Cuando el cura Brochero proponía a los Radicales pagar por cada voto

Invitada por el Instituto 15, La Licenciada María Elena Barral presentó su libro "Curas con los pies en la tierra". La historiadora explicó la trama del texto que relaciona religión, política y sociedad; partiendo desde las vivencias particulares de diez personajes de diferentes épocas y territorios. El jueves, y con la excusa de presentar su último libro "Curas con los pies en la tierra", estuvo en Campana por invitación del Departamento de Historia del Instituto 15, compartiendo con un nutrido y atento auditorio su mirada distinta de la historia que se nutre a partir de las vidas y rastros que dejaron un puñado de Curas, y las problemáticas políticas y sociales propias de los tiempos que les tocó vivir a cada uno de ellos. María Elena Barral explicó que su libro reconstruye sus historias "desde abajo", y su enfoque brinda una imagen novedosa de la transformación de los vínculos entre clero y la sociedad en nuestro suelo a lo largo de más de 200 años. Barral es profesora y licenciada en Historia recibida en la Universidad Nacional de Luján. Doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con su tesis: "Sociedad, Iglesia y Religión en el Mundo Rural Bonaerense, 1770-1810", bajo la supervisión de Jorge Gelman y es actualmente investigadora de CONICET. En su exposición, la experta dejó en claro que si bien algunos son nombres hoy conocidos, tal el caso del Padre "Pepe" o el Cura Brochero; muchos son ignotos desconocidos de los cuales ella recupera de alguna manera su historia, a veces hasta fugaz pero profunda, a través de un proceso de investigación de archivos "laterales"; ya que muchos archivos oficiales del clero argentino o fueron quemados en 1955 o son inexpugnables. Sin embargo muchas veces fue en fuentes judiciales donde halló el punto de partida, por haber muchísima y variada documentación de esta índole a la cual se puede recurrir. Distendida y amena, la disertación se transformó rápidamente en una charla de ida y vuelta; con la participación activa de los concurrentes. En uno de los pasajes y para que se entienda más precisamente los hallazgos de archivo; la autora explicó brevemente cómo un cura Santo, José Gabriel Brochero, tuvo un objetivo que se transformó casi en una obsesión, que era llevar el ferrocarril a Traslasierra en Córdoba. Para lograr ese objetivo no dudó, por ejemplo, en relacionarse abiertamente con los liberales a través de Juarez Celman, a quien lo unía una amistad de adolescencia en tiempos universitarios. También hizo política partidaria para los Radicales, entendiendo en otro momento que serían éstos quienes cumplirían el sueño de llevar el tren a la región. Dando muestras de un conocimiento extremo de cada párrafo allí plasmado, la autora hojeó su libro frente al atento auditorio, y leyó literalmente una parte donde Brochero explica a los radicales cómo vencer en las elecciones (de esa época) y cómo proceder el día del comicio: "En el oeste se debe hacer propaganda de esta forma: a todo individuo que vaya a votar por el partido Radical se le dará comida y cerveza, y además dos pesos de plata por el medio centímetro de casco que gasta su cabalgadura en ida y vuelta; y también por la grasa que pierde en los continuados repechos que -para muchos- son de cuatro horas consecutivas y sin alivio alguno para la bestia, quedando inútil por quince días hasta que repone el vaso. Y todo individuo que vive sobre la Sierra Grande, abandona dos días sus labores, uno en bajar y otro para volver. El 90 por ciento de los votantes tiene que andar desde sus casas hasta donde están las mesas por piedras y deteriorar sus bestias como dice la indicación anterior. Y me parece que a ese diez por ciento que no tiene que andar sobre piedras se le den dos pesos por la soba del caballo. Y en ese caso, como moscas a la miel, vendrían votantes al Partido Radical". Espontáneamente y al unísono, todos los presentes se rieron sorprendidos por las palabras de Brochero leídas por Barral de su propio libro y dejó en todos esa sensación que era imprescindible hacerse de un ejemplar y leer todas las historias. Luego de un largo rato de preguntas por parte de los presentes y relatos de la Licenciada, el anfitrión Dr. Oscar Trujillo agradeció a María Elena su presencia en Campana, calificándola sin dudas como "una de las voces autorizadas y calificadas en Historia de nuestro país" y agradeció también al público por acompañar las iniciativas culturales y de apertura de la comunidad del Instituto 15.

Licenciada Maria Elena Barral, "Una de las voces autorizadas y calificadas en Historia de nuestro país" dijo Trujillo sobre la autora.





Todos los presentes se rieron sorprendidos por las palabras de Brochero





El libro de Barral se agotó en el 15. Imperdible

#Ahora la Dra María Elena Barral presenta el libro "Curas con los pies en la Tierra" en el ISFT 15 pic.twitter.com/9dqnVI5RC4 — Fernando Andrioli (@frandrioli) 19 de octubre de 2017

Cuando el cura Brochero proponía a los Radicales pagar por cada voto

