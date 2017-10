La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/oct/2017 Primera D:

Con muchos cambios, Puerto Nuevo buscará hoy volver a la victoria ante Juventud Unida







El DT Carlos Hernández realizaría cinco modificaciones para visitar al Lobo. El arquero Esteban Montesano tendrá su debut absoluto, mientras que el "Melli" González jugará su primer partido del torneo. También ingresan Joaquín Montiel, Marcelo Dorregaray y Alexis Merlo. Luego de un arranque sólido y esperanzador, Puerto Nuevo entró en una racha negativa que actualmente le marca que lleva tres partidos sin victorias (un empate y dos derrotas). Por eso, esta tarde, el Auriazul enfrentará como visitante a Juventud Unida con la idea de recuperarse y retomar la senda positiva en un encuentro que comenzará a las 15.30 horas en cancha del Lobo y que tendrá el arbitraje de Juan Pablo Loustau. Pero no le será sencillo: tendrá muchas bajas para este compromiso y su rival llega en un momento positivo, con tres triunfos consecutivos que le permitieron escalar hasta la tercera posición. Para esta tarde, el entrenador Carlos Hernández debió rearmar la alineación titular, porque a las lesiones de los defensores Raúl Colombo, Brian Aguirre y Sergio Robles y el atacante Octavio Ábalos, le agregó tres expulsiones en la caída ante Victoriano Arenas: Pablo Godoy y Maximiliano Díaz recibieron una fecha de suspensión, mientras que Rodrigo Ponce De León fue castigado con dos encuentros. Además, tampoco estará Pablo Sosa, afectado por un cuadro febril. Ante este escenario, "Bocha" Hernández dispondrá el debut absoluto de Esteban Montesano en el arco, mientras que el mediocampista Alejandro "Melli" González tendrá su primera vez en esta temporada. En tanto, Joaquín Montiel, Marcelo Dorregaray y Alexis Merlo serán también parte de la alineación titular que saldría al campo con los siguientes nombres: Esteban Montesano; Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Paulo Boumerá, Marcelo Dorregaray; Alejandro González, Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Alexis Merlo; Michel Bustamante y Germán Águila. Por su parte, Juventud Unida atraviesa una racha positiva de tres victorias consecutivas, lo que le permitió llegar a los 15 puntos en el campeonato y ubicarse en la tercera posición, a solo dos unidades de los líderes Lamadrid y Argentino de Merlo.

AGUILA Y BUSTAMANTE SEGUIRÁN SIENDO LOS HOMBRES MÁS ADELANTADOS DEL AURIAZUL. PRIMERA D – FECHA 9 HOY VIERNES - 15.30 horas: Liniers vs Deportivo Paraguayo / Gonzalo Pereira - 15.30 horas: Juventud Unida vs Puerto Nuevo / Juan Pablo Loustau SÁBADO - 11.00 horas: Victoriano Arenas vs Muñiz / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Real Pilar vs Central Ballester / Salomé Di Iorio - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Yupanqui / Tomás Diulio - 15.30 horas: Lugano vs Argentino de Merlo / Santiago Jorge Mitre DOMINGO - 15.30 horas: General Lamadrid vs Atlas / Franco Acita - 15.30 horas: Centro Español vs Claypole / Javier Delbarba

ADELANTADO. MACINTYRE DEJARÁ HOY LA DEFENSA PARA JUGAR EN EL MEDIOCAMPO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 74: En 73 partidos, Puerto Nuevo ganó 18, Juventud Unida logró 28 victorias y empataron 27 veces. Puerto convirtió 93 goles, mientras que Juventud Unida marcó 111. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 36 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (46 goles) y Juventud Unida ganó 14 (60 goles). Empataron 14 veces COMO LOCAL JUV.UNIDA: en 37 juegos, Juventud Unida ganó 14 (51 goles) y Puerto Nuevo ganó 10 (47 goles). Empataron en 13 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El domingo 10 de octubre de 2016, por la 7ª fecha de la Temporada 2016/17 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-1 con goles de Franco Colliard (2) y Juan Peloso. Kevin Juan marcó para el local. APOSTILLAS: Tres encuentros sin perder tiene Puerto Nuevo sobre Juventud Unida con un triunfo y dos empates. La última derrota del elenco campanense se produjo el 24 de Febrero de 2013, como local, por la 21ª fecha de la Temporada 2012/13 de la Primera D por 1-0 (gol de Matías Grecco, quien luego pasara por el Auriazul). Como visitante, suma dos partidos sin caer, con una victoria y un empate. La última derrota fuera de Campana se produjo el sábado 1º de septiembre de 2012, por la 4ª fecha de la Temporada 2012/13 de la Primera D. Fue por 2-0 con goles de Emiliano Mossman y Guido Miranda. MÁXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Gastón Rondán (5), Orlando Sosa (5), Carlos Canale (4), Luis Marcelo Tellería (4), José Hidalgo (3), Oscar Rodríguez (3), Rubén Stella (3) y Martín Horacio Monteagudo (3). MÁXIMOS GOLEADORES JUVENTUD UNIDA: Rodolfo Francisco Ferjanic (6), Medina (4), Walter Encino (4), Cevallos (3), Juan Steimbach (3) y Lionel Fonzalida (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 1976 Fue el sábado 10 de abril, por la 3ª fecha del campeonato de Primera D: JUVENTUD UNIDA 2 - PUERTO NUEVO 2. JUVENTUD UNIDA: Casamayor; Ortolani, Mártire, Anivole, Hugo Alonso, Alí (Rubén Villaroel), Bonato, Yanello, Luna, Toscano y Nieva (Trillini). DT: Rubén Glaría. SUPLENTES: Varvuzza, Juan Villaroel y Cabrera. PUERTO NUEVO: Carlos Pérez; Julio Raboni, Picchinelli, Rodríguez, Mauro, Tabbia, Velázquez, Jorge Pérez (Passinato), Malaszuck (Fillopsky), Juan Domingo Raboni y Argés. DT: Domingo Pepe. SUPLENTES: Torres, Maggiolo y Fosatti. GOLES: PT 19m Juan Raboni (PN). ST 6mVelázquez (PN), 33m y 44m Luna (JU), EXPULSADOS: ST 10m Toscano (JU) y Argés (PN). CANCHA: Juventud Unida. ARBITRO: Carlos Iezzi. NOTA: Rubén Glaría (DT de Juventud Unida) fue luego entrenador de Villa Dálmine en 1984, consiguiendo el segundo ascenso a Primera B.

