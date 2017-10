La Policía no pudo constatar daños a ningún vehículo. Un joven de apenas 15 años debió ser perseguido y aprehendido por la Policía luego de ser denunciado por arrojar piedras a vehículos que circulaban por la autopista Panamericana. El chico, según señaló un testigo, estaba tirando piedras desde el puente de avenida Rivadavia. No obstante, no se logró constatar daños a ningún rodado. Por lo tanto, luego de ser capturado por efectivos del Comando Patrulla, el joven fue imputado por resistencia a la autoridad, causa que quedó a cargo de la UFI Penal Juvenil.

Joven de 15 años aprehendido por tirar piedras en Panamericana

