Hoy será la antepenúltima sesión ordinaria del HCD con su actual conformación

Luego quedarán las dos sesiones de noviembre. Al Ejecutivo le resta ingresar el Presupuesto 2018, el cual debería ser tratado antes del 10 de diciembre si es que el oficialismo quiere votarlo con mayoría propia. A futuro también deben decidirse las nuevas autoridades del cuerpo. Esta tarde, a partir de las 18 horas, el Honorable Concejo Deliberante de Campana tendrá su segunda sesión de octubre, la anteúltima ordinaria con su actual conformación. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, no sería una reunión con debates o proyectos importantes, dado que el trabajo de las últimas semanas del HCD se ha visto afectado por las Elecciones Legislativas que se desarrollaron el domingo y que arrojaron un contundente triunfo de Cambiemos. Será, además, la antesala de un mes que seguramente ofrecerá mucho trajín en el legislativo local. Es que luego de esta sesión, sólo quedarán por delante las dos ordinarias correspondiente a noviembre. Y se esperan temas importantes a tratar en el HCD. Incluso, al Ejecutivo todavía le resta ingresar el Presupuesto Municipal 2018, el cual debería ser tratado antes del 10 de diciembre si es que el oficialismo quiere votarlo con mayoría propia (podría ser en una sesión extraordinaria posterior a la segunda ordinaria de noviembre). Esto se debe que a partir del 10 de diciembre cambiará la conformación del HCD (20 integrantes en total) con los concejales que resultaron electos el pasado domingo. Entonces, Cambiemos pasará de tener mayoría propia (diez concejales y el voto doble de la Presidencia) a convertirse en la primera minoría (contará en adelante con un bloque de nueve ediles) a pesar del contundente triunfo obtenido el domingo. Para entonces, en el legislativo local también aparecerá otro debate que puede generar controversias: la elección del próximo Presidente del Concejo Deliberante y la conformación de sus comisiones internas. Es que al no haber una mayoría definida en el recinto, esto puede repercutir en la discusión que se dé en torno a estas decisiones. Históricamente, si la primera minoría ha resultado ganadora de las elecciones anteriores, suele quedarse con la Presidencia del cuerpo. "No hay nada escrito al respecto, pero para mí tiene que quedar en manos del que ganó la elección, aunque no haya logrado la mayoría (en el HCD). Así fue en 1997, por ejemplo, cuando Calixto Dellepiane ganó la legislativa con la UCR. Al mes renunció a su banca por cuestiones de salud y asumió la presidencia Luis Gómez, actual concejal por el oficialismo", recordó Alberto Armesto días atrás en declaraciones radiales. "Por el bien de la institución creo que se debe respetar el resultado de las elecciones y Cambiemos retener la Presidencia. En lo que sí creo que podría haber mayor debate es en la conformación de las comisiones", agregó otro peronista de trayectoria en diálogo con LAD. Esto se resolverá en los primeros días de diciembre, en la sesión preparatoria previa a la asunción de los nuevos concejales. Pero antes habrá también mucha tela por cortar en el Concejo Deliberante con su actual conformación. Y esta tarde comenzará esa parte de esta historia.



Hoy será la antepenúltima sesión ordinaria del HCD con su actual conformación

