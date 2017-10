La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/oct/2017 Hay muchos jóvenes que no pueden encontrar su lugar en este mundo

Por Nelda Fischer









El, 20 años escribió: "Escribo esta carta después de haber fallecido, veo el mundo y me da asco, la misma humanidad repugna" Los gobernantes que intentan que el pueblo sólo piense en el morbo, no dejan que nadie opine pero si se equivocan la paga el pueblo... Es totalmente asqueroso, ya nadie ama (...), no saben qué es amar... no saben qué es la familia, no saben nada", sigue el texto. En el último párrafo, el joven escribió: "Pero eso termina acá (...), cambien, no sean ignorantes, se me acaba el tiempo y empiezo a irme de acá, espero sepan lo que hacen". Ella 19 años, también escribió: "Cambié todo por vos, nunca alguien fue tan importante para mí, sabés todo lo que te dije en otras cartas y esta quiero que sea distinta porque es una noche especial para los dos, mi rey"."En esta noche quiero que nos vayamos de este mundo a un lugar mejor, donde nuestras almas estarán felices y unidas, ayudáme a extender mis alas", continúa, y finaliza: "Sos el amor de mi vida y por eso me entrego a vos". (Fuente: MinutoUno) Cuán vacío puede estar un adolescente para querer terminar con su vida y la del ser "amado" convencidos que van a otro mundo "mejor", que tristeza hay en sus almas. Cuanto rencor, cuanto odio, cuanta soledad, cuanto dolor que hizo que vean que todo era oscuro, que todo estaba mal, que todo era corrupción, que todo era desamor, que toda la humanidad estaba perdida y que en la "otra vida" iban a ser felices y a estar unidos. Por qué no estar unidos en esta vida? Por qué no ver las cosas lindas, porqué no ver las familias que SI se aman y luchan por un mundo mejor, por qué no pensar que al mundo también lo hace UNO MISMO con su granito de arena, por qué no pensar en pedir ayuda si me doy cuenta que estoy en contra del mundo y que NO son los demás sino soy yo, que todo el mundo no puede estar equivocado…Que es hermoso disfrutar del sol, de la naturaleza, de la vida, del amor, de la familia, que a pesar de todo vivir vale la pena que siempre hay amor para dar…que siempre hay alguien que tiene amor para nosotros. Por qué no buscar a Dios? abrirle el corazón y buscar la paz para nuestra mente y nuestra vida…Es MENTIRA QUE NADIE AMA…Hay muchos todavía en este mundo que saben lo que es amar!!! Nelda Fischer

