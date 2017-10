P U B L I C







Berta Chudnobsky

Las recetas que comparto hoy son verdaderos tesoros de mi familia, y también algunos enviados por mi amiga Juanita, quien, por cierto, a esta altura también es familia. La cocina Judía está formada por las preparaciones que los judíos llevaron con ellos cuando emigraron de sus países del centro europeo por las guerras, los pogroms o hechos políticos. Hay una parte que se refiere a eso y otra importante que es la tradicional de las Festividades Religiosas que, es tan sabrosa, se la prepara en diversas ocasiones: Pesaj; Año Nuevo, el Día del Perdón; el día de Las Luminarias, y otras. Recuerden que la tradición judía no permite comer cerdo La pimienta es una especie muy utilizada en Pesaj… ¡además de ricos vinos! ENSALADA DE HUEVO, CEBOLLA Y PAPAS En mi casa se le decía "la ensalada del Sheide". Ingredientes - 1 cucharadita de mostaza Collman en polvo - 4 papas - 4huevos duros - 2 cebollas medianas - Sal, pimienta, aceite - Semillas de amapola Preparación - Cocinar las papas en cubitos con sal y poca agua caliente - Cocinar los huevos 13 minutos - Picar bien fina la cebolla - Mezclar en un recipiente los ingredientes, aderezar y preparar la mostaza como dice la latita - Rociar con las semillas. Esto se acompaña con pollo y para Pesaj con mazta Esta mostaza importada era la única que había, la savora y otras marcas realizadas con mostaza no estaban. Kishke relleno Se hace con cogote de pollo o tripa gorda de vaca. Ingredientes - 2 cogotes de pollo (la piel) - 1 trozo grande de tripa de vaca - Cebolla - Perejil - Harina - Aceite, sal y pimienta - Salsa de tomates casera o comprada PREPARACIÓN El cogote debe estar entero para poder rellenarlo. Lavar bien y dejar un poco de grasa interna. Picar la cebolla, el perejil y hacer con la harina y el aceite una masa. Incorporar los condimentos, rellenar y coser las aberturas o huecos que tenga. No llenar hasta el borde porque al cocinar el relleno crece y se puede romper. Tanto una tripa o la otra. Poner a cocinar en la salsa de tomate bien sabrosa hasta tonar que estén tiernos. Se cortan en rodajas para servir con la salsa y se puede acompañar con farfalej, fideos o papas. (Antes no nos preocupábamos tanto por el colesterol) es una de las comidas que uno recuerda más de su Bobe (abuelita). Higaditos de pollo salteados Ingredientes - 8 hígados de pollo - 1 cebolla grande - 2 dientes de ajo - 2 huevos duros - Perejil picado - Sal, pimienta - Aceite PREPARACION Cortar cebolla finita, dorar en grasa de pollo o Aceite, agregar el ajo fileteado. No deben quedar oscuros, incorporar los hígados limpios. Cuidar que no tengan nada verde(es la bilis y eso los hace amargos). Cocinar dando vueltas deben quedar crocantes por fuera y rosados en el interior. Ahí salpimentar. Cortar los hígados en bocaditos, mezclar con los huevos duros pisados con un tenedor y agregar el perejil picado. Agregar el aceite y cebolla de la cocción. Los negocios de pollo venden los hígados limpios o bien los menudos completos. Estos se pueden cocinar para los perros o mejor sacarla grasa y piel y hacer un riquísimo arroz con menudos y cúrcuma. KEINADELEJ Esta receta es de Pesaj se escribe y pronuncia según la zona. - ½ kilo de harina de Matza - 2 cucharaditas de polvo royal - 3 huevos - 1/2 vaso de aceite - Sal, pimienta - 1 chorro de soda ( no es lo mismo que agua con gas) - Agua caliente para la mezcla - Caldo de pollo o gallina, manteca y/o crema PREPARACIÓN Batir los huevos que queden espumosos, agregar el aceite, la soda, sal y pimienta mezclando bien. Incorporar la harina y el agua caliente de a poco para hacer una mezcla compacta y manejable. Dejar enfriar para que la harina de matza se ablande y con las manos hacer bolitas parejas. Poner a cocinar en agua hirviendo con sal, cuando suben sacar y probar para controlar que la harina está cocida. Unos 10minutos. Se sirven en plato hondo y en caldo o bien con manteca a gusto y se puede agregar crema. La soda permite que se airee y queden más tiernas. La harina de Matza y el Matza se venden en algunos supermercados grandes, en dietéticas y negocios de productos regionales. ESICFLEICH CARNE DULCE Ingredientes - 1kg. de falda la parte de huesos blancos y chicos - 2 cebollas medianas coloradas - 2 dientes de ajo - 1 hoja de laurel - ½ frasco de tomate triturado entero (o tomate picado fresco) - Aceite, sal, pimienta - Jugo de limón - 1 taza de azúcar o más a gusto - Pan para el jugo Para acompañar pueden ser Farfalej, kneidalej, arroz blanco Preparación Comprar la falda de puchero y si no conseguí una tira de asado con huesos chicos. Y si no consigue ros beef o palomita tiene que ser carne sabrosa y que se pueda cocinar mucho tiempo. Picar la cebolla y el ajo, rehogar en aceite, colocar la hoja de laurel y dorar la carne para sellarla debe estar cortada en trozos chicos lo blando y los huesos con su carne separados entre sí. Salpimentar y cubrir con el tomate, bajar la llama y dejar que se cocine despacio. Controlar que no se pegue y agregar algo de agua o más tomate. Cuando está todo tierno que se deshace incorporar el jugo de limón y el azúcar dejar cocinar unos minutos para que se integren los sabores y el azúcar se introduzca en la carne. Probar debe estar agridulce pero más hacia lo dulce y la salsa espesa y bien oscura. Servir acompañar con la guarnición deseada y mucho pan para untar los jugos. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Recetas con historia

Por Berta Chudnobsky

