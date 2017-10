La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/oct/2017 Rugby:

Ciudad superó a San José y se mantiene con chances de permanecer en Segunda







El XV Tricolor se impuso 33-17 como local, pero por la victoria de San Marcos no pudo salir de la anteúltima posición. Por eso, en la última fecha debe vencer a Club Argentino y esperar una caída de San Marcos o Mercedes para llegar al repechaje. Por la 25ª y anteúltima fecha de la Segunda División de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires), Ciudad de Campana consiguió una victoria muy necesaria, pero que no tuvo el impacto esperado. Es que al vencer con punto bonus a San José como local, el XV Tricolor esperaba abandonar la zona de descenso directo, algo que no ocurrió porque San Marcos sorprendió a Areco Rugby. Por eso, el CCC (28 puntos) necesitará ahora de otro triunfo en la última fecha de la temporada (visita a Club Argentino en La Plata) y, a su vez, de una derrota de Mercedes RC (tiene 31 unidades y visita a Varela Jr) o el propio San Marcos (suma 32 y visita a Atlético y Progreso) para alcanzar un puesto de repechaje y poder jugarse la permanencia en un partido de promoción. El sábado, Ciudad de Campana superó con claridad por 33 a 17 a San José (que selló su descenso con esta derrota). Los dirigidos por César Gigena y Nicolás Danylyszyn se pusieron en ventaja a los 8 minutos con un try apoyado y convertido por Juan Calvi. Seis minutos más tarde, la visita reaccionó e igualó el marcador en 7. Pero antes de irse al descanso, el CCC volvió a llegar al ingoal rival (esta vez apoyó Nazareno Alaguibe ) para tomar ventaja de 14-7. En el inicio de la segunda parte, San José volvió a empardar el match, pero promediando el complemento, el Tricolor iba a poder quebrar el juego. A los 21 minutos, Carlos Díaz llegó al try (convertido por Calvi) y a los 32 fue Adrián Lugo quien penetró el ingoal de San José para el 26-17. La victoria estaba asegurada, pero al CCC le faltaba un try más para poder llegar al punto bonus. Y eso ocurrió sobre el final del partido, en una corrida del apertura Juan Calvi (de gran actuación), quien con su conversión selló el 33-17 final. En este encuentro, el XV Tricolor formó con Mateo Codesido (Didier Galeano), Nicolás Fernández, Leonardo Vega, Andrés Moreno, Leandro Francica (Lucas Moyano), Carlos Díaz, Gabriel Pujol, Adrián Lugo, Martín Lescano, Juan Calvi, Pablo Maza, Alexis Velez, , Cristian Giles Delguis (Franco Barco), Franco Velazquez, y Nazareno Alaguibe. RESULTADOS 25ª FECHA: Los Cedros 33-22 Atlético y Progreso; San Marcos 45-22 Areco Rugby; Tiro Federal de San Pedro 24-42 Tigre Rugby; Las Cañas 25-30 Varela Junior; Mercedes Rugby 6-17 El Retiro; San Andrés 75-14 Club Argentino; Ciudad de Campana 33-17 San José. POSICIONES: 1) San Andrés, 110 puntos; 2) Los Cedros, 86 puntos; 3) Varela Junior, 84 puntos; 4) El Retiro 80 puntos,5) Areco Rugby 78 puntos; 6) Las Cañas, 73 puntos; 7) Atlético y Progreso, 69 puntos; 8) Club Argentino, 63 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 45 puntos; 10) Tigre Rugby, 37 puntos; 11) San Marcos, 32 puntos; 12) Mercedes Rugby, 31 puntos 13) Ciudad de Campana, 28 puntos; 14) San José, 20 puntos. FECHA 26: El Retiro vs San Andrés; Varela Junior vs Mercedes; Tigre Rugby vs Las Cañas; Areco Rugby vs Tiro Federal (SP); Atlético y Progreso vs San Marcos; San José vs Los Cedros; Argentino vs Ciudad de Campana.

EL TRICOLOR SE IMPUSO 33-17 Y EL PRÓXIMO SÁBADO SE JUEGA LA PERMANENCIA.





DE LA ACCIÓN AL FESTEJO. ARRIBA, EL TRICOLOR EN PLENA BATALLA CONTRA SAN JOSÉ. ABAJO, EL FESTEJO DE LOS JUGADORES Y EL STAFF TRAS LA VICTORIA.







