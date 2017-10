DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 23/oct/2017 - 09:13

Edición Digital El Tiempo en Campana 11 ºC Parcialmente nuboso Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/oct/2017 Rincón Tuerca









Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría retoma al autódromo de La Plata en este fin de semana con su habitual parque de autos. Desde las 11 hs televisa a través del programa "Carreras Argentinas" la TV Pública. RETORNO: Luego de un tiempo prolongado retorno a la Alta Competencia desde su condición de piloto invitado Federico Panetta en la carrera de karting en la categoría Pako donde terminó tercero haciendo podio en la clase Super Pako. TIEMPO: Si bien se mostró contento y competitivo el propio Panetta aseguró que ante la invitación decidió aceptar pero por cuestiones personales hoy por hoy no tiene los tiempos para hacer temporada corriendo en ninguna categoría. VENDER: La "Chevy" de Angel Genovesse sigue guardada en el taller y lista para correr en la categoría GTB del regional donde su dueño la quiere vender sin la intención de alquilarla donde recibió algunas propuestas pero no decidió aceptar ninguna. Además también cuenta en su haber una casa rodante para llevar el auto arriba que también está a la venta. CONFIRMAR: El próximo fin de semana en el kartódromo de Zárate se desarrollorá otra fecha del campeonato de la categoría Kart Plus, así lo confirmaron quienes tienen a cargo los distintos de la misma. TRABAJAR: Como viene sucediendo los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias vienen trabajado de cara a la próxima fiesta anual del automóvil a realizarse en el próximo mes. En orden conjunta con el municipio se van preparando para otra propuesta tan agradable e interesante como el año pasado. AGASAJO: Más que armoniosa fue la convocatoria que llevaron adelante los dirigentes del Club Villa Dálmine con sus pares del Primer Automóvil cuando días atrás desarrollaron una recordatoria de la categoría Limitada 27 que utilizó en su momento el circuito del club violeta con un agasajo en las instalaciones del estadio de Dálmine. La idea de Rivielo y Palau en su momento se pudo así cristalizar. DEFINIR: La intención sigue latente de tener en nuestra zona el circuito para los ciclomotores pero aún no se puede definir el tema hasta nuevo aviso esa fue la última información que brindó el club zarateño que está al frente de este proyecto. TC PISTA MOURAS: La categoría desarrolla otra fecha del calendario durante este fin de semana en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DECISIÓN: Tras la última presentación en písta por parte de Gastón Iglesias en la categoría Prokart provocó tras algunas cosas que sucedieron en dicha carrera que se tomara la decisión de no continuar corriendo allí. Decisión que aprobó el padre del piloto. AVERIGUAR: La llegada de la nueva categoría RF al mercado de nuestra zona comienza a funcionar lentamente y los pilotos están en el trámite de averiguar costos y rendimiento donde a decir de quienes manejan la misma tiene un costo no elevado y se requiere de motoristas para correr. SUMAR: Tras la competencia en La Plata por parte de la GTA del regional el zarateño Ignacio Tártara terminó segundo y sumando puntos importantes para el campeonato con la Dodge que prepara en su Taller con motor Ford junto a su padre. PODIO: Tras otra presentación con su moto en la categoría de enduro realizada en Lobos German Henze hizo podio con un tercer puesto y la satisfacción de sumar puntos importantes para el Campeonato. Con la atención de la moto por el propio German y el asesoramiento de Carlos Debesa. POSIBILIDAD: Parece que Martín Saba está entusiasmado con su posibibilidad de correr en la Clase Tres con un Fiat Uno atendido por el Taller de Juan Sbarra en la categoría Alma. El oriundo de Olavarría está motivado. FORMULA CUATRO APAP: La categoría Escuela del automovilismo zonal está desarrollando otra carrera del campeonato en el autódromo platense en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". GUARDADO: El auto sigue guardado en el taller y no se deslumbra que este año esté en pista en esta temporada. El TC Bonaerense pierde un chasis para la Clase Light y su piloto oriundo de Zárate ya le apunta al año venidero con la intención de poder hacer todo el año. TERMINAR: Nueva presentación de Emilio Gobetto con su Chevy en la Clase GTB del regional en La Plata donde terminó en el puesto décimo sexto de la final y el zarateño se mostró conforme con lo realizado durante ese fin de semana. TERCER: Una vez más está retornando a la categoría Alma Marcelo Wargner que a bordo de un Fitito se sumará para marcar su tercer regreso a una propuesta automovilistica que asegura extrañaba y que aunque no corriera nunca dejó de seguir desde afuera. INVITADO: Juan Falivene estuvo como invitado en el Gran Premio de la categoría pako donde se divirtió mucho pero al igual que Panetta no está hoy por hoy con la posibilidad de retornar a la alta competencia. TEMER: Sus amigos ya temen de la última decisión de Norberto Burgueño camarógrafo e hincha de Chevrolet que ahora quiere ir a Africa a grabar la pelea de un púgil local próximamente pero con los antecedentes de su incursión a México donde se perdió no comulgan este nuevo emprendimiento del flaco a tal lugar donde quizás no la pase bien. GANADORES: El TC regional viene de correr en La Plata donde en la GTA ganó Ramiro Apeteche mientras que en la Clase GTB el triunfo recayó en el piloto Roque Cagiano con un espectáculo interesante y un parque de autos que marca el buen momento de la categoría. FECHA: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría MX del Norte de Motocross ya confirmaron que su próxima fecha se desarrollará en el escenario de Baradero el próximo fin de semana con todas sus clases. IMPULSAR: En el ámbito de su equipo con "Simón Sister" Moyano como impulsor de la idea es que German Henze participe de esta carrera con su nueva moto con la cual el año próximo puede llegar a correr en esta categoría. Aceptará el rubio el desafío? EVALUAR: Continuando con el mundo del motocross Diego Lacognata está evaluando si le dará continuidad a su carrera deportiva ante lo sugerido por sus médicos que aconsejaron tratar en lo posible ir dejando participar en la alta competencia. El exitoso representante de Zárate no anunció su retiro y por estos días está evaluando los pasos a seguir. GT 2000: La categoría visita el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos que en este fin de semana utilizarán el circuito más pequeño sin chicana. PADRE: Un buen momento está atravesando Ivan Gonzalez desde su nueva condición de haberse convertido en flamante padre lo que lo tiene atrapado como era de imaginar y el joven piloto zarateño ahora está abocado a pañales, mamaderas y chupetes para con el nuevo integrante de la familia. Felicitaciones!! REFLEJAR: En reciente nota televisiva Carlos Devesa dejó reflejado como se viene trabajando de cara al próximo Dakar en orden conjunta con la familia Berta que están muy contentos de como se viene encarando este nuevo proyecto y la responsabilidad asumida por debesa a la hora de poner en la alta competencia al cuatriciclo. GRUPO: Continuando con dicha nota realizada en su taller el propio Debesa destacó que si bien su grupo de trabajo es pequeño cuenta con Braian Mendieta y Lucas hijo de debesa que ya acumulan una basta experiencia en este tema del Dakar y trabajan en forma conjunta y ambos son los responsables de organizar gran parte del trabajo. A.S.M.: En el autódromo platense la categoría está encarando otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos en este fin de semana. VOLVER: El campeón de la Clase Tres en su momento en la categoría Alma Marcelo Sanguinetti decidió volver a sumarse a la categoría en la Clase Tres que también se sumó esta temporada y va en pleno crecimiento. El piloto de Moreno tiene la intención de hacer todo el año próximo completo. BARRER: Siempre se identificó con la marca del moño y suele abusar de sus triunfos de la Chevy en el Turismo Carretera aunque para viajar en lo personal se lo vió arriba de un auto del óvalo y ahora que desea ver la carrera los domingos debe barrer la vereda de su casa para que a "Chiche" Armesto le concedan esa posibilidad. Cosa de jubilados vio!! ENAMORADO: El piloto de la Clase A del TC Bonaerense que representa a Campana está viviendo un momento muy especial dado que está muy enamorado y lo muestra y lo certifica en las redes sociales donde le dedica frases y propuestas muy románticas a su chica cada vez que tiene un poco de tiempo donde ella asegura que la deja muy expuesta. Que lindo que la gente se quiera! CHASIS DEL REGIONAL: Una nueva visita al autódromo de Roque Perez en este fin de semana por parte de la categoría que cuenta con un parque interesante de autos donde ya se va ingresando al cierre de la presente temporada. CALENDARIO: La llegada del cierre de los diferentes campeonatos van permitiendo también saber donde se correrán las competencias que faltan y el Turismo Cuatromil Argentino confirmó que el 5 de noviembre estarán en Concepción del Uruguay y cierran en La Plata el venidero 2 de diciembre su calendario. PROBABLE: Si bien Guillermo Ortelli no tuvo aún los resultados buscados en la categoría Tope Race el oriundo de Salto es muy probable que el año próximo continúe en esta categoría como dejó entrever el último domingo en Oberá. MAMÁ: Como es de dominio público el último domingo fue el día de la madre y en la transmisión de "Carburando" mostraban a diferentes mamás tuercas donde por esto pudimos observar a la campanense Claudia Parra junto a Norberto Fontana arriba del auto de competición. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está este fin de semana desarrollando otra carrera del presente campeonato con el Gran Premio de Estados Unidos. Televisa Fox Sport. LLEGAR: La propuesta de Gabriel De Lucca es llegar a fin de año corriendo en las distintas clases de la categoría pako y finalizada la temporada tomará la decisión cual hará el próximo año de seguir en la alta competencia. RESPUESTAS: Los flamantes dirigentes de la categoría Alma están ya trabajando para la próxima temporada y se muestran muy contentos porque en la búsqueda de acercar pilotos van encontrando respuestas positivas de manera especial la clase dos y la clase tres. CARRERA: Si bien en unas de las últimas reuniones de los dirigentes del Zárate Auto Moto Club se habló de realizar una carrera de regularidad para las cupecitas del ayer como premisa y también pueden sumarse mas protagonistas pero aún oficialmente no se le dio prensa a este tema que siempre tiene adictos a este tipo de emprendimientos.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel./Fax: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.net