Cambiemos logró un amplio triunfo y un fuerte respaldo para su gestión

"PISO" ELEVADO Dos de los datos claves que arrojó esta Elección Legislativa respecto a la Primaria de agosto fueron la mayor participación de los campanenses (el domingo votó el 81,2% del padrón, mientras que en agosto lo hizo el 77%) y la caída del voto blanco (de 3.379 a 2.284). Estas dos situaciones generaron que, con el 98% de las mesas escrutadas, el "piso" para poder ingresar un concejal se haya elevado: porque mientras en las Primarias había quedado en 5.814 votos, ahora quedará (una vez que se realice el escrutinio definitivo) por encima de los 6.025. EL FUTURO HCD A partir del 10 de diciembre, el Concejo Deliberante de Campana quedaría compuesto por los siguientes cuatro bloques: Cambiemos (9): Sergio Roses, Romina Buzzini, Carlos Cazador, Marina Casaretto, Diego Lis, Luis Gómez, Alejandro Deppeler, Miriam Cazenave y Norma Ibarra. PJ-Unidad Ciudadana (7): Rubén Romano, Romina Carrizo, José Insausti, Soledad Calle, Luis Chesini, Osvaldo Fraticelli y Félix Reynoso. UV Más Campana (3): Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez. Frente Renovador (1): Marco Colella . NOTICIAS RELACIONADAS - En Provincia, Cambiemos le ganó la pulseada a Cristina Kirchner - Roses destacó a Abella como el "gran artífice de esta victoria" - Abella: "Este domingo empezamos a consolidar un camino que iniciamos en 2015" - Ruli Galarza: "Necesitamos de un peronismo unido para el 2019" - Romano: "Queríamos terminar con la hegemonía de Cambiemos en el HCD y lo hemos logrado" - Ghione: "La calle del medio, que es la que transitamos, ha quedado demasiado corta" - Cantlon: "Este resultado nos posiciona como una verdadera alternativa para el futuro" - Bentancourt: "Hemos quedado como la quinta fuerza, por encima del PJ" Aunque no consiguió sostener la mayoría propia en el HCD, superó los 25 mil votos. Así alcanzó el 41,7% y retuvo cinco bancas. Unidad Ciudadana reunió el 28,7% y se adjudicó tres; mientras que la UV Más Campana sacó el 13,2% y se quedó con las dos restantes. En poco más de dos meses, Cambiemos logró en Campana transformar un resultado positivo en un contundente triunfo que le brinda un fuerte respaldo a la gestión de Sebastián Abella. En las Primarias, la lista encabezada por Sergio Roses había conseguido el 33,3% de los votos y había obtenido así menos de seis puntos de ventaja sobre la suma de los candidatos de Unidad Ciudadana. Sin embargo, 70 días después, las Generales mostraron un crecimiento notable del oficialismo, que mejoró en más de ocho puntos su elección y llegó al 41,7% de los votos, sacándole 13 de ventaja al kirchnerismo local. Incluso, de acuerdo a los resultados provisorios, Cambiemos volvió a superar los 25 mil sufragios, de la misma manera que lo hiciera en octubre de 2015, cuando Abella fue electo Intendente de nuestra ciudad y el espacio tenía integrado al sector de Axel Cantlon en la boleta. De esta manera, el oficialismo logró retener cinco bancas para el próximo Concejo Deliberante y aunque ello no le permite sostener la mayoría que supo construir dentro del recinto (con las incorporaciones de Mariano Raineri y Carlos Cazador), tendrá nueve bancas propias y será la primera minoría en el legislativo local (son 20 ediles en total). Esa nueva conformación del HCD también incluirá a otros tres bloques. El del PJ-Unidad Ciudadana que pasará a tener siete concejales gracias a los tres que ganó UC en esta elección luego del 28,7% obtenido por la lista encabezada por Rubén Romano; el de la UV Más Campana, que consiguió el 13,2% en estas Legislativas y llegará a tres bancas porque suma dos (Axel Cantlon y Rosa Funes) y continuará Carlos Gómez (fue electo en 2015 como parte de Cambiemos); y el del Frente Renovador, que quedará integrado solamente por Marco Colella, dado la lista de Un País no alcanzó el domingo el "piso" para ingresar un concejal, en un duro resultado para Juan Ghione. OCHO PUNTOS Encontrar las explicaciones numéricas para los más de ocho puntos que mejoró la performance de Cambiemos Campana no es sencillo: son 5 mil votos. Las estadísticas muestran que, respecto a las Primarias, en nuestra ciudad se redujo el voto blanco (de 3.379 a 2.284) y que el Frente Un País perdió alrededor de 1.800 sufragios. De esas dos grandes sangrías parece haberse nutrido el oficialismo, pero también de una mayor participación de los campanenses: es que el último domingo votó el 81,2% del padrón, mientras que en agosto lo hizo el 77%. "Más allá de los números, también está el trabajo de la gestión y del equipo que llevó adelante la campaña en estos dos meses, haciendo hincapié en sectores donde la elección de agosto no nos había resultado favorable", agregó un integrante de Cambiemos en diálogo con LAD. Igualmente, en el oficialismo no sorprendió que la lista encabezada por Roses supere el 40%: la última encuesta ya les marcaba esa posibilidad. Incluso a pesar de perder nuevamente casi cuatro puntos respecto a los votos reunidos por Esteban Bullrich en nuestra ciudad (46,5%). Así, con este resultado y la caída de Ghione por debajo del "piso", Cambiemos se aseguró cinco bancas y quienes tendrán un lugar en el próximo Concejo Deliberante por parte del oficialismo serán: Sergio Roses (renueva), Romina Buzzini (primera vez), Carlos Cazador (renueva), Marina Casaretto (renueva) y Diego Lis (primera vez). Ellos conformarán el bloque oficialista junto a Luis Gómez, Alejandro Deppeler, Miriam Cazenave y Norma Ibarra. En tanto, por ser la única fuerza que superó el 33%, Cambiemos logró retener las tres bancas que ponía en juego en el Consejo Escolar: en diciembre ingresarán al organismo Nancy Cabrera, Mario Luna y Vanesa Surita (reemplazarán a Paula Caballero, María García y Hugo Taboada) y se integrarán a Nelda García, Martín Aquino (ambos de Cambiemos) y Rosana Frattini (FpV). UNIDAD CIUDADANA La lista encabezada por Rubén Romano quedó en segundo lugar con el 28,7% de los votos. De esa manera levantó un punto respecto a las Primarias (27,7%), en una mejoría lógica, pero que no le fue suficiente para alcanzar las cuatro bancas. Lógica porque, a nivel local, en las Primarias quedaron en el camino dos listas del "campo nacional y popular" que apoyaban la candidatura de Cristina Kirchner como el Frente Vamos y el Frente Encuentro Popular (entre ambas, en agosto sumaron 1,2%). Y prácticamente se descontaba que esos votos iban a trasladarse a Unidad Ciudadana. Sin embargo, la lista de Romano no pudo engrosar su registro electoral más allá de ese punto porcentual, aun a pesar de la mayor participación campanense, la menor cantidad de votos en blanco y la caída de dos listas de corte peronista como las de Juan Ghione y Raúl Galarza ( "Ruli" obtuvo casi 400 votos menos). Por eso, Unidad Ciudadana Campana no pudo superar la barrera del 30% (el objetivo que se había propuesto después de las Primarias), un resultado que le podría haber redundado en una cuarta banca y el acceso de Alejo Sarna al próximo HCD. Entonces, el Dr Rubén Romano, la abogada Romina Carrizo y el metalúrgico José Inchausti serán quienes juren como concejales en diciembre y se integren en un mismo bloque con Osvaldo Fraticelli, Luis Chesini, Soledad Calle y Félix Reynoso (a Adrián Rey y Olga García se les vence el mandato). LA UNIÓN VECINAL La apuesta de Axel Cantlon al vecinalismo para estas Elecciones 2017 no fue menor. Pero el resultado le termina siendo satisfactorio: la Unión Vecinal Más Campana obtuvo el 13,2% en las Generales y se aseguró aumentar su representación en el próximo Concejo Deliberante, donde el propio Cantlon y la abogada Rosa Funes se sumarán a Carlos Gómez, electo por Cambiemos en 2015 (Norberto Bonola dejará su banca en diciembre). Respecto a las Primarias, la UVMC sostuvo su núcleo, sumó 500 votos más y mejoró en casi un punto porcentual su performance electoral en su primera participación como espacio vecinal. TRES SIN REPRESENTACIÓN De las seis fuerzas que llegaron a octubre en nuestra ciudad, tres se quedaron sin poder obtener bancas. El caso más resonante, sin dudas, fue el del Frente Un País. La boleta liderada por Juan Ghione pasó de lograr 6.905 votos en las Primaras de agosto (11,22%) a reunir 5.108 en octubre (8,48%). La caída de Sergio Massa en toda la provincia se sintió también Campana (apenas 11,47%) y terminó repercutiendo en los candidatos locales, que en el arrastre sufrieron un corte de 3 puntos porcentuales. De esta manera, a pesar de contar con una lista de experiencia encabezada por Ghione, Adriana Barbero y Hugo Longas, el massismo no logró ingresar concejales y así, a partir de diciembre, sólo contará con la representación de Marco Colella (electo en 2015). En cambio, distinta situación vivieron el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, dado que los números que les habían entregado las Primarias los ponían a una distancia grande del Concejo Deliberante. En ese contexto, la lista encabezada por Guillermo Bentancourt mejoró respecto a su performance en agosto: pasó de 2.095 votos a 2.486 y alcanzó el 4,13% (estaba en el 3,40%). Mientras que la boleta liderada por "Ruli" Galarza perdió 400 votos (de 2.607 a 2.260) y se cayó del 4,2% al 3,7%.

