Se cumplieron 30 años desde que Gustavo Belsué comenzara a recopilar el historial deportivo del primero equipo de Villa Dalmine. Una labor de orfebre que se ha transformado en un atesorado acervo estadístico y registro del desempeño deportivo. El viernes 11 de octubre de 1963, Villa Dalmine goleó 4 a 0 al Deportivo Riestra, jugando por la 25ª fecha del Campeonato de la Primera "C". Los goles fueron de Luis Cesário, Jorge Benítez, Angel Vizzo y Bernardo Guastavino. Lo sabemos porque ese mismo día, nacía Gustavo Belsué, quien hoy ostenta el título honorífico de "Historiador Oficial" de Villa Dalmine: un rol que asumió por apasionado nomás, a mediados de los ’80 y que le fue reconocido (y eternamente agradecido) en 2007, cuando la institución violeta cumplió sus primeros 50 años de vida. Inspirado principalmente en la compilación realizada por el profesor Alberto Di Prinzio sobre la campaña del ascenso a primera de su amado Sarmiento de Junín; y el trabajo del periodista Héctor Taborda sobre San Lorenzo de Almagro, todavía estudiando el secundario, Gustavo Belsué pensó en armar el historial de Villa Dalmine respecto a los equipos que le toca enfrentar cada fin de semana. Todavía no había Internet ni, literalmente, computadoras personales. "Al principio –relata Gustavo- fue un trabajo muy complejo, dado que era una especie de rompecabezas que había que armar desde 1987 hacia los inicios. Primero copiando formación por formación en una máquina de escribir de las planillas que el club me permitió tener acceso en la sede de la calle Chiclana. Las planillas eran el triplicado con papel carbónico, así que había que leerlas y reelerlas al principio para copiar bien los nombres y los apellidos de los equipos, como así también los autores de los goles". Para complicar más el trabajo que Gustavo se había autoimpuesto, no se encontraban todas las planillas, y a medida que se retrocedía en el tiempo, eran más las faltantes. Había años enteros que no se tenían registros, como 1972 y de 1965 hasta 1961. Fue entonces cuando lejos de abandonar su proyecto, comenzó a viajar a Buenos Aires para obtener la información faltante. "Me acompañaba mi viejo, quién me ayudó a copiar a mano, cada formación que conseguíamos de las colecciones de Clarín, Crónica, La Nación y La Prensa que había en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional, la del Congreso y por aquellos años, del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. También visite la hemeroteca de la AFA, donde conseguí los resultados de los primeros años del Club. Eran días enteros desde la mañana hasta bien entrada la tarde, consultando los distintos medios gráficos citados para encontrar algún dato", recuerda Gustavo entre emocionado y orgulloso por la titánica e infrecuente tarea. Pocas ciudades de la escala de Campana pueden contar con información tan precisa y detallada sobre el club de sus amores. "En los años 60 –comenta Gustavo- hubo épocas que los diarios capitalinos cubrían con bastante detalle el ascenso, sobre todo la Primera B. Hay verdaderos tesoros, como por ejemplo, gráficos que muestran la evolución de las jugadas previas a un gol de Villa Dalmine, y los apellidos de los jugadores violetas que intervinieron en cada anotación. Lamentablemente hace 30 años, no permitían ni fotocopiar ni fotografiar los diarios…" Otra de las fuentes consultadas Gustavo, fue el vecino del barrio Dalmine, Danilo Canci, quien atesora las primeras ediciones de la revista "Sin Costura", de donde pudo rescatar las primeras formaciones de Villa Dalmine en su incursión por el primer campeonato que jugó coronándose Campeón, logrando el ascenso a la primera C. Los primeros historiales de Gustavo comenzaron a ser publicados en las revistas partidarias de Villa Dalmine, que salían cuando el equipo jugaba de local en Campana. Luego fue invitado a participar de las transmisiones radiales siguiendo la campaña del conjunto "violeta". Primero en la original FM Campana, junto al equipo de Carlos Marino al principio y Rubén Carneiro después. Y posteriormente en FM City con Ricardo Stecconi. Invitado por el periodista Oscar Díaz, a mediados de los 90, los lectores de nuestro diario comenzaron a disfrutar de los historiales y estadísticas de Gustavo quien, también se puso al hombro la tarea de realizar un trabajo similar con la trayectoria deportiva Puerto Nuevo en la AFA. "Una tarea más complicada, porque salvo las temporadas 94/95 y 95/96 que estuvo en la C. Lo cierto es que la Primera D fue muy poco cubierta en los medios de los años 70 y 80. Ha sido y es todo un trabajo, pero también es un placer. Espero que los lectores disfruten tanto como yo del resultado".

Todo está guardado... Las carpetas de Gustavo Belsué atesoran las crónicas de cada partido violeta publicadas en medios locales y nacionales.



