Jóvenes participan de talleres debate en el marco del concurso ”Adolescencia Activa”

Los equipos mantuvieron un encuentro con profesionales de Salud Mental reflexionar sobre los temas que abordaron en la etapa Fotografía. Los jóvenes que participan del concurso "Adolescencia Activa" están participando de encuentros taller con el equipo de Salud Mental del Hospital San José en el Espacio Campana Joven para analizar y debatir sobre los temas que abordaron en la etapa Fotografía. Las jornadas están dirigidas a alumnos del 3º año de establecimientos públicos y privados y se desarrollarán por grupos de manera aleatoria. En esta oportunidad, asistieron estudiantes de los colegios Armonía y Del Norte. Al respecto, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, remarcó la importancia de estos encuentros para conocer qué es lo que sienten los jóvenes de los temas propuestos y cómo los abordaron para poder desarrollar estrategias de contención. En este marco, el funcionario también destacó el rol de los profesionales que integran el equipo de Salud Mental "que no se queda en los consultorios, detrás de un escritorio, sino que sale a la calle a charlar con los jóvenes para prevenir así distintas problemáticas que los pueden afectar." "Tenemos un equipo muy comprometido con su trabajo", aseguró. Siguiendo esta línea, la directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, explicó que este concurso sanitario se enmarca dentro de las estrategias del primer nivel de atención "para asegurar y garantizar la universalidad de la salud" y es de suma importancia porque trabaja en la prevención y promoción de temas que aquejan a los adolescentes. "El intendente Sebastián Abella tiene un fuerte compromiso con la salud pública de la ciudad y este programa es un ejemplo de ello. Por eso, agradecemos su apoyo y acompañamiento como también la confianza que nos brinda diariamente el secretario de Salud para llevar adelante diariamente nuestro trabajo", enfatizó Acciardi. Y sumó: "Nuestro propósito es estar cerca de los vecinos, seguimos el nuevo paradigma en atención primaria de la salud, que ya no se conciben como centros periféricos, sino que estamos presentes en cada lugar donde nos necesitan." El jefe de Coordinación de Programas y Planes de la Secretaría de Salud, Juan Enrique Mirey, agregó que este tipo de talleres -que se desarrollarán hasta los primeros días de noviembre- busca conocer cómo abordaron los equipos los temas que eligieron en la etapa Fotografía para dar respuesta a las inquietudes que surgieron en su elaboración. "Adolescencia Activa no es una competencia más. La Secretaría de Salud interviene desde el primer momento proponiendo temas e impulsando encuentros para dialogar con los chicos, para escuchar sus inquietudes, conocer sus opiniones reforzando así la red social en la que están incluidos. Es una política concreta para trabajar en la promoción y prevención de la salud", concluyó.

Jóvenes participan de talleres debate en el marco del concurso ”Adolescencia Activa”

