Jesús les dijo a sus discípulos: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? (Juan 11:25-26) La diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que Jesús resucitó. La tumba esta vacía. No veneramos un cuerpo, Jesús resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces toda nuestra predicación seria inútil, y la fe de todos ustedes también. (1ra Cor. 15:14) Las mujeres fueron al sepulcro para ver donde quedó el Señor. Y lo que no esperaban sucedió. Un gran temblor, una gran piedra removida, soldados temerosos, un ángel que se coloco sobre la piedra y les habló. "Enorme sorpresa". ¿Quedaba acaso espacio para creer? ¿Fuerza y esperanza para continuar? En ese instante fue que se les acercó Jesús, las saludó y dijo: No tengan miedo, corran y avisen a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán!!! A estas mujeres protagonistas les reservó este privilegio de ser primeros testigos de su resurrección. Cuantas veces estamos a punto de desfallecer, de creer que todo terminó, que ganó el mal, que fueron vanas nuestras luchas. Pero Jesús se acerca a nosotros y nos da valor y nuevas esperanzas para seguir. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. (Hebreos 10:23) Recuerden siempre los creyentes, que cuando pensamos estar solos, o cuando la carga parece muy pesada, Jesús sabe mover la piedra, y mostrarnos que para El no hay nada imposible, y que siempre nos proveerá una salida a cualquier circunstancia. Dios es fiel; y no permitirá que la tentación o problema sea mayor de lo que podamos soportar, él nos mostrará una salida, para que podamos resistir. (1ra Cor. 10:13) Si no tienes todavía una relación cercana y profunda con Jesús, es tiempo de reflexionar y evaluar los beneficios de tenerla, o consecuencias de no tenerla. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. (Jeremías 29:11) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Esperanza”

Por Mirta Dappiano

