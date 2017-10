La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Ruli Galarza: ”Necesitamos de un peronismo unido para el 2019”









El primer candidato a concejal por el Frente Justicialista aseguró que quiere convocar a Alberto Armesto, Juan Ghione y Adriana Barbero, entre otros históricos. Y no descarta contactar a María Eugenia Giroldi. "Primero que nada quiero felicitar a todos los candidatos de todos los partidos por el compromiso y el esfuerzo realizado. Es la primera vez que me toca participar de una elección desde el centro de la escena y puedo asegurar que no es nada fácil", comentó ayer a La Auténtica Defensa Raúl "Ruli" Galarza, quien encabezó la lista de candidatos a concejales por el Frente Partido Justicialista. Oficialmente, Galarza ayer finalizó en el último lugar del escrutinio con 2.260 votos a Concejal. Sin embargo, el candidato del justicialismo asegura que su fuerza perforó la barrera de los 3000. "Nosotros –aseguró a La Auténtica Defensa- tenemos otra cuenta: exactamente 3089 votos, mejorando casi en un 20% nuestro resultado en las PASO. Esa diferencia la vamos a pelear en La Plata. No modifica nada, pero ese es nuestro capital político y lo vamos a honrar". Ya sobre el resultado propiamente dicho, en el que ningún concejal por el Frente Justicialista llegó a ocupar una banca, comentó: "Por supuesto que uno se presenta para ganar, y tiene la ilusión de llegar para poder representar en la banca las ideas y convicciones que sostiene. Pero no creo que haya sido una mala elección: es innegable que las figuras nacionales traccionan a sus candidatos locales. Nosotros no contamos con ese viento de cola en las urnas, y lo supimos desde un principio, pero hacer política no se trata sólo de resultados, también de convicciones. Es la primera vez que nos presentamos, y lograr que la gente te conozca es cada vez más difícil. Es claro que no alcanza con ser un comerciante medianamente exitoso y honesto del centro. Y está bien que así sea. -¿Qué va a pasar con el Partido Justicialista? -No tengo la bola de cristal, y esa es una de las grandes preguntas que definirán a Campana y a la Argentina en los próximos años. Por mi lado, pienso seguir trabajando porque soy militante incondicional y creo que ese compromiso quedó demostrado en estas elecciones quedó claro para propios y ajenos. Desde ya, estoy muy orgulloso de cada voto obtenido y les vamos a hacer honor. Se viene un momento de reflexión y pensar cómo reconstruimos el Partido. -Hubo muchos justicialistas que jugaron "por afuera", ¿cómo se hace para que vuelvan? -Hay que esperar que las cosas se enfríen un poco, para poder reflexionar y entender qué pasó y por dónde tenemos que seguir. Hay que pensar en los jóvenes, también. Hace falta un recambio. Además, somos un partido y algunas estrategias no dependen sólo de una mirada local, sino una más orgánica tanto a nivel provincial y nacional. Con un justicialismo unido, el mapa político de Campana encontrará su punto de equilibrio y la ciudad definirá su rumbo para los próximos 20 años. -¿En manos de quienes puede estar la unidad? -Yo me siento a hablar con todos, no tengo problemas. Todos saben que siempre hablamos de unidad y necesitamos de un peronismo unido para el 2019. Creo que hace falta dejar los personalismos de lado y pensar más como Partido. Alberto Armesto es un referente ineludible. Aunque a muchos le parezca increíble, Juanjo Ghione y Adriana Barbero son autoridades partidarias. La Polaca García y Katy Altimari tendrán algo para decir. Me gustaría también sentarme a hablar con María Eugenia Giroldi… Se gobernó Campana por 20 años. ¿Hubo errores? Por supuesto. Pero también infinidad de aciertos, y aprendizaje acumulado. Esa experiencia hay que enfocarla en positivo y ponerla a trabajar para la gente. A nivel nacional es lo mismo. -¿Cómo ve la nueva composición del Concejo Deliberante de Campana? -Interesante. Por un lado, la gente le hizo ganar la legislativa al oficialismo, lo cual es un aval y hay que respetarlo; pero por el otro le sacó la mayoría automática que tenía Cambiemos a la hora de la votación, y eso fue sabio. Sigo viendo que falta la voz de los barrios, pero ya tendremos revancha. Después, espero que esta nueva composición sirva para poner en debate a la ciudad que queremos en los próximos años, y que Campana no sea sólo el fruto de la improvisación, o de medidas que miran la coyuntura pero no consideran el largo plazo. -¿Por ejemplo? -Si es que queremos seguir viviendo en una ciudad, el paradigma logístico e industrial de Campana creo que en la práctica está agotado. De hecho, tenemos una refinería donde los hermanos Costa planearon un Parque Urbano… nuestro exitoso perfil industrial es también nuestro pecado original. No podemos seguir radicando industrias a lo loco con la excusa de dar trabajo. A este ritmo, Campana se puede transformar en un Dock Sud de lujo, pero Dock Sud al fin. Bastante sufrimos lo que ya tenemos, como para seguir agregándole carga al territorio. La puesta en marcha del Consejo Urbanístico Ambiental puede dar algunas respuestas en ese sentido. Uno de mis objetivos es operar políticamente para que ese foro, creado por ordenanza hace varios años ya, se ponga efectivamente en marcha de una vez por todas. No hablo de poner palos en la rueda: hablo de que la rueda sea racional y sustentable para todos, y no para un puñado de vecinos que a veces ni siquiera tienen domicilio en nuestro casco urbano.

