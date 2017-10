La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Roses destacó a Abella como el ”gran artífice de esta victoria”









NOTICIA RELACIONADA: Cambiemos logró un amplio triunfo y un fuerte respaldo para su gestión El actual presidente del HCD trabajó durante más de un año para posicionarse como candidato y llegar a este momento de alegría: "Con el equipo hicimos más de 300 reuniones durante el último año, para que los vecinos me conozcan más". A la hora de celebrar la victoria obtenida en las urnas, Sergio Roses, destacó al equipo que lo acompañó pero sobre todo la imagen del intendente Sebastián Abella quien es compañero desde el primer momento en que ambos decidieron incursionar en política. "Cuando muchos podían dudar, quizás de buena fe, si era el candidato correcto, Sebastián nunca dudó y siempre me apoyo", destacó Roses quien además agradeció a todo el equipo de Cambiemos. Roses contó a la prensa que se preparó mucho para encabezar esta lista y agradecer la confianza del jefe comunal: "Durante el último año hicimos con el equipo más de 300 reuniones con grupos de vecinos, para que me conozcan más, y para sumar voluntarios en distintas zonas de la ciudad que hoy han sido parte del trabajo que nos permitió alcanzar esta victoria". Roses, quien es padre de tres hijos y está casado, ejerce además la presidencia de la Agencia de Desarrollo Campana. Es contador y licencia en administración de empresas y luego de trabajar en diferentes empresas multinacionales, se dedicó de lleno a la actividad política y a distintos emprendimientos. Además es profesor universitario. "Como campanense me siento orgulloso de nuestro intendente, porque está llevando una transformación nunca antes vista. En menos de dos años de mandato se ha hecho lo que no se hizo en décadas y lo más importante se va a seguir adelante con grandes obras que la ciudad necesita", concluyó.

Abella y Roses, en un emocionado abrazo durante los festejos .



Roses destacó a Abella como el ”gran artífice de esta victoria”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: