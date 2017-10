El Violeta recibe el sábado al Milrayitas desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Luego del parate por las Elecciones Legislativas y el amistoso frente a Tigre en Victoria, el plantel de Villa Dálmine ya puso en marcha una semana de entrenamientos que derivará en su próximo compromiso por el campeonato del Nacional B. Será el sábado, desde las 15.30 horas, cuando el Violeta reciba a Los Andes por la sexta fecha de la temporada en un partido que se jugará en el estadio de Mitre y Puccini y que será arbitrado por Nazareno Arasa. Para este árbitro será la segunda vez que dirija al conjunto de nuestra ciudad y su segunda vez en Campana en esta temporada, dado que fue el encargado de administrar el reglamento en la victoria 2-0 que Villa Dálmine logró ante Boca Unidos en su debut en este campeonato. En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el sólido presente del equipo de Felipe De la Riva (tres victorias en cuatro presentaciones en el torneo y triunfos en los amistosos ante Racing y Tigre) no lleva a vislumbrar modificaciones en la formación que plantearía el entrenador. O sea: al igual que en Jujuy, volverían a jugar Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En la vereda de frente estará Los Andes (8 puntos en 5 PJ), con Sergio Rondina como director técnico. Además del "Huevo", el Milrayitas cuenta con otros protagonistas del último ascenso de Villa Dálmine al Nacional B: el defensor Matías Valdez, el volante Gabriel Sanabria y el delantero Ezequiel Cérica. Además, el lateral Nicolás Álvarez también es otro ex Violeta que forma parte del plantel de la entidad de Lomas de Zamora.

Foto: Twitter @villadalmineOk NACIONAL B – FECHA 6 VIERNES - 20.00 horas: Ferro vs Flandria / Ignacio Lupani - 21.00 horas: Sarmiento vs Deportivo Riestra / Darío Sandoval - 21.05 horas: Atlético de Rafaela vs Nueva Chicago / TV / Alejandro Castro - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs Agropecuario / Julio Barraza - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Almagro / Mariano González SÁBADO - 15.05 horas: Quilmes vs Estudiantes (SL) / TV / Ariel Suárez - 15.30 horas: All Boys vs Instituto / Ramiro López - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Los Andes / Nazareno Arasa - 15.30 horas: Brown (A) vs Guillermo Brown (PM) / Pablo Dóvalo - 18.00 horas: Deportivo Morón vs San Martín (T) / TV / Bruno Bocca DOMINGO - 17.00 horas: Boca Unidos vs Santamarina / Mario Ejarque LUNES - 21.05 horas: Aldosivi vs Juventud Unida (G) / TV / Jonathan Correa #Árbitro | Nazareno Arasa dirigirá el partido frente a @clublosandes, correspondiente a la 6° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/rzaPqY8BTM — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de octubre de 2017 #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como local el sábado desde las 15.30 horas frente a @clublosandes. ¡No podés faltar! #VamosViola. pic.twitter.com/0p20v6mcxY — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de octubre de 2017 El sábado 18 de noviembre festejamos nuestros 60 años #NoPodesFaltar #FiestaNacional pic.twitter.com/Sqc1FFvtU1 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de octubre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine; Nazareno Arasa será el árbitro del sábado frente a los Andes

