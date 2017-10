P U B L I C



En días pasados concurrí a tomar un micro de larga distancia al parador de Campana y no pude evitar ver las maniobras que tuvieron que hacer los conductores para entrar o salir del mismo, por eso me percaté del estado de la calle (me dicen que es Municipal) donde ellos trabajan. Es difícil entender para un usuario el problema que se suscita, me comentan de las quejas de los choferes y las empresas de micros, además de las quejas del mismo Parador, pero parece no haber solución. Esperando siempre que no haya ningún accidente. Yo, como integrante de esta comunidad me da cierta "verguenza ajena" observar el estado deplorable de esa calle municipal y le pido a quien corresponda que actúe en consecuencia, porque entiendo que una calle reparada como se merece este servicio no debe ser tan onerosa para el Municipio. Sin más, lo saludo atentamente. Busto José Antonio DNI 18.665452



Correo de lectores

Por Busto José Antonio

