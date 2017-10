La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/oct/2017 Roses: ”En función de los logros que va teniendo, uno siempre quiere más”







Así respondió el flamante ganador local de las elecciones generales de octubre cuando se lo consultó sobre sus planes para 2019. Sostuvo que los resultados del pasado domingo le exigen "un baño de humildad" a todas las fuerzas políticas. Relajado en su despacho, a la espera de que comience una la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante que se realizó ayer, quien encabezó la lista ganadora de las Elecciones Legislativas Generales a nivel local, Sergio Roses, recibió a La Auténtica Defensa para ampliar sus impresiones tras el triunfo de Cambiemos, reflexionar sobre el escenario que se viene en el HCD y abordar sus intenciones políticas de cara al futuro. -¿Cómo explica el crecimiento de votos a Cambiemos entre las PASO y las elecciones de octubre? -Creo un par de cosas. Habría que tener datos cuantitativos para calibrarlo más fino, pero en principio hubo más participación y muchos de los proyectos y obras de los que veníamos hablando se terminaron viendo en los meses previos a la elección general. Seguramente también hubo un cambio de clima a nivel nacional, provincial y local, en el sentido de que algunos problemas que arrastrábamos desde hace mucho tiempo, como la situación económica, claramente se ratifica que estamos superándolos. Nosotros continuamos e intensificamos el trabajo de contacto que veníamos haciendo con los vecinos desde hace más de un año. Pero creo que hubo cuestiones contextuales que también ayudaron. -¿Qué mensaje le deja a la oposición este rotundo triunfo de Cambiemos? -De alguna forma es un baño humildad para todos, en el sentido de que en estos dos años hubo un tratamiento desde el lado de la oposición bastante salvaje hacia un gobierno nuevo. Creo que ahí hubo un poco de hipocresía y soberbia, que llevó a una situación agresiva en las formas. Recordemos el récord de sesiones sin quorum que tuvimos. Pero el tiempo va calmando las aguas y al final del día vemos que esto no era ni blanco ni negro. Tanto oficialismo como oposición se fueron amoldando a los roles. Por eso creo que tiene que haber un poco más de humildad y un poco más de independencia de criterio hacia delante. Hasta acá no vimos tanta diferenciación en la oposición, tal vez por la falta de liderazgo. Entonces hubo un movimiento en tándem. Esperemos que haya un espíritu más crítico hacia delante, en el sentido de no tener miedo de ser considerado oficialista u oposición por tener una expresión o postura a veces a favor o en contra de esta gestión. Tenemos que ir hacia otra dinámica, y estas elecciones obligan a una humildad de todos. -La victoria legitima lo hecho por Abella en estos dos años. ¿También les da nuevo impulso a iniciativas inconclusas, en especial a aquellas que deben pasar por el HCD como la costanera o canje del Puerto de Frutos? -Creo que sí, porque hay muchas cosas que están en proceso. Vos me decís costanera: se aletargó un poco por lo administrativo y burocrático de temas que se tuvieron que manejar con provincia, pero es algo que nunca se durmió. Está caminando y seguramente en breve vamos a tratar algo. Y así varios temas que están en avance. Si voy a lo que es la gestión del Ejecutivo, muchas de las obras que hemos tratado en el HCD se están empezando a ver ahora. Lo grueso no se vio para las elecciones en barrios como San Felipe, San Cayetano, Otamendi mismo. O también en la ciudad, en el casco urbano, como (el proyecto para remodelar) la Rocca. Claramente, muchas cosas tanto del Concejo como de la dinámica de la ciudad se van a seguir profundizando en este tiempo. -Para lograr una nueva mayoría, ¿hay posibilidades de que se tiendan puentes con algún otro bloque? -La disposición siempre estuvo, está y va a estar. De hecho, nosotros teníamos una mayoría, pero lograda a través del diálogo y las coincidencias programáticas. Esa es nuestra vocación. También creo que hay que ver cómo se acomoda el sector político opositor a Cambiemos. Porque claramente, va a haber un tema de liderazgo que se tiene que depurar en estos dos años, y tenemos que ir viendo cómo se comporta ese proceso. Nuestra postura siempre ha sido de ensanchar la base o de establecer acuerdos de gobernabilidad como en su momento hicimos con Primero Campana, que terminó como una incorporación plena. -¿Qué va a pasar con Sergio Roses a partir de diciembre? ¿Este triunfo invita a anhelar nuevas posibilidades para 2019? -En función de lo que hace y de los logros que va teniendo, uno siempre quiere más. Es algo natural en el ser humano, en cualquier trabajo, emprendimiento u obligación que tomemos. Iremos proyectando en función del contexto y de donde uno sea útil. Hoy uno es útil acá, y vamos a tratar de seguir implementando muchas cosas. Quiero que el HCD tenga un ascensor para discapacitados, quiero seguir la seguridad de esta planta alta y también quisiera ver implementado el tema de la plataforma de visualización de la actividad de los concejales. -¿O sea que la intención es seguir al frente del HCD? -Hoy en día es esa mi obligación. Claramente voy a estar a disposición de ayudar en lo que sea.

