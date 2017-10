La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Abella: ”Este domingo empezamos a consolidar un camino que iniciamos en 2015”









NOTICIA RELACIONADA: Cambiemos logró un amplio triunfo y un fuerte respaldo para su gestión Tras confirmarse los resultados, el Intendente Abella y el primer candidato Sergio Roses se reunieron con militantes, vecinos y funcionarios en el local partidario de San Martín y Bv Sarmiento para celebrar el triunfo en estas elecciones legislativas. Una vez conocidos los resultados finales luego de una tranquila jornada democrática, el intendente Sebastián Abella junto al primer candidato Sergio Roses y al resto de los concejales electos se acercaron al local de Cambiemos ubicado en 25 de Mayo y San Martín para festejar el amplio triunfo con militantes, vecinos y funcionarios. En un clima de alegría y visiblemente feliz por el resultado, Roses destacó que "desde 1985 que un intendente no lograba ganar su primera elección legislativa". De inmediato, agradeció el apoyo de su familia, del equipo liderado por el intendente Abella, de los militantes y de los fiscales, que "dejaron todo para que esta victoria sea posible." "Pero, sobre todo – continuó- quiero agradecer a los vecinos, a todos los campanenses que apuestan por vivir en una ciudad mejor." En ese sentido, remarcó el espaldarazo que recibió la gestión en esta elección legislativa: "Este domingo empezamos a consolidar un camino que iniciamos en 2015, pero que es muy largo, con obras que además de mejorar en la calidad de vida de todos, llevan a la igualdad de oportunidades, que hablan de futuro. Pero, más allá de todo, el cambio que ya está en marcha tiene que ver con valores como el trabajo en equipo, la humildad y la escucha". A su turno, el Intendente hizo hincapié en la importancia de haber formado un gran equipo de trabajo: "En estos dos años hemos aprendido a gobernar la ciudad, con muchos errores, pero si los tuvimos fue porque hicimos muchas cosas, siempre pensando en qué es lo mejor para los vecinos de Campana." Al igual que Roses, Abella también les agradeció a los vecinos por el apoyo y a los militantes "que dejaron todo y que caminaron cuando ya no les daban más las piernas". "Tengo un enorme compromiso puesto en esto. Los dos años que nos quedan vamos a trabajar con el doble de esfuerzo y ganas, porque hoy nos multiplicamos, porque somos muchos los que queremos vivir mejor. Es un orgullo que me hayan elegido Intendente y que con esta elección los vecinos de Campana me hayan reconfirmado los votos", cerró el jefe comunal desde el escenario.

