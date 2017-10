La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/oct/2017 Piratas en Campana

Oscar José Trujillo







Una de las primeras instituciones creadas en nuestro pago, fue el antecedente de la actual Prefectura Naval Argentina. Un 3 de mayo de 1814, era creada la "Compañía Guarda Costas Cívica del Puerto de San Cayetano (Alias) Campana", por parte del Director Supremo Posadas. Su creación, aunque se debía a un trágico suceso, tenía antecedentes mucho más antiguos, que subrayan la importancia del tráfico fluvial en nuestro pago. Casi dos siglos antes, en 1636, Juan Gutiérrez Morejón era designado en comisión por el Gobernador Pedro Esteban Dávila para vigilar los navíos de todo calado que traficaban en el Paraná de las Palmas. Pero ese nombramiento se extinguió al poco tiempo y no tuvo continuidad. Los antecedentes de la creación de lo que se constituyó en la primera autoridad del naciente estado patrio deben buscarse en el propio proceso emancipador, pues la necesidad de crear estas estructuras defensivas se intensificó por la presencia de autoridades realistas en el puerto y ciudad de Montevideo, enclave desde el que se disponía el ataque de puestos ribereños de la cuenca del Paraná. Esa guerra de desgaste era encomendada a corsarios que se encargaron de asolar las costas del Paraná, no sólo en busca de desgastar al gobierno de la rebelde Buenos Aires, sino también de proveerse de alimentos para sostener su presencia en la Banda Oriental. Justamente uno de estos desembarcos de saqueo es el que originó el combate de San Lorenzo en la actual provincia de Santa Fe, un 3 de febrero de 1813, primer triunfo del por entonces Coronel San Martín en suelo americano. En virtud de ese proceso de confrontación militar, se registraron críticos episodios, como el saqueo generalizado del pueblo de Zárate en Marzo de 1812 así como sucesivas acciones bélicas en distintos poblados y estancias ubicados en el mencionado curso de agua. Incluso nuestro pago pasó a la posteridad en una nota que se constituye en la primera referencia periodística de nuestra jurisdicción, cuando en Marzo de 1814 la Gaceta de Buenos Aires resumía los hechos acaecidos pocos días antes en que corsarios realistas atacaron y saquearon la estancia del Dr. Cayetano Escola, propietario del Rincón de Campana entre 1805 y 1824. Una escuadra de corsarios realistas desembarcó en la estancia, saqueando el casco de la misma, robando objetos de culto, probablemente del oratorio que existía en la estancia y que luego del suceso desaparece de la historia sin dejar más rastro documental. Incluso robaron esclavos de la estancia y maltrataron a Mariano Escola, hermano del Padre Cayetano y capataz de la estancia. Había sido una "Horrible piratería", al decir del periódico fundado por Mariano Moreno. Mientras duró el ejercicio de la propiedad de la estancia en manos del sacerdote Escola, éste intentó imponer el nombre de "San Cayetano" al puerto y al paraje, a pesar de la inmemorial costumbre de recordar con el topónimo al antiguo propietario de las mismas, Francisco Álvarez Campana. Como signo de su fracaso, es que para ubicar su estancia, o el propio puerto, siempre debía aclarar la misma mencionando: "alias Campana". Piratas y corsarios fueron mucho más habituales en el Río de la Plata de lo que creemos. Desde fines del siglo XVI hay noticias de incursiones de buques que saqueaban a otros navíos. La diferencia entre un pirata y un corsario era el reconocimiento por parte de un gobierno, que otorgaba a un particular (muchas veces peligrosos delincuentes) la denominada "patente de corso". Así, un pirata obtenía la protección de un estado, a cambio de atacar a las naves enemigas en tiempo de guerra. Si un corsario era atrapado, debía ser considerado prisionero de guerra; pero si se trataba de un simple pirata, la pena era la muerte. Por esos antecedentes y como medida preventiva, Gervasio Antonio de Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata dispuso la creación del cargo en un documento que, conservado por el Archivo General de la Nación reza: " 3 de Mayo de 1814 El Director Supremo de las Provincias Unidad del Río de la Plata. Atendiendo a los méritos y servicios de Don Mariano José Escola, he venido en conferirle el empleo de Capitán Comandante de la Compañía Guarda Costas Cívica del Puerto de San Cayetano (Alias) Campana, concediéndole las gracias, exenciones y prerrogativas que por este título le corresponden. Por tanto mando y ordeno se le haga, tenga y reconozca por tal Capitán para lo que le hice expedir el presente despacho, firmado por mí, sellado con el Sello de las Armas del Estado, y refrendado por mi Secretario de la Guerra, del que se tomará razón en el Tribunal de Cuentas. Dada en la fortaleza de Buenos Aires a tres de mayo de mil ochocientos catorce. Gervasio Antonio de Posadas..." Este nombramiento se constituyó en un hecho relevante de nuestra historia superando los límites de la propia historia institucional, pues la importancia de la actividad portuaria en nuestro pago fue no sólo un trascendente factor de poblamiento, sino también una de las variables que explica la posterior decisión de los últimos propietarios de la estancia conocida como el "Rincón de Campana", los hermanos Luis y Eduardo Costa de lotear un pueblo que combinara la llegada del Ferrocarril desde Buenos Aires con el potencial puerto de ultramar que demostró ser uno de los más activos puertos argentinos hasta el presente.

Muchos corsarios eran mercenarios que lograban su patente de corso a cambio del indulto a delitos anteriores





La primera noticia periodística que habla de nuestro pago se publicó en 1814 en la Gaceta



