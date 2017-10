"Puedes arrancar al hombre de su país, pero no puedes arrancar el país del corazón del hombre". -hon Dos Pass En el año 1764, la emperatriz Catalina II de Rusia, lleva a cabo incruentas guerras internas y externas. Éstas le otorgan la posesión de grandes extensiones de territorio, lo que le trajo el inconveniente de que no contar con la suficiente mano de obra para su explotación. Es así que, realiza una invitación a los pobladores alemanes que desearan afincarse en la zona del río Volga. Los que allí arriban tienen profesiones y oficios muy diversos, algunos son artesanos y una mayoría agricultores. Todos ellos buscan un lugar de paz para vivir, ya que Alemania está padeciendo el largo sufrimiento de las guerras sucesivas entre ducados. La zarina Catalina la Grande, de origen alemán, les promete continuar siendo étnica y jurídicamente alemanes, la única condición es que pueblen las heladas estepas rusas. Luego de muchas penurias llegan a destino, pero de la promesa de que iban a tener aldeas con casas, no existe nada, ni siquiera un techo protector. Deben pasar el invierno en casas excavadas bajo tierra (Semijanka) y el resto de las promesas se desvanecieron en el aire. A medida que transcurren los años la mayoría es confinado al laboreo del campo. Se les impide salir del territorio y deben jurar fidelidad a su majestad imperial. De esta manera varias generaciones mueren sin haber conocido la alegría y el descanso del esparcimiento, debido a que trabajan casi en condición de esclavitud, es decir, de sol a sol. Uno de los trabajos que deben llevar a cabo les demanda un gran sacrificio llevando incluso a la muerte a muchos de ellos, pues deben empedrar las orillas de una parte del río Volga. A medida que crece su población, las pequeñas parcelas que trabajan no proporcionan lo suficiente para alimentar a sus familias, lo que los lleva a emigrar hacia América. Como en ese tiempo no se conoce la geografía americana, al emigrar son engañados y en lugar de ir a Brasil como les prometen, los traen a Buenos Aires. Lo hacen bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, quién los distribuye formando Colonias, en distintas provincias. Entre ellas se encuentra en la Provincia de Entre Ríos, la Colonia General Alvear, subdividida en cinco Colonias. Su destino es la Aldea Spatzenkutter, nunca tan bien puesto este nombre, dado que su traducción es: jolgorio de gorriones y al igual que esta avecillas ellos también se afincan en estas tierras dedicadas a la explotación agrícola, siendo de gran importancia al constituir en un determinado momento del país, el silo más grande de América con proyección al mundo. En estas tierras, estos gorriones venidos de tierras lejanas, se esparcen como semillas llevadas por el viento portador de bienaventuranzas de un futuro mejor. Una vez que toman posesión en la Chacra Nº 167, Campo María, trabajan con denuedo, con la misma premisa de sus ancestros: trabajar y sólo trabajar. Allí levantan la primera escuela y el primer cementerio. Los fundadores de Spatzenkutter fueron: APELHAN Nicolás - DETZEL José - ENGREF Esteban - HABERKORN Federico - KRENZ Miguel - LELL Adán; Cristóbal; Johannes; Margaretha; Catharina; Georg y Johannes -RAUSCH Adrián - REGNER Adrián; Felipe; Juan; Pedro y Santiago; ROTH Adán - ROSKOPF Enrique y Felipe - SCHAAB Adán - SCHÖNFELD Andrés; Cristóbal; Gaspar; Jorge; Juan; Miguel y Santiago - SEVALD Nicolás - SUCLSDORF Juan - STEINBACH Santiago - Ulrrich Santiago y Cristóbal. En el correr de los años, el aumento poblacional va determinando que les resulte difícil el adquirir tierras para el laboreo, el espacio físico comienza a achicarse, ésto provoca un éxodo de habitantes de suma importancia para la Aldea, pues detiene en parte su avance y su progreso. El segundo éxodo que debe enfrentar es el que provocan sus descendientes, quiénes se sienten atraídos por la ciudad y es entonces que se bajan de las trilladoras, las parvas y los caballos, para trabajar en industrias y empresas estatales. En la actualidad, alrededor de la mitad de los descendientes que quedaron, no cultivan el alemán como lengua materna,sino que hablan el dialecto suavo (Schwäbisch); falsico (Pfälsisch) y, volguense (Wolgadeutsche ó Rheinfränkisch). Respetan su cultura, sus tradiciones, recuperando las fiestas y la música de sus orígenes. La influencia de estos inmigrantes, tiene gran repercusión en el campo de los postres en Argentina, entre ellos se encuentran las facturas, que son de origen germánico; los croissants (medialunas), en alemán Halbmond; los Berliner (berlinesas); los arrollados (piononos); el Kräpel (torta frita); la torta Acht zing Schiang (Torta 80 golpes). Además de platos como el chucrut (Saverkraut) y muchos tipos diferentes de embutidos como el Bratwurst, son los que marcan su incidencia en la gastronomía de nuestro país. El pueblo de los alemanes del Volga, fue el pueblo germánico más castigado de los pueblos peregrinos por el mundo. Estos pioneros de Spatzenkutter, pudieron lograr mantener su esencia y su identidad. Sus descendientes continúan aún hoy, intentando lograr junto a otras aldeas del mismo origen, obtener por medio del trabajo, la dedicación y el esfuerzo de sus colonos, la prosperidad y ese avance tan significativo que les permita vislumbrar el camino hacia un futuro promisorio para ellos y sus descendientes, apegándose a sus tres grandes amores: Amor a Dios; Amor a la tierra y todo lo que la contiene y Amor a la libertad.

El Rincón de Aléthea:

Jolgorio de Gorriones; Spatzenkutter

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: