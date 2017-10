”Los Puentes”, una obra pictórica que une Campana con París

El artista campanense Juanjo Moroni expuso un cuadro propio durante cinco días en el Salón de Otoño en Francia. "Me impactó cómo la obra puede conectar con otras culturas sin comprender el idioma, como el mandarín, japonés o el ruso", confesó a La Auténtica Defensa. Hace quince días, Juanjo Moroni nos contaba su ansiedad por exponer su obra en el mítico Salón de Otoño en París. Hoy, esa posibilidad ya se transformó en una realidad que le dejó buenas: su cuadro "Los Puentes" (Les Ponts) fue vendido con éxito a una coleccionista alemana. La coleccionista alemana no se tomó foto con el artista, pero se pudo averiguar que es de París y que la obra permanecerá en la mencionada capital Sobre su trabajo y el impacto que generó, el artista señaló: "Al ser de gran formato tenía una gran visibilidad. La gente se conectó mucho con lo explosivo de la obra, el tamaño, y los diferentes planos". La obra se llamó "Les Ponts" que significa "Los puentes" y ese significado, asegura Moroni, llamó la atención. "La lógica de construir puentes desde donde estés; puentes de conocimientos, de vínculos, de afectos. Hay que estar más unidos y pensar en el otro. Construir todo el tiempo lazos, puentes y transitarlos", remarcó en ese sentido. Luego, destacó que "la obra puede conectar con otras culturas sin comprender el idioma, como el mandarín, japonés o el ruso, conocer otros artistas y generar interés con galerías de otros países". Sobre la venta del cuadro, Moroni sintetiza sus sentimientos en unas pocas palabras: "Es una alegría al corazón y de mucha emoción". El padrino del salón este año fue Jacques Villeglé, gran artista francés quien disertó en varias conferencias. El jurado del Salón de Otoño, cuenta Moroni, seleccionó muchos franceses, pero artistas internacionales. Durante cinco días intensos, como los definió el joven campanense, tuvo contacto con personas de distintos lugares. "Es espectacular el salón, estoy re contento, porque hay un alto nivel de artistas", contó, al tiempo que recalcó "el honor" de haber sido visitado por la alcadesa de París y la Ministra de Cultura. Ahora, Juanjo regresó a Panamá, donde vive y está trabajando en un estudio, pintando y creando una nueva exhibición para la Galería Arteconsult y una muestra que se realizará en 2018. "Estoy esperando las cartas oficiales y contrato para poder contar más. Tengo mucha ansiedad, pero estoy muy feliz", cierra la continuidad del contacto con La Auténtica Defensa.

”Los Puentes”, una obra pictórica que une Campana con París

