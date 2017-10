Nicolás Blandi nació el 31 de enero de 1990 en nuestra ciudad. Pasó por las divisiones inferiores de Villa Dálmine, Chacarita y Boca, pero su debut en Primera fue finalmente en 2010 en Argentinos Juniors, club que recientemente se había consagrado campeón y a donde llegó a préstamo desde el Xeneize. Y el 14 de noviembre, por la fecha 14 del Torneo Apertura en La Paternal, enfrentó a San Lorenzo, contra el que anotó su primer gol oficial en la victoria 1-0 del Bicho. Ese día, Argentinos, dirigido por Pedro Troglio, formó con Navarro; Sabia, Torrén, Genttiletti, Prosperi, Mercier, Ortigoza, Escudero, Rius (Bogado), Blandi (A. Romero) y Niell (Vargas). En tanto, esa tarde, el San Lorenzo de Ramón Díaz presentó a Migliore; Herner (Rivero), Tula, J. Bottinelli; Luna, Lopez Méndez (S. Reynoso), G. Pereyra, Voboril, Romagnoli; Menseguez y Rovira (Balsas). Junto a Ricardo Stecconi, relator de Radio City Campana, previo al partido, visitamos el Museo de Argentinos y pudimos ver el cuadro que salió campeón en el año 1940, con la presencia de otro campanense: Ángel Agosti. Al culminar el partido, pudimos conversar con Nico, y como no podía ocultar mi sentimiento sanlorencista, le dije con una sonrisa: "Justo hoy volviste al gol". Blandi nos respondió: "La verdad que me costó conquistar mi primer gol en Argentinos. Pasé más de siete fechas seguidas sin poder convertir, justo se me dio contra San Lorenzo". Su bautismo de gol en Primera lo padeció el Ciclón, entidad donde actualmente milita y sigue disfrutando de ese tipo de alegrías. Es que el gol es la máxima emoción que brinda este deporte tan popular. Ya superó los 100 partidos con la casaca Santa y su contrato culmina a mediados de 2019. Antes que Nico, en el 2007, otro campanense como Juan Mercier llegó a Argentinos para tocar el cielo con las manos en el 2010 al conseguir el título, teniendo como técnico al "Bichi" Borghi. Tras su paso por Emiratos Árabes, el "Pichi" recaló en San Lorenzo y de esta manera dos futbolistas de Campana registran con éxito sus nombres, en la historia del club de Boedo, como en 1918 lo hicieron los delanteros Carlos Alberto Votta y Alberto Raffin. Retornando a Blandi, Nico señala que de chico admiraba a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo. Autor de muchos tantos lindos, hoy recuerdo uno a Vélez tras una gran jugada que terminó con un centro de Buffarini y una pirueta, entre tijera y chilena. En San Lorenzo vivió situaciones históricas como haber conseguido la Copa Libertadores y que se haya concretado la vuelta a Boedo. Hace 38 años Mario Riffi pegó el último grito sagrado en el Gasómetro. Fue en la goleada por 4-0 a Cipolletti por el Nacional de 1979.



Por el Camino del Recuerdo:

Blandi y Aquel 14 de Noviembre de 2010

Por Héctor A. Taborda

