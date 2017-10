La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Ghione: ”La calle del medio, que es la que transitamos, ha quedado demasiado corta”









NOTICIA RELACIONADA: Cambiemos logró un amplio triunfo y un fuerte respaldo para su gestión Luego de unas elecciones primarias con un buen desempeño, el concejal con mandato hasta el 10 de diciembre considera que su fuerza política perdió caudal electoral a manos de la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Desde 1995 a la fecha, Juan José Ghione se ha desempeñado en diferentes cargos políticos, tanto ejecutivos, como administrativos y legislativos. La novedad, luego de más de 2 décadas de actividad, el revés electoral del último domingo, lo encuentra frente a un escenario que, dice, no le es ajeno: "Es verdad que –explica- del 95 para acá, fue así. Pero yo he desarrollado gran parte de mi vida política, desde el 83 hasta el 95, sin desempeñar ningún cargo político. Y lo hice en el marco de las posibilidades que me ha dado el Justicialismo de aquel momento, Partido donde he militado toda la vida, con distintas responsabilidades". Así, Ghione asegura que seguirá trabajando en política y en ese sentido, que considera necesaria la unidad de justicialismo de cara a las elecciones de que tendrán lugar en dos años. "Creo -reflexiona- que tiene que haber un proceso de integración en el peronismo, que siga siendo la columna vertebral de un frente que tiene que ser más fuerte y numeroso, que va a tener que intentar aglutinarnos y representarnos a todos, que nos dé la posibilidad de hacer frente a una elección donde se va a elegir Presidente, gobernadores e intendentes. En una elección legislativa uno puede plantearse cubrir las bancas en juego desde distintos sectores. Y esto puede formar parte de una estrategia pensada a ese fin (aclaro que creo que en este caso no lo fue, pero uno lo puede establecer así). Pero cuando se eligen cargos ejecutivos, hay que tener una estructura robusta que permita dar esa batalla con chances de ganarla. Creo que el proceso que se viene es ese para el 2019. -¿Cuál es la evaluación del desempeño del Frente Un País? -Nosotros veníamos de unas PASO que si bien nos mostraba como tercera fuerza, finalmente no tuvo la entidad que parecía tener. Inicialmente tuvimos el 16% de caudal electoral, y no logramos sostenerlo. Hubo gente que después de las PASO decidió jugar a la polarización, y tal vez votando a uno para que no gane el otro. En ese proceso, perdimos 4 puntos que se trasladaron en toda la estructura de la boleta. Ni nosotros desde lo local, ni Sergio Massa desde su armado provincial logró sostener ese buen caudal inicial. También es cierto que no logramos traccionar más a nivel local, que nuestra figura Provincial, en éste caso Sergio. Lo que pasa es que la primera figura del partido tracciona cuando levanta, pero cuando baja también. Porque está en la robustéz de esa figura el movimiento que se genera. Sergio puede ganar una elección con el treinta y pico por ciento de los votos, y después puede caer arrastrando a toda su estructura. Ahora, pensando en la estrategia de polarización de esta elección, está claro que la calle del medio, que es la que transitamos, ha quedado demasiado corta. -¿Cómo ve la nueva conformación del Conejo Deliberante? -La primera novedad es que el oficialismo ha perdido la mayoría. Ahora éste es otro Concejo Deliberante. Cambiemos tendrá que ver el trabajo que haga con la oposición, pero yo creo que no tiene chances de conservar la presidencia. Esto modifica, inicialmente, lo que es la administración del Concejo, esto también va a cambiar el armado de las comisiones. Esto traerá otro nivel de debate, porque las discusiones hasta ahora en el concejo deliberante fueron banalidades o algunas cuestiones muy administrativas que tenían que ver con discusiones de fondo, discusiones gruesas prácticamente no hubo. Si no era que entraba por la venta de un pedido sobre tablas, o la participación de gente moviendo un tema en Concejo Deliberante, como suele pasar, otro tipo de discusiones no llegaban. -¿Cuál es la agenda del bloque de ahora en más?| -Junto con Marcos Colella, seguimos siendo un bloque de dos concejales hasta el 10 de diciembre. Tenemos proyectos presentados y tenemos la aspiración que se aprueben en la próxima sesión, aunque sabemos que esto no va a suceder porque el recinto todavía conserva las mismas características. Por ejemplo, hoy la noticia es el aumento de los combustibles, y nosotros queremos sacar la Tasa Municipal que hace que los paguemos más caros aún. Para nosotros esta es una visión que permanece en el tiempo, más allá del 10 de diciembre, cuando Marcos continúe con su mandato. Lo mismo para otros proyectos que hemos presentado y vamos a seguir bregando para que sean tenidos en cuenta.

