El Tribunal de Cuentas le ordenó al Municipio dejar de pagarle a la plana mayor del Sindicato Municipal

Según la entidad provincial, hacerlo va en contra de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. El Tribunal de Trabajo ordenó el pago de los salarios de septiembre, pero hasta que la Justicia no se expida de la cuestión de fondo, no se abonarán más. La plana mayor del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana lleva un mes sin cobrar sueldos luego de que el Honorable tribunal de Cuentas (HTC) le diera un ultimátum al Municipio para discontinuar abonando los salarios, al argumentar que hacerlo iba en contra de lo dictado por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Según pudo averiguar este medio, el HTC intimó el pasado mes al Municipio para que entre en cumplimiento del artículo 48 de la mencionada legislación, que establece que "los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial (…), dejaran de prestar servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes (…)". Ninguno de los secretarios del Sindicato Municipal –incluido su líder, Carlos Barrichi- han cobrado todavía su sueldo correspondiente al mes de septiembre. La situación también afectó a dos integrantes del equipo paritario gremial. Fuentes municipales le confirmaron a LAD la paralización en el pago de los sueldos tras la observación del HTC, que no sería nueva pero ahora fue reiterada con mucho más énfasis. En conocimiento de la medida, el Sindicato Municipal se presentó en el Tribunal de Trabajo, que interpretó que el Municipio no puede suspender los pagos de sueldos de un mes en curso e intimó que sus depósitos se realicen antes del próximo 5 de noviembre. Desde el Gobierno local le manifestaron a LAD que el Tribunal de Trabajo determinó que no hubo persecución laboral en la medida de congelar el pago de los salarios, y señalaron que se encuentran aguardando la notificación oficial para proceder con su depósito. El gremio reconoció la buena predisposición del Municipio en el tema. Pero más allá del cobro efectivo de septiembre, la cúpula del Sindicato Municipal no podrá seguir percibiendo más remuneraciones por sus trabajos en el Estado local hasta tanto la Justicia no se expida sobre la cuestión de fondo: si es legal o no recibir un sueldo estando de licencia gremial. Fuentes del gremio le explicaron a este medio que, si bien la Ley 23.551 es clara, sus salarios están garantizados por el Convenio Colectivo de Trabajo firmado en diciembre de 2015 con la administración Abella. Al respecto, el Tribunal de Trabajo ya se manifestó incompetente y derivó la causa al Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Zárate-Campana.

El Tribunal de Cuentas le ordenó al Municipio dejar de pagarle a la plana mayor del Sindicato Municipal

