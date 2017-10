Las dirigidas por Eduardo Godoy vencieron 17-16 a Vélez por la novena fecha de la cuarta categoría en FEMEBAL. La Primera Damas del Campana Boat Club consiguieron una valiosa victoria al superar 17-16 a Véles Sarsfield "B" por la novena fecha de la cuarta categoría de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Esta vez, las chicas del CBC jugaron como locales en Juventud Unida de San Miguel, dado que no estaba disponible la cancha del Club Ciudad de Campana ni tampoco la del CEF de Escobar (sedes donde habitualmente juegan como local, ante la obligación de hacerlo bajo techo). El primer tiempo finalizó en desventaja para el CBC (7-8). Y a los diez minutos de la segunda mitad, la diferencia se estiró a tres goles a favor de las visitantes. Sin embargo, las chicas del Campana Boat Club, con mucha solidez defensiva, lograron controlar las combinaciones del ataque de Vélez y pudieron dar vuelta el resultado. Entre las jugadores destacadas vale resaltar la tarea de Verónica Schinoni, de gran actuación en defensa para cortar los circuitos en ataque de las visitantes, y de Melany Trincado para defender el arco campanense. La goleadora del CBC fue Agostina Lorenzo, con cinco tantos. El equipo femenino de Handball del CBC se ubica actualmente en la cuarta posición de la tabla general de la cuarta categoría de FEMEBAL, a cuatro unidades de las terceras, por lo que mantienen expectativas de poder lograr el ascenso, dado que las tres primeras de la tabla conseguirán ese objetivo.

EXPECTANTES. LAS CHICAS DEL CAMPANA BOAT CLUB SE ENCUENTRAN EN LA CUARTA POSICIÓN DE LA CUARTA CATEGORÍA Y ESTÁN EN LA PELEA POR UNO LOS TRES ASCENSOS EN DISPUTA. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (17): Tatiana Zarantonello (2), Paloma Slavin (1), Camila Recalde (1), Agostina Lorenzo (5), Verónica (3), Agustina Bergés (2), Candela Guevara (2) y Lucía Romero (1). Entrenador: Eduardo Godoy VELEZ SARSFIELD "B" (16): I. Caniglia (2), C. Guimera (1), M. Anaglia (1), C. Parale (2), I. Quevedo (5), M. Hazan (5). Entrenador: A. Oneglia PARCIAL PRIMER TIEMPO: 7-8. PARCIAL SEGUNDO TIEMPO: 10-8. GIMNASIO: Juventud Unida Hacete Socio Sin Cuota de Ingreso!

Avisale a tus amigos que tienen tiempo hasta el 31 de Octubre!#TodosxCBC pic.twitter.com/9FIDoLUqnC — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 25 de octubre de 2017

Handball:

Ajustada victoria de la Primera Damas del CBC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: