Honda anunció la producción de un nuevo modelo en su planta Campana

Reemplazará a la actual línea de fabricación de la HR-V, aunque no se confirmó si se trata de una nueva generación de la SUV o un modelo totalmente diferente. El lanzamiento será en el 2020 explicó el presidente de Honda Motor de Argentina. En la previa de la apertura del Salon de Tokyo 2017, Honda Motor de Argentina anunció ante un grupo de periodistas en Japón que realizará una nueva inversión en su planta de nuestra ciudad para producir a un modelo que reemplace en la línea de montaje a la actual HR-V. El anuncio, realizado por el presidente de Honda Motor de Argentina, Hideki Kamiyama, podría ser una nueva generación de la SUV para el Segmento B (chico) o un modelo completamente diferente, algo que todavía no se confirmó. Su lanzamiento se producirá en 2020. Lo que sí dejó en claro Kamiyama es que la actual HR-V no convivirá con el nuevo producto, sino que dejará de producirse cuando arranque la fabricación del nuevo modelo. "Estamos pensando en introducir un nuevo vehículo en Campana, que podría ser la nueva generación de la Honda HRV o bien otro modelo que todavía está en desarrollo. Es algo que todavía está bajo estudio", dijo Kamiyama. "Todo está bajo estudio, tanto el modelo como la inversión. La construcción de la planta nos demandó en su momento 300 millones de dólares, y la puesta en producción de la actual Honda HRV demandó otros US$ 25 millones. Ahora tenemos que definir, además, si el nuevo vehículo será sobre esa misma plataforma, o sobre una plataforma nueva", explicó. Kamiyama compartió un encuentro con periodistas argentinos, quienes también le consultaron por el resultado electoral del pasado domingo. Al respecto, aseguró que "genera previsibilidad hacia el futuro, una perspectiva de largo plazo". Kamiyama contó que la semana pasada el embajador de Japón en la Argentina, Noriteru Fukushima, organizó una reunión entre ejecutivos japoneses radicados en la Argentina y funcionarias del área de Industria y Comercio. Y que tanto los funcionarios como el propio embajador nipón, quien no oculta su afición de más de dos décadas con la Argentina, les preguntaron a los empresarios cuándo van a incrementar nuestras inversiones en el país. De aquella reunión, en la que estuvieron los secretarios Martín Etchegoyen (Industria) y Miguel Braun (Comercio), participaron entre otros directivos japoneses de Toyota, Bridgestone y, por Honda, asistió Kamiyama, quien aseguró que "es un buen momento" para invertir "no sólo para las empresas japonesas, sino para todas las empresas". Honda tiene en Campana la única empresa del país donde convive la producción de un auto (HRV) con la de motocicletas, nueve versiones en total. Este año invirtió 12 millones de dólares para duplicar la producción de motos, de 70.000 a 140.000, con lo cual ya capta más del 25% del mercado local. En vehículos, en cambio, Honda avanza más de a poco. Tras haber iniciado su producción en la planta de Campana con un modelo que estaba en su fase final (la generación anterior del City), dio un paso adelante con la HRV, un vehículo que iba a ser producido para ser exportado a Brasil y finalmente tuvo una inesperada aceptación en las concesionarias locales. Este año van a terminar con un volumen de 15.000 unidades y, según dijo Kamiyama, esperan llegar a las 20.000 para 2018.

Todavía no se confirmó si la planta local fabricará una nueva generación de la SUV o un modelo totalmente diferente.





El anuncio fue realizado en la previa del salón de Tokyo por el presidente de Honda Motor de Argentina, Hideki Kamiyama, quien dejó en claro que la actual HR-V no convivirá con el nuevo producto, dado que dejará de producirse cuando arranque la fabricación del nuevo modelo.



Honda anunció la producción de un nuevo modelo en su planta Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: