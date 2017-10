La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Romano: ”Queríamos terminar con la hegemonía de Cambiemos en el HCD y lo hemos logrado”









La cabeza de lista de Unidad Ciudadana, que en diciembre asumirá como concejal, aseguró que su espacio está "cien por ciento" con su performance electoral. Calificó de "intensa" su primera experiencia política y afirmó que ya prepara su labor legislativa. Hace unos meses su nombre estaba intrínsecamente asociado con la medicina local. Hoy, a Rubén Romano tampoco puede desasociárselo de la política y, en particular, a Unidad Ciudadana, espacio por el que se puso la campaña al hombro y en diciembre estará asumiendo un escaño en el HCD de nuestra ciudad. "La posición nuestra es satisfactoria cien por ciento. Nos habíamos propuesto de entrada terminar con la hegemonía que tiene Cambiemos en el Concejo Deliberante y lo hemos logrado", aseguró en diálogo con este medio. No obstante, al mismo tiempo reconoció que otro objetivo era "que entrara Alejo" Sarna, cuarto candidato a concejal). "En ese sentido, no pudimos llegar a la gente lo suficiente", admitió. Romano calificó de "intensa" su primera campaña política, algo "completamente nuevo" para él, y que le deparó la satisfacción de ver "tanta gente defendiendo el mismo proyecto". "Fue una experiencia muy interesante con los militantes, la gente, y ver cómo nos recibían en los barrios. Mi profesión siempre está ligada a lo social, pero en este caso fue otra cosa: el poder devolverle a Campana todo lo que me dio a mí y a mi familia", comentó el concejal electo. El cirujano ya se prepara para lo que será su labor legislativa. Hy se estará reuniendo con el grupo de Unidad Ciudadana para "que los proyectos ya preparados vayan tomando forma orgánica", de cara a los que serán sus presentaciones a partir de diciembre. "Dejé el Hospital, no hago más guardias, así que estoy con más tiempo libre para dedicarme a eso", comentó. Y adelantó que uno de sus ejes legislativos será, por supuesto, la salud, "una de los temas más claros que tenemos y que le faltan a Campana". Al respecto, vislumbró una interesante dupla de trabajo con el concejal y neurólogo Felix Reynoso, con quien estudió en La Plata y tiene una larga relación. "Pero con toda la gente (del bloque) vamos a trabajar: Lucho (Chesini), Sol Calle, Vali (Fraticelli), todos tenemos una excelente relación y nos han dado un recibimiento de brazos abierto, sin individualismo. Vamos a trabajar muy bien", afirmó Romano.

RUBÉN ROMANO VOTÓ EN LA ESCUELA DE SAN CAYETANO (FOTO: CAMPANA360).



