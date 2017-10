La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/oct/2017 Porsche pierde el control y choca contra columna de cemento







Ocurrió en la intersección de boulevard Sarmiento y avenida Perón. No hubo heridos, pero el auto permaneció largas horas en el lugar. Les pasa a todos, incluso a los de lujo: a la medianoche de ayer, un Porsche que circulaba por boulevard Sarmiento, perdió el control y terminó impactando con el lateral izquierdo de una columna de cemento que sujeta en las alturas una cámara del CIMoPU sobre la avenida Perón. No está claro que tipo de maniobra realizó el vehículo ni si circulaba a alta velocidad como para terminar subido a la vereda de la mencionada intersección. Bomberos Voluntarios no fueron requeridos en el lugar, por lo que no habría habido heridos tras el impacto del vehículo. Los airbags de la parte delantera del Porsche estaban accionados. El CIMoPU logró captar los momentos previos al choque, aunque la cámara salió de funcionamiento una vez el auto se llevó por delante la columna. Técnicos municipales trabajaron durante la jornada de ayer para ponerla nuevamente en condiciones tras el hecho. Pasado el mediodía de este miércoles, el vehículo continuaba sobre la vereda, atrayendo la mirada de curiosos e incluso imprudentes que aminoraban la marcha para sacar fotos a riesgo de provocar otro accidente.

EL VEHÍCULO SOBRE LA VEREDA, CON DAÑOS VISIBLES EN SU PARTE DELANTERA.

#Dato mala maniobra, Un Porsche chocó la columna de la cámara de CIMOPU en Av. Perón y Sarmiento a la medianoche 1,45 hs, no hubo heridos. pic.twitter.com/5BfdRepz4o — (@dantrila) 25 de octubre de 2017

Porsche pierde el control y choca contra columna de cemento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: