La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Bentancourt: ”Hemos quedado como la quinta fuerza, por encima del PJ”









NOTICIA RELACIONADA: Cambiemos logró un amplio triunfo y un fuerte respaldo para su gestión El referente del Frente de Izquierda, destacó la labor electoral de su espacio más allá de no haber podido ingresar al HCD. La izquierda local aseguró que realizó "una buena elección" más allá de que no haya estado cerca de colocar un concejal en el HCD, algo que sería histórico para nuestra ciudad. "Nosotros ya desde cuando empezamos a ver los primeros números vimos que teníamos una buena elección, más allá de después definir qué bancas obteníamos o no", comentó este lunes Guillermo Bentancourt, quien otra vez intentó ganarse un lugar en el HCD al frente de la boleta del Frente de Izquierda. Bentancourt ponderó la performance de su espacio a nivel nacional, superando el millón de votos, "400 mil más que en las PASO". "Eso es muy interesante", remarcó el excandi-dato a concejal. Repasó asimismo la elección del FIT en diferentes provincias y distritos, destacando que en Jujuy y Mendoza quedó como tercera fuerza, y el "haber llegado al Concejo Deliberante en Neuquén y Salta". "Y en la provincia de Buenos Aires, la madre de las luchas políticas, obteniendo dos bancas con Del Caño y Del Plá, conservando el bloque de tres diputados nacionales, manteniendo la banca a nivel provincial y la gran elección en Capital Federal, donde Miriam (Bregman) tiene la posibilidad de llegar a la Legislatura y quedó muy cerca la banca de Ramal. De conjunto, ha sido una muy buena elección", añadió. A nivel local, el referente del FIT resaltó que quedaron "por encima del PJ, como quinta fuerza" en estas Legislativas. Por otra parte, remarcó que la fuerza del FIT radica en "los 28 puntos programáticos" que le dieron origen. "La elección nos encontró juntos (con el Partido Obrero), fiscalizando y haciendo los cierres. Desde ya que hay que seguir mejorando cosas", reconoció.

Guillermo Bentancourt. Foto: Archivo.



Bentancourt: ”Hemos quedado como la quinta fuerza, por encima del PJ”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: