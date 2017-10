Con relación al estado del pique por la zona del Paraná Guazú y Paraná Bravo nos encontramos desde hace unas dos semanas con un pique muy remiso que solo da para algunas especies menores como bagres amarillos y pati con gran cantidad de respuestas y capturas de armaditos chicos y de porteñitos de los cuales sabemos de muchos aficionados que buscan esta especie. Por otra parte tenemos que decir que no hay respuestas de boga por lo menos de lindos portes si de algunas que no superan el kilo; y en cuanto a los dorados, ocasionalmente en algunas correderas de la zona del doradito es donde más se los encuentran con portes que rondan hasta los tres kilos, los cuales están tomando referentemente carnadas naturales más precisamente morenas. En tanto, respecto al bagre de mar no está fácil dar con ellos con días de respuestas y capturas nulas. Esperemos que en un par de semanas se empiecen a activar las tarariras, carpas, bogas y surubí de la zona conjuntamente a las demás especies de temporada. ENTREVISTA CON JORGE BALDI. De visita en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, y en ocasión de estar hospedados y disfrutando de los servicios de Baldi Pesca, realizamos una nota con su propietario y creador, Jorge Baldi, quien nos contó entre otras cosas cómo llegó a la localidad de Esquina. Fue, explicó, por razones laborales y además comenzó en los momentos libres a trabajar como guía de pesca contratado por otra empresa, comenzando de a poco a armar su propio emprendimiento a través de algunas cabañas pequeñas y el servicio de su propia embarcación. Así se inició hasta llegar a formar el complejo que en la actualidad tiene capacidad para albergar a 70 personas, dos piletas de natación, cochera cubierta, salón de fiestas, amplio comedor y desayunador con el servicio de 10 embarcaciones de media cabina, cuatro abiertas con plataformas para pesca con mosca y un crucero de 9 metros con camarote cocina y baño compartimentado para las excursiones especiales con damas que salen de pesca. Además cuenta con el servicio de dos mini bus propios para el traslado desde el complejo hasta el embarcadero de los pescadores. Todo lo comentado se puede ver en nuestro programa televisivo de esta semana a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar, en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanateve.com.ar. Como siempre, entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los jueves de 20 a 22 horas con la conducción y dirección general de Luis María Bruno, con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca; Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del Partido de la Costa y de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil, de Planeta Pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar las 24 horas del día.

Luis Maria Bruno, Director del Semanario Del pescador, entrevistando a Jorge Baldi de Baldi Pesca, en la localidad de esquina, en corrientes.



Semanario del Pescador:

El estado del pique y entrevista a Jorge Baldi

Por Luis María Bruno

