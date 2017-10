Imagen ilustrativa, selección del editor.

La historia de las apariciones Marianas es nuestra historia, la de todos. El espíritu creador se ha manifestado en los pueblos cristianos durante todo el siglo 20 mediante el arquetipo de la Santa Madre de Dios y en el resto del mundo por medio de las correspondientes representaciones y profecías de cada cultura. La virgen María ha ofrecido a la humanidad un evangelio de conversión, no dogmático, de verdades naturales que la conciencia actual ofuscada del hombre no las concibe. Pero así como la Tierra gira alrededor del Sol, la revolución copernicana prosigue a lo largo de la historia hasta alcanzar el estado de conciencia que nos hace libres, pero libres de verdad! La reencarnación, la vida extraterrestre, la ley del karma y otros conceptos son realidades que se experimentan en la medida que esa conciencia se abre. En ese sentido, el conjunto de las apariciones de la Virgen María es un evangelio de conversión a los valores universales de todas las religiones y hombres de buena voluntad. Y un llamado urgente a toda humanidad para ponerlos en práctica a fin de evitar las consecuencias de nuestras pésimas elecciones. Es también una advertencia y amonestación para todos aquellos que obtuvieron beneficios de este sistema criminal creado por el hombre y a la vez, para todos aquellos que pasivamente convivieron en él, indiferentes al dolor y sufrimiento del resto. A pesar de su insistencia, el hombre de hoy ha desatendido a su llamado. Su mensaje ha sido dado parcialmente, distorsionado y manipulado, pero todavía hoy tenemos una pequeña esperanza para torcer el destino del hombre y del planeta Tierra…. o por lo menos de intentar salvar lo salvable. Solo falta que te convenzas de que ese llamado por la vida, también es tuyo. Hoy recordamos la aparición de Kibeho en Ruanda… …Las apariciones comenzaron un 28 de noviembre de 1981, la vidente, llamada Alphonsine Mumureke (de 17 años), estando en el comedor de la escuela a la que asistía, escucha una voz que la llama: "¡Hija Mía!",ella va corriendo hacia el lugar de donde provenía esa voz y ve a una hermosa señora, vestida de blanco y con las manos en oración… ¿Quién eres? pregunta Alphonsine… "Soy la madre del Verbo" contesta la Virgen. Es en ese momento donde comienzan las apariciones de Kibeho en Ruanda. También, más adelante, la Virgen se les presenta a Marie Claire Mukamgango, Natalie Mukamazimpaka y a 4 jóvenes más, éstos 6 videntes vieron a la Madre Santísima entre 1982 a 1983, mientras que Alphonsine hasta 1989. En las numerosas apariciones de Kibeho, Nuestra Madre les habla a los videntes, principalmente a Alphonsine, pero no son mensajes personales para ellos, sino para la humanidad, y para Ruanda que iba a pasar por pruebas muy fuertes y terribles. La Virgen llamó al arrepentimiento de los pecados, a la conversión, a realizar oraciones, a ser buenos con los demás, las consecuencias que traerán los pecados cometidos a cada uno y a la humanidad. También les habló de la inminente segunda venida de Cristo a la Tierra. Anunció además lo que iba a suceder en Ruanda, con el conflicto entre los Tutsis y los Hutus, donde murieron cientos de miles de personas: "María advirtió a los videntes que si el pueblo ruandés no se convertía y alejaba del pecado, el odio y la corrupción, una masacre iba a azotar a la Nación." La Virgen en ocasiones se les aparecía llorando, las visiones de las jóvenes eran a veces aterrorizantes, vieron: "un río de sangre, personas que se mataban entre sí, cadáveres abandonados sin nadie que les diese sepultura, un árbol incendiándose, un abismo insondable, un monstruo, cabezas decapitadas". Y contaron haber oído de los labios de la bellísima Señora, envuelta en un esplendoroso traje, frases del tipo: "Los pecados son más numerosos que las gotas del mar. El mundo corre en dirección a su ruina. El mundo está cada vez peor" "El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano…" "La Reina de los Ángeles viene a aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su Hijo." "Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para Su venida". Esos días, miles de personas estuvieron presentes en el lugar de las apariciones. La última aparición de Kibeho, el 28 de noviembre de 1989, ocurrió exactamente ocho años después de la primera. Pero no se operó la conversión de los pecadores que Nuestra Señora había pedido y, en menos de cinco años de la última aparición, cayó el tremendo castigo sobre esa nación africana. Entre abril y junio de 1994, ocurrió una onda de masacres cuidadosamente planeada. En Ruanda, donde casi la mitad de la población se declaraba católica, fue siendo cultivado, bajo diversos pretextos, el odio entre las dos principales etnias que componen el país: la de los hutus y la de los tutsis. El genocidio fue terrible, cifras no oficiales hablan de más de un millón de muertos… Contacto: lavozdelaguila@yahoo.com.ar / Facebook: Lavoz del Águila

La voz del águila:

A cien años de la aparición de la Santa Madre en Fátima; la profecía más vigente que nunca

