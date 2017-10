La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/oct/2017 Abella entregó tres sillas posturales a personas con discapacidad







El Intendente destacó que este equipamiento ayudará a mejorar el día a día de las personas con discapacidad y sus familias. "Que mi hijo se pueda sentar o salir a pasear, me da una felicidad enorme", señaló la mamá de Thaiel, uno de los chicos. El intendente Sebastián Abella entregó ayer a tres personas con discapacidad, sillas posturales confeccionadas totalmente a las medidas y necesidades de cada uno. Ante el requerimiento de esta ayuda técnica de Thaiel, Ailen y María, el Municipio –a través de la Secretaría de Desarrollo Social- gestionó e invirtió en este equipamiento bajo la premisa de mejorar la calidad de vida tanto de los chicos, como a sus familiares. Al respecto, el jefe comunal enfatizó que "la Dirección de Discapacidad hizo un relevamiento y en base a eso decidimos priorizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con obra social ni con los recursos para comprarlas, ya que su precio es muy elevado." A su vez, destacó que este equipamiento ayudará a mejorar considerablemente el día a día de las personas con discapacidad y de sus familias. Y concluyó: "Sabemos que hay mucho más por hacer, pero esto es el principio de una serie de acciones que llevaremos adelante en pos del óptimo desarrollo de las personas que más nos necesitan." La directora de Discapacidad, Margara Pons, en tanto, celebró la entrega. "Comprendemos el dolor y la preocupación de cada una de las familias, es por ello que el Intendente dispuso la entrega de estas sillas posturales de manera efectiva", enfatizó. Y contó que "Thaiel iniciará en los próximos días un tratamiento de rehabilitación en Imenic gracias a las gestiones del Municipio" Además, en los casos que requieren de una buena cobertura de salud, el Municipio reactivó la gestión de la pensión provincial que da la cobertura de IOMA. Hacia el final de la conferencia de prensa, Yamila Vilche, la mamá de Thaiel, se mostró muy agradecida por la ayuda recibida. "Que mi hijo se pueda sentar o salir a pasear, algo que para otro nene es normal, me da una felicidad enorme", sostuvo con una sonrisa en su rostro.

