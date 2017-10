Hoy la Escuela de Arte festeja sus Bodas de Plata

P U B L I C





UNA ESTRELLA EN CONCIERTO Miguel Ángel Estrella comenzó a tocar el piano a la edad de 12 años en su ciudad natal, San Miguel de Tucumán, al descubrir a Chopin, cuando su padre lo llevó a un concierto de la Orquesta Sinfónica de esa ciudad. A partir de los 18 años estudió en el Conservatorio Nacional de la ciudad de Buenos Aires y en Francia fue discípulo de Marguerite Long y de Nadia Boulanger, entre otros. Nuevamente en Argentina, debió exilarse en 1976 a raíz de las persecuciones de las que fue objeto por parte de la junta militar. Secuestrado y torturado por grupos paramilitares en Uruguay, fue liberado gracias a la presión internacional ejercida por artistas y pensadores de renombre mundial. Miguel Ángel Estrella militó además activamente por los derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento de defensa de la dignidad humana y de elevación de la condición humana. Con esta finalidad, fundó en el 10 de diciembre de 1982 el movimiento internacional «Música Esperanza». El gobierno de Francia lo distinguió con el nombramiento de «Caballero de la Legión de Honor» y la Universidad Nacional de Tucumán lo distinguió con el doctorado Honoris Causa. También fue embajador argentino ante la UNESCO y en 2013 recibió una distinción del Senado por su carrera artística y su defensa de los Derechos Humanos.

Miguel Ángel Estrella

La celebración, abierta a la comunicad, será a partir de las 18:30 y con la presencia del prestigioso músico Miguel Ángel Estrella, quien además ejecutará el piano. "Nos quedó chica antes de empezar, pero para mí esto es el paraíso. Imagináte que donde funcionaba el anexo de Av. Varela, yo trataba de explicarle la postura de las manos sobre el teclado a un alumno, mientras otro, a nuestro lado, le daba golpes con la maza y el cincel a un pedazo de yeso", cuenta la profesora de piano Andrea Dongana, desde la sede propia de la "Ricardo Carpani", inaugurada en 2015, sobre la esquina de Arenales y Bertolini. Hoy la Escuela de Arte de Campana cuenta con una matrícula de 800 alumnos y sumando. Tanto es así, que tuvo que abrir un anexo ocupando 10 aulas en la vecina Escuela Media 2, (establecimiento que además tiene la orientación en artes visuales), lo que, aparentemente ha generado una singular sinergia entre ambas instituciones, sumándole matrícula local. "Es impresionante –explica la preceptora y ex alumna Ivana Orioli- lo que ha aumentado últimamente la matrícula de ingresantes, que ronda los 200 por año". Según Orioli, muchos de ellos son de la Media 2, y por ende, de Campana. Pero hace unos 6 años atrás, los salones eran nutridos por alumnos que en su mayoría eran de otras ciudades de la región, como Zárate, Escobar, Baradero, San Pedro, Garín o Ing. Maschwitz. Incluso, actualmente hay un alumno de 12 años que viaja desde Tigre para tomar sus clases en Campana. "Primero venía con la mamá y ahora ya viaja solo", dice Orioli, orgullosa. Merced a un plantel de unos 90 docentes, en la actualidad la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" cuenta con el Profesorado en Artes Visuales (con orientación en Grabado, Escultura y Pintura); el Profesorado en Educación Musical; el FOBA (Formación Básica) de niños y adolescentes; la Tecnicatura en Diseño Gráfico y la carrera de Diseñador Gráfico. 25 AÑOS Las primeras gestiones para la apertura de la Escuela de Arte datan de 1974, cuando era intendente Calixto B. Dellepiane, y fueron interrumpidas durante la dictadura militar. Luego fueron reanudadas en el año 1983, y finalmente en el mes de Marzo del año 1992 se da inicio al primer ciclo lectivo con la apertura de la carrera de Magisterio en Artes Visuales y Gráficas, siendo su sede el horario nocturno de la Escuela 7 de la calle Estrada. Tres años después, Hugo Boetti reemplazaría a Nilda Peró de Schneider en la Dirección. Boetti, egresado de la Pridiliano Pueyredón, con un doctorado obtenido durante su exilio en España. "Si bien la Escuela de Arte de Campana es básicamente un instituto de formación docente, nunca quise que fuera una mera fábrica de títulos". Así, por ejemplo, a lo largo de su dilatada gestión, se explica la visita de más de 70 artistas y agentes culturales de primera línea a la institución y otras acciones similares, "siempre abiertas a la comunidad"; manifiesta Hugo. "El objetivo de la Escuela – agrega Boetti- fue, es y será contener a todas las áreas de formación artísticas y expresivas como propuesta integradora e interdisciplinaria que funcione en un espacio común, donde todas las áreas se intercomuniquen y se constituya un espacio de producción, formación, capacitación e investigación por los distintos lenguajes artísticos y donde fluya la identidad cultural local, regional y nacional". Así, entre otros, han pasado por la Escuela de Arte Alicia Tercian, Osvaldo Attila, Carlos Carella, Juan Falú, Chango Farías Gomez, Juan Maffi, Silvia Malbrán, Caloi, Rodolfo Mederos, Antonio Pujía y el propio Ricardo Carpani, artista plástico, muralista y teórico argentino en cuyo homenaje fue bautizada la institución. En esa lista también está el pianista Miguel Ángel Estrella, quien hoy visitará nuevamente la institución, y que con su nombre será bautizado el SUM del edificio. Boetti invita a toda la ciudad al festejo, y asegura que será una jornada singular, ya que además del recital de Miguel Angel Estrella, habrá una serie de homenajes y reconocimientos a diferentes personas que han colaborado y han hecho crecer a la Escuela de Arte en estos 25 años. "Será –dice- un broche de oro también para mí, ya pienso en jubilarme y concretar este festejo era uno de mis objetivos antes de irme". Boetti este año dejará su cargo de Director, pero no las mañanas. Dice que conservará un par de horas para seguir enseñando. Y también quiere dedicarle tiempo aun viejo anhelo: la formación de la "Asociación de amigos de la Escuela de Arte", conformada por ex alumnos, ex profesores y adherentes que potencie a la institución como verdadero centro cultural local y regional.

Lujo: el pianista Miguel Angel Estrella brindará un show y dialogará con los presentes.





"Nunca quise que fuera una mera fábrica de títulos", dice Hugo Boetti.





“Nos quedó chica antes de empezar, pero para mí esto el paraíso", asegura Andrea Dongana.





“Es impresionante lo que últimamente ha aumentado la matrícula de ingresantes" dice la preceptora y ex alumna Ivana Orioli. #Video La Escuela de Arte Ricardo Carpani Campana celebra hoy sus 25 años ????? https://t.co/SZZcM8yShD — Magui Felizia (@mawifelizia) 26 de octubre de 2017

Hoy la Escuela de Arte festeja sus Bodas de Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: