La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Cantlon: ”Este resultado nos posiciona como una verdadera alternativa para el futuro”









El concejal electo por la UV Más Campana celebró como un "triunfo" los más de 8 mil votos obtenidos en las elecciones de este domingo. Aseguró que su bloque trabajará "para que la ciudad crezca, sin poner palos en la rueda". Después de dos años de verlo desde afuera, Axel Cantlon regresará en diciembre a ocupar una banca del Honorable Concejo Deliberante, gracias a las dos plazas conseguidas por su listas tras obtener más de 8 mil votos el pasado domingo. Un día despues, en diálogo con La Auténtica Defensa, el concejal electo definió la performance electoral de la UV Más Campana como "un triunfo" ya que logró "una representación importantísima en el Concejo Deliberante". "Somos una fuerza que crece elección tras elección con un apego grandísimo a la ciudadanía que confía mucho en nosotros, que sabe de nuestro trabajo, valora lo que hacemos, el esfuerzo y el empeño que ponemos para trabajar en política", resaltó Cantlon, quien sostuvo que el resultado los posiciona "como una verdadera alternativa para el futuro". Para ampliar la representación legislativa de su bloque, la UV debió hacer campaña con el desafío extra de llamar a los electores al corte de boleta. En ese sentido, Cantlon se mostró conforme por haber superado "todas las dificultades, el trabajo, la responsabilidad, la preparación y el desarrollo que eso implica", más cuando las otras opciones contaban con "la estructura de un partido nacional" que "te defiende y a uda en la Justicia y en las juntas electorales, y con publicidad y con marketing". "(Esa posibilidad) la unión vecinal no la tiene", señaló Cantlon. Sin embargo, se mostró orgulloso por haber suplido esa falta "diseñando y financiando" su campaña de marketing, lo que por momentos le permitió "competir de igual a igual" con las otras fuerzas políticas. "Obviamente que no en la parte económica", aclaró. Según el edil electo, la ciudadanía optó por la UV Más Campana por el "conjunto de temas" que vino proponiendo y denunciando en los últimos tiempos. "Creo que le hemos marcado la agenda política constante al gobierno, que se movía en base a nuestras propuestas de campaña: la rotonda del Mc Donald`s, el Hospital Veterinario Municipal, los servicios públicos. Creo que todos llegaron al corazón del campanense. Creo que pudimos transmitir lo que sentían los campanenses que conocen la ciudad a la perfección y eso se vio reflejado", aseveró. De cara al trabajo legislativo por delante, Cantlon prometió que la UV Más Campana "va a trabajar para que la ciudad crezca, sin poner palos en la rueda, pero controlando todas las propuestas para evitar perjuicios al Municipio y que se definan mal las prioridades y no se destine el dinero a cosas irrelevantes". "Y para controlar a los funcionarios de Buenos Aires, de los que no tenemos garantías", avisó.



