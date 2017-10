La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Premio a la Cultura Arturo Jauretche:

Distinguen a Abel Furlán por su ”Labor en Defensa de los Derechos sindicales”







En un emotivo acto, realizado el jueves 19 en el auditorio de SADOP, CABA, fue distinguido el dirigente metalúrgico y Diputado Nacional, Abel Furlán, por su "Labor en Defensa de los Derechos Sindicales", en el marco de la 15ª entrega realizada por el Instituto Superior Arturo Jauretche. El carácter del reconocimiento fue explicitado por el Director del Instituto, Marco A. Roselli, quién señaló: "Los integrantes del movimiento nacional y popular, muchas veces han sido silenciados, han sido olvidados por el aparato del prestigio que premia solo a hombres y mujeres funcionales al sistema; y nosotros, humildemente, hacemos este homenaje a los compañeros que vienen dejando una impronta muy fuerte en el campo de lo cultural, educativo, político y sindical. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, como decía don Arturo Jauretche: "Yo no se nada de discusiones milagrosas, pues se que todo vendrá de esa voluntad y de esa inteligencia argentina que hace a nuestro pueblo más fuerte cada vez que quieren quebrantarlo". Al recibir la estatuilla que conlleva la distinción, una imagen de Arturo Jauretche, esculpida por el artista nacional Carlos González, Furlán, luego de dedicar la distinción a los trabajadores, señaló: "Los que día a día construyen con su esfuerzo físico y mental las riquezas de una Nación, son la reserva moral, espiritual y combativa de nuestro querido movimiento obrero. No caben dudas que el movimiento obrero va a ser el que le ponga freno a este gobierno oligárquico". "Hay más de 70.000 compañeros, delegados, comisiones internas, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria -continuó Furlán- que se levantan todas las mañanas para hacer un aporte significativo en defensa de los derechos de los trabajadores. No somos todos iguales". "Emerge hoy una reserva muy importante, generada por el natural recambio generacional, que va a dar batalla a esta política neoliberal. Ello nos permite ser optimistas respecto a la recuperación de las banderas históricas del peronismo. Sólo debemos tener presente que no puede haber victoria sin el acompañamiento de un proyecto político nacional y popular y democrático que defienda los mismos intereses por los que luchamos"; concluyó Furlán. Además de Furlan, fueron distinguidos, Carla Wainsztok por Labor Docente; Adriana Varela por Labor Musical e Interpretativa; Víctor Jorge D´Andrea por Labor Militante; Mauricio Polchi por Labor Radial; Alejandra Marino por Labor Cinematográfica; Eduardo Caimi por Labor Periodística; María Seoane por Labor Investigativa; Milagro Sala por Labor en la Defensa de los Derechos Humanos; Diego Capusotto por Labor Actoral; Hugo Barcia por Labor en la Difusión de Ideas Nacionales y Julio César Urien por Trayectoria.







