Luego de las dos derrotas en fila que sufrió en San Nicolás, el Tricolor, que tendrá el debut del interno Matías Aranda, enfrenta a un equipo de buen andar en esta primera fase. Juegan desde las 21.30 horas en Chiclana 209. Luego de las derrotas consecutivas sufridas en San Nicolás frente a Regatas y Somisa, el Club Ciudad de Campana buscará esta noche volver a la senda de la victoria cuando reciba a Defensores Unidos de Zárate por el partido Interzonal 3-4 del actual Torneo Provincial de Clubes. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la segunda rueda, se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209 y será la séptima presentación para ambos. El CCC sólo ha cosechado dos victorias hasta el momento, mientras que CADU ganó cinco partidos y sólo perdió uno, siendo el equipo de mayor goleo en este arranque del certamen. Y para tratar de potenciar su formación, el Tricolor sumó en los últimos días un nuevo refuerzo: el interno Matías Aranda, de 20 años, 1,98 metros de estatura y ex jugador de Ferro Carril Oeste (en la última temporada fue parte del plantel que compitió en la Liga de Desarrollo). Aranda seguramente trabajará junto a Mauro Corvalán y Emanuel Saya en la zona pintada y le brindará mayores opciones al entrenador Fabián Timmis para robustecer su formación, que en muchas ocasiones tiene a los aleros Matías Nieto y Lautaro Toranzo ocupando la posición 4 (el tradicional ala-pivot). Por su parte, Defensores Unidos se ha apoyado en este arranque en el goleo que aportan desde el perímetro Francisco Rasio (24,7 puntos por partido) y el ex Tricolor Alejandro Abaz (19,3). RESULTADOS 6ª FECHA Zona 1: Racing (Olavarría) 82-66 Estrella (Bahia Blanca); Independiente (Tandil) 66-78 Union y Progreso (Tandil). Zona 2: Ciudad de Saladillo 74-59 Hogar Social (Berisso); Gimnasia y Esgrima (Pergamino) 79-51 Los Indios (Junín) Interzonal 1-2: Juventud Unida (Cañuelas) 69-74 Sarmiento (Coronel Suarez) Zona 3: Astillero Río Santiago (Ensenada) 90-70 Regatas (San Nicolás); Somisa (San Nicolás) 74-61 Ciudad de Campana. Zona 4: Defensores Unidos 104-93 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo); Atenas (La Plata) 75-58 Independiente (Zárate). Interzonal 3-4: Colón (Chivilcoy) 47-53 Sportivo Pilar POSICIONES Zona 1: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (6-0), 12 puntos; 2) Estrella de Bahía Blanca (4-2), 10 puntos; 3) Racing de Olavarría (3-3), 9 puntos; 4) Independiente de Tandil (2-4), 8 puntos; 5) Unión y Progreso de Tandil (1-5), 7 puntos; Zona 2: 1) Gimnasia de Pergamino (6-0), 12 puntos; 2) Juventud Unida de Cañuelas (3-3), 9 puntos; 3) Ciudad de Saladillo (2-4), 8 puntos; 4) Los Indios de Junín (2-4), 8 puntos; 5) Hogar Social de Berisso (1-5), 7 puntos. Zona 3: 1) Somisa de San Nicolás (5-1), 11 puntos; 2) Regatas de San Nicolás (4-2), 10 puntos; 3) Sportivo Pilar (3-3), 9 puntos; 4) Ciudad de Campana (2-4), 8 puntos; 5) Astillero Río Santiago de Ensenada (2-4), 8 puntos. Zona 4: 1) Atenas de La Plata (6-0); 2) Defensores Unidos (5-1), 11 puntos; 3) Colón de Chivilcoy (1-5), 7 puntos; 4) Independiente de Zárate (1-5), 7 puntos; 5) Defensores de Villa Ramallo (1-5), 7 puntos. PARTIDOS 7ª FECHA Zona 1: Union y Progreso (Tandil) vs Sarmiento (Coronel Suarez); Estrella (Bahía Blanca) vs Independiente (Tandil). Zona 2: Los Indios (Junín) vs Juventud Unida (Cañuelas); Hogar Social (Berisso) vs Gimnasia y Esgrima (Pergamino) Interzonal 1-2: Ciudad de Saladillo vs Racing (Olavarría). Zona 3: Regatas (San Nicolás) vs Sportivo Pilar; Somisa (San Nicolás) vs Astillero Río Santiago (Ensenada). Zona 4: Independiente (Zárate) vs Colón (Chivilcoy); Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs Atenas (La Plata). Interzonal 3-4: Ciudad de Campana vs Defensores Unidos.

DESDE LA BANCA. EL APORTE DEL BASE CAMILO CÁCERES INGRESANDO COMO RELEVO ES UNA DE LAS CLAVES DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.



