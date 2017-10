Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 25/oct/2017. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del miércoles, 25/oct/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: Después de las elecciones: Abella ratificó la continuidad de las obras proyectadas

FE DE ERRATA: En la edición impresa hubo un error al colocar el autor de la presente nota, la autoría correcta es Frederic Huranos, tal como se indica en ésta versión digital. Qué nos depara el futuro económico inmediato según las tendencias astrales y los ciclos planetarios. La astrología mundial, o astrología política, se basa en la búsqueda de patrones estadísticos contrastables entre las posiciones planetarias de la carta natal estudiada, sus ciclos, y los acontecimientos de la historia o de la realidad, infiriendo un posible futuro a partir de los patrones observados. La Carta Natal estudiada en este caso corresponde a la República Argentina, nacida el día de la declaración de su independencia, un 9 de Julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, a las 12 hs. El horario de su nacimiento se ha tomado en base a la "rectificación", un proceso común para determinar la hora de nacimiento cotejando su coincidencia con acontecimientos de la historia. Comenzaremos con el análisis de la historia reciente. Cada hito marcado con (J1) a (J4) corresponde a un ciclo de Júpiter. Fin de la dictadura (J1): El 1º de Julio de 1982 Júpiter transitaba sobre el Júpiter de la Carta Natal a 0º 27´ de Escorpio. En Argentina se habían vivido momentos difíciles tras la Guerra de Malvinas, que tuvo lugar entre el 2 de abril al 14 de Junio de 1982, es decir que 15 días después del fin de la guerra se daba el regreso de Júpiter a la posición natal, marcando "el comienzo del fin" de la dictadura. Democracia: El regreso a la Democracia, con la asunción como presidente de Raúl Ricardo Alfonsín el 10 de Diciembre de 1983, estuvo marcado por el ciclo del planeta Urano, que el 8 de Noviembre de 1983 regresaba a su posición natal a 7º 54´ de Sagitario, cumpliendo su ciclo de aproximadamente 84 años, el segundo en la vida de la Argentina. En un contexto más amplio el ingreso de Urano a Sagitario marcaba un cambio en las filosofías políticas en todo el mundo: comenzaba a prepararse lo que sería luego la caída de regímenes autoritarios que tuvieron lugar hacia fines de la década del ´80, y la apertura económica que iba a darse durante la década del ´90 en occidente. La posición de Júpiter al asumir cada presidente del país determina el signo que lo rige; en ese contexto Alfonsín estuvo representado por el signo Sagitario, análogo a la novena casa, que representa en éste caso el apego a la institucionalidad. Juicio a las juntas: Ya en democracia, el 7 de diciembre de 1984 Júpiter toca el "fondo del cielo" o cúspide de la cuarta casa, uno de los ángulos importantes de la Carta Natal que en este caso representa a la "patria". Precisamente tuvo lugar la "Sentencia en Juicio a Las Juntas" el 9 de diciembre de 1984. Inclusive, Júpiter transitaba por Capricornio en oposición al Sol natal de la Argentina el mismo día de la sentencia, representando una suerte de enfrentamiento entre la Justicia (Júpiter en Capricornio) y las instituciones de defensa de la república (Sol en Casa 10, a los 17º 13´ de Cáncer). Hiperinflación: Entre Junio de 1987 y Febrero de 1988 el planeta Júpiter toca 3 veces el Descendente, fenómeno que sucede en este caso debido a una "retrogradación" -un aparente retroceso del planeta al observarlo desde la Tierra-, se daba entonces el comienzo de la hiperinflación tras el desgaste del Plan Austral. Algunos meses después se implementaba el nuevo plan denominado "Primavera" en agosto de 1988. A pesar del nuevo plan continuaría el proceso hiperinflacionario mientras Júpiter transitaba por las casas 7ma. y 8va. de la Carta; "en febrero de 1989 el dólar subió un 25 por ciento y el mercado empezó a descontrolarse", describe Wikipedia. En un escenario de remarcaciones de precios casi diarias y de desabastecimiento, la inflación de abril de 1989 fue del 33,4 %. Lo cierto es que Júpiter transitaba por la octava casa, que representa la economía compartida en sociedad, la especulación financiera y las ganancias fáciles mediante operaciones de riesgo, entre otros significados. "Como corolario del proceso o fenómeno inflacionario, las tasas de interés subieron de forma descontrolada", describe Wikipedia. Finalmente, para cuando Júpiter abandona la octava casa e ingresa el 25 de junio en la novena, en medio de la hiperinflación, se produce el paso de mando de Raúl Alfonsín a Carlos Saúl Menem el 8 de julio de 1989, es decir, a poco del ingreso de Júpiter a la novena casa, mientras el Sol en tránsito hacía conjunción al Medio Cielo y luego una conjunción al mismo Sol de la Carta Natal de la Argentina. Menem asume su presidencia con Júpiter en Géminis, signo que representa de algún modo la forma de ejercer el poder, que podría calificarse como comunicativo, jovial, distendido y alegre. Las Comunicaciones: El 12 de julio de 1989 el Presidente Carlos Saúl Menem intervino la Empresa ENTEL por el término de 180 días, en ese momento Júpiter transitaba por la novena casa, opuesta a la tercera que representa a las comunicaciones y el transporte en general (incluso de datos), así las cosas, mientras Júpiter avanzaba y retrocedía en la novena casa, Urano -símbolo de la tecnología y la modernidad-, transitaba por la tercera casa, de las comunicaciones, junto a Saturno y Neptuno. Saturno requería una acción decisiva, responsable e institucional, mientras que Neptuno sumaba cierto misterio a unas operaciones millonarias sin precedente. Entel se dividió en dos partes, concesionándose a las empresas Telefónica y Telecom. Esto último tuvo lugar durante el año 1990, cuando Júpiter -luego de tocar el Medio Cielo-, transitaba por la décima casa; que representa los grandes contratos, las empresas de servicios, y también el avance hacia nuevos horizontes más ambiciosos. Por su parte, al mismo tiempo, Urano permaneció en la tercera casa hasta abandonarla en diciembre de 1992, ingresando entonces a la cuarta casa, lo que significaba que el proceso de renovación había concluido. De hecho para entonces las empresas comenzaban a crecer exponencialmente en ventas de servicios, y cantidad de usuarios, dato que puede corroborarse en reportes públicos. Crecimiento y Tequila (J2): El 12 de Noviembre de 1993 el planeta Júpiter volvía a la posición natal de la Argentina: ya había entrado en vigencia la Ley de Convertibilidad de Menem-Cavallo en abril de 1991 con lo que se había controlado buena parte de la inflación y la economía creció a tasas chinas, hasta la llegada del "efecto Tequila" en diciembre de 1994, cuando Júpiter en conjunción a Plutón entró en la segunda casa, que representa los valores como el dinero, marcando la primera crisis de la ley de convertibilidad, a causa de un cambio en los valores internacionales de las monedas, entre otras razones. Recesión: El año 1998 comienza con Júpiter transitando en conjunción a Saturno natal en la quinta casa, mientras Plutón lo hacía sobre Urano natal en la segunda casa. Había comenzado una recesión, Saturno transitaba por la sexta casa -que representa la producción-, mostrando claramente que la ecuación económica entre producción y consumo comenzaba a complicarse para la Argentina. Júpiter en la quinta casa suele dar lugar a un error económico por confiar en falsas expectativas, a modo de especulación, o una visión laxa que en ocasiones impide una acción firme, enfocada y a tiempo, por ceguera respecto a las señales de la realidad. Es decir que los responsables no actuaron en tiempo y forma, permitiendo que la recesión siguiera su curso. El 19 de diciembre de 1999, Júpiter toca el "Descendente", es decir el opuesto al Ascendente. Días antes había tenido lugar la asunción del presidente Fernando De La Rúa, el 10 de diciembre de 1999, y lo hacía con una economía en recesión, mientras Saturno transitaba por la séptima casa -que representa a la sociedad-, creando un evidente clima de pesimismo. Así, durante todo el mandato de De La Rúa, Júpiter transitó por las casas séptima y octava; exactamente las mismas por las que había transitado en 1988 y 1989 durante la hiperinflación de Alfonsín, sólo que en este caso el problema no sería inflacionario sino recesivo, debido a que Saturno transitó -a su propio ritmo-, por las mismas casas durante el mismo período. La presidencia de Fernando De La Rúa estuvo regida por Tauro, cuya característica visible fue la parsimonia y su aparente paciencia, a pesar de las circunstancias. Helicóptero: El 2 de noviembre del año 2001 Júpiter tocaba el Medio Cielo natal de la República Argentina por segunda vez en un corto tiempo, luego de lo cual comenzó a retroceder y termina adoptando la calidad de "estacionario", en el punto más álgido del horóscopo. Este evento astrológico tan contundente había marcado el final del gobierno de De La Rúa, dado que a poco más de un mes de éste "toque" jupiteriano, más precisamente el 20 de diciembre de 2001, se produce el famoso abandono del poder por parte de De La Rúa, en circunstancias que todos conocemos. Que se vayan todos: Cuando asume Eduardo Duhalde como segundo presidente en un corto lapso de tiempo, en medio del "que se vayan todos", Júpiter aún retrocedía en la novena casa, tras el abandono del poder de De La Rúa dejando en claro que se trataba de una crisis institucional, dado que lo hacía justo en la casa que representa a las instituciones de la república. Al momento de asumir Duhalde, el 2 de enero de 2002, Júpiter retrocedía y tocaba a Mercurio natal, que rige las casas octava y doceava natales, indicando las circunstancias de muerte (8va.) y caos político (12va.) que habían forzado su asunción. Luego Júpiter retomaría su tránsito directo el 1º de Marzo para avanzar y tocar el Medio Cielo de la carta -por última vez durante el ciclo- el día 29 de Mayo de 2002, también en conjunción al Sol natal. La presidencia de Duhalde estuvo regida por el signo Cáncer, de hecho la opinión pública solía verlo como un patriota dado que "tuvo el valor de asumir su presidencia en medio de una gran crisis". Es de destacar que la Argentina es del signo Cáncer. Transversalidad: El 25 de Mayo de 2003, Júpiter abandonaba finalmente la décima casa, luego de permanecer en ella durante largo tiempo mientras duró el mandato de Duhalde. Precisamente, el día que asume el mando Néstor Kirchner, Júpiter ingresaba en la onceava casa, que representa las ideas modernas, la hermandad o la idea de "transversalidad" utilizada como bandera por ese presidente. Regida por Urano, la onceava casa representa también la rebeldía, la no aceptación de las reglas, el desestimar los protocolos, entre otras cuestiones de carácter neo-revolucionario; características que se ajustan a la idiosincrasia mostrada por Kirchner. A su vez, en ésta casa se ubica el planeta Marte natal, lo que le agrega mayor energía y cierta agresión en una "casa 11" que en su significado natural es contraria a cualquier tipo de violencia. En otro orden, Júpiter en el signo Leo representó buena parte de la personalidad avasallante de Néstor Kirchner en el poder, como presidente. Tasas chinas (J3): El 27 de Septiembre de 2005, Júpiter tocaba el Ascendente, para continuar su curso y un mes más tarde completar otro ciclo de 12 años, el 28 de Octubre de 2005, al regresar a la posición natal. Recordemos que Júpiter pasó por este mismo punto en Noviembre de 1993. Se trata de un acontecimientos astral muy importante, sin embargo en éste caso no podemos marcar un hecho puntual, salvo que durante éste período la economía del país se encontraba en pleno crecimiento a tasas chinas, al igual que lo sucedido en 1993, lo que demuestra el efecto expansivo de Júpiter cuando toca a su homónimo en la carta natal. Luna Negra: La asunción de Cristina Kirchner el 10 de Diciembre de 2007 no estuvo marcado por grandes eventos astrológicos, excepto la conjunción (en tránsito) de Plutón y Júpiter en Sagitario, en la tercera casa, ambos en cuadratura a Lilith, o Luna Negra natal. Lilith representa básicamente una figura femenina controversial, y podría tener muchas interpretaciones, pero al ubicarse en la sexta casa natal indica asuntos que fueron cuidadosamente planificados, al detalle, con saña o intencionalidad. Otro de los aspectos del momento fue una cuadratura de Saturno en tránsito en la onceava casa al Urano natal, lo que podría interpretarse como un concepto totalmente contrario a lo que representó Néstor Kirchner al asumir, es decir que en este caso echaba por tierra las posiciones "transversales" de Néstor, tornando todo ello en conflictos por la cuadratura a Urano. La posición de Júpiter en Sagitario representó la promesa de la institucionalidad que prometió Cristina al asumir el cargo, promesa que más tarde quedó diluida en una realidad que, para la visión de muchos, apuntaba a lo contrario. Conflicto del campo: El 3 de Marzo de 2008, Júpiter tocaba la cúspide de la cuarta casa, o fondo del cielo del horóscopo, mientras el Sol y Urano ingresaban en la sexta casa, a pocos días de este suceso astral tuvo su inicio lo que más tarde se daría en llamar "Conflicto del Campo", originado en el rechazo de los productores a la Ley 125/2008. La medida, que se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo hasta el 18 de julio de 2008, puede interpretarse perfectamente en los astros, dado que la sexta casa representa la producción, es una casa de tierra donde habita Virgo, con sus espigas de trigo, representante del sector del agro. La presencia de Urano, el revolucionario, buscador incansable de la libertad, que pretende romper los límites establecidos con tal de encontrar su propia libertad, marcaba una clara tendencia sobre la "lucha del campo" que llevaron adelante los productores en contra de las retenciones móviles. Júpiter en este caso también tuvo su protagonismo, cuando en "retrogradación" volvió a pasar por el fondo del cielo del horóscopo el 24 de Octubre del mismo año, marcando la dilución del conflicto. Casualmente el último reporte de un paro de productores, que aparece en Wikipedia, tuvo lugar el 3 de octubre de 2008. Grieta y cepo: La segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner comenzó, el 10 de diciembre de 2011, con una oposición "partil" de Júpiter en tránsito al Júpiter natal de la carta de la República Argentina. Un detalle importante es que además de partil, Júpiter estaba "estacionario", por haber llegado retrocediendo y frenado justo en ese punto de oposición. La oposición indica un conflicto de difícil resolución, debido a dicotomías que muchas veces requieren de una abstracción, o elaboración del problema internamente, hasta poder procesarlo y resolverlo en la realidad. Se sumaban además la oposición de Plutón en tránsito a Mercurio natal, mismo que indudablemente fue el detonante del "cepo cambiario" y "cepo a las importaciones", que llegó a poco de iniciar éste nuevo período de mandato. Se incrementaba además el proceso inflacionario, que fue in crescendo a medida que avanzaba el mandato que concluye en diciembre 2015. Nótese que la inflación era ocultada en las estadísticas con el mismo procedimiento que se venía aplicando (ver siguiente apartado). Relato engañoso: Del 2003 al 2011 Urano transitando por Piscis (casas 5 y 6) marcó una etapa de especulación en el ámbito político, el "relato" que pretendía liberar al país de "los monopolios", los acreedores externos, las corporaciones, o cuidar la "mesa de los argentinos" mientras se presionaba a los productores; manteniendo en todos los casos cierta manipulación de la realidad en pro de una supuesta liberación del pueblo. El regente de Piscis es Neptuno, planeta que suele engañar, confundir y ocultar la realidad, creando falacias funcionales que son utilizadas por las personas para enfrentar realidades complejas, en este caso siempre con una pretendida "liberación", dada la participación de Urano en el proceso anti-conceptual. Concluido el paso de Urano por Piscis, inmediatamente (en febrero de 2012) se da el ingreso de Neptuno en Piscis, en la quinta casa, permitiendo mantener y consolidar el relato del engaño en la mente de muchas personas, dado que Neptuno representa ese tipo de artilugios, que suelen esconder la realidad en una nebulosa, fomentado en ocasiones mediante "conspiraciones" políticas (Neptuno en Piscis) que buscan ocultar la realidad en pro de sus intereses. El fenómeno descripto concluye medianamente en Mayo de 2017 cuando Neptuno abandona la quinta casa y comienza su acercamiento hacia Quirón en la sexta, iniciando un proceso esclarecedor o "sanador" (por Quirón), que concluirá cuando ambos se toquen, en mayo de 2019, marcando lo que podría llamarse "la vuelta a la realidad" de la Argentina. Gradualismo: Mauricio Macri asume la presidencia el 10 de diciembre de 2015, Júpiter se hallaba transitando por la doceava casa, en el signo de Virgo; lo que podría interpretarse como quien viene a poner un orden dentro de un ancestral aparato político, dado que la casa 12 es la casa de la política per se, que análogamente puede ser como el océano: calmo en la superficie pero cuyas profundidades albergan enormes corrientes y fuerzas extrañas, es decir enfrentamientos entre las distintas corrientes de poder que hacen al statu quo político. Virgo es el signo práctico, del orden, de la producción, y también en parte de la ingeniería, por su conexión con la acción de construir como un proceso productivo. En tal sentido, esta casa se complementa con la sexta (es la opuesta), que representa los valores ya mencionados para Virgo. Macri tendría, por tanto, la misión de ordenar éstas cuestiones, al menos durante su primera etapa que tiene lugar justo antes de que Júpiter llegue a la posición Natal (ver apartado "Aquí y ahora"). La política de gradualismo se enmarca astrológicamente en Piscis, regente de la doceava casa por tratarse de una medida del tipo político-social y de algún modo demagógica, dado que su contraparte hubiera sido una política de "shock" que es considerada costosa socialmente. A su vez, la política gradualista implica una planificación puntillosa en un lapso de tiempo determinado, buscando la eficacia de tales medidas a lo largo de dicho lapso, proceso que puede atribuirse a Virgo, el signo del orden práctico por naturaleza, como se mencionó antes, regente de esta presidencia de Macri. La casa 12 representa también a los ancianos, con lo que el plan "Reparación Histórica" entraría dentro del contexto. Del mismo modo podrían incluirse más interpretaciones, pero serían largas de enumerar y detallar cada cual con su significado. Aquí y ahora (J4): 10 de Septiembre de 2017, Júpiter pasa por el Ascendente natal, en el signo Libra. Un mes más tarde, al momento de escribir este artículo el 12 de Octubre de 2017, se está dando una nueva conjunción de Júpiter en tránsito con su homónimo de la carta natal de la Argentina a 0º 27´ de Escorpio. Se trata de la cuarta de su especie en el período que hemos tomado para el estudio, que va desde el año 1982 a la fecha. Conclusiones: De la observación empírica, del período de la historia Argentina analizado, se deduce que el paso de Júpiter por el denominado "tercer cuadrante", en especial las casas séptima y octava, ha representado siempre un problema en la economía, en un caso tuvo que ver con la hiperinflación (1987 a 1989 ±1), en otro con la recesión (1999 a 2001 ±1), y en el último con la estanflación y cepo cambiario (2011 a 2013 ±1). El próximo período vulnerable, de acuerdo a este patrón, tendrá lugar entre 2023 y 2025; y podría tratarse de cualquiera de los fenómenos anteriores, o ninguno de ellos si es que la Argentina hubiere aprendido la lección para mantener su estabilidad económica en contra de cualquier tendencia cíclica. Futuro inmediato: Según lo analizado empíricamente, en base a los tránsitos de Júpiter, es de esperar un período de crecimiento económico como mínimo hasta Marzo de 2021, pudiendo haber un error de gestión o a causa de una influencia internacional que perjudique temporalmente esa tendencia en el mes de febrero de 2019 (con un orbe de error de 6 meses), debido al paso de Júpiter por el Nodo Lunar y Neptuno en la segunda casa, que representa al dinero y los valores monetarios. Por último, el ciclo de crecimiento podría llegar a su fin, o resentirse, en Marzo de 2021 debido al paso de Júpiter sobre Saturno natal en la quinta casa, que representa de algún modo la especulación financiera, o el cuidado de los propios intereses por sobre cualquier riesgo, marcando eventualmente el comienzo de una recesión, tal como ocurrió en 1998, debido a circunstancias internacionales o internas que difundirían desconfianza y pesimismo; lo que, trasladado a la economía, podría iniciar una recesión. Dependerá también qué tanto se aplique lo aprendido en crisis anteriores, por lo que la "cura" a ésta amenaza sobrevendrá si se logra actuar y tomar las medidas anti-cíclicas a tiempo.

Carta Natal de la República Argentina, nacida el 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, a las 12 hs.



