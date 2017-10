La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/oct/2017 Nacional B:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a los Andes







Por la tarde realizará su último entrenamiento. Está en duda la presencia de Nicolás Sánchez, quien ayer no practicó. Si no llega, las alternativas son Federico Recalde o Federico Jourdan. El partido se juega desde las 15.30 horas en Mitre y Puccini. El plantel de Villa Dálmine cerrará esta tarde su preparación para recibir mañana sábado desde las 15.30 horas la visita de Los Andes por la sexta fecha del campeonato del Nacional B. Los dirigidos por Felipe De la Riva realizarán hoy su último entrenamiento, en lo que seguramente será una jornada liviana con hincapié en las alternativas que el equipo manejará tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. En cuanto a la formación, la duda que dejó el entrenamiento de ayer fue la posible baja de Nicolás Sánchez, quien no participó por un problema dental (debió sacarse una muela). En su lugar, las alternativas que probó De la Riva fueron dos y de diferentes características: Federico Recalde (volante defensivo) jugando por delante de Gonzalo Papa fue una de ellas; la otra, Federico Jourdan (volante ofensivo), quien alternó diferentes posiciones en el mediocampo con Renso Pérez y Ramiro López. Después, la formación Violeta no sufriría modificaciones respecto a la presentación en Jujuy y el último amistoso frente a Tigre: Martín Perafán será el arquero; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya y Lenadro Sapetti serán los defensores; Renso Pérez, Gonzalo Papa y Ramiro López estarán en el mediocampo; y Pablo Burzio y Jorge Córdoba serán los delanteros. COMIENZA LA 6ª FECHA. Esta noche, con cinco partidos se pondrá en marcha la sexta fecha del Nacional B. Jugarán Ferro Carril Oeste vs Flandria (20.00 horas), Sarmiento vs Deportivo Riestra (21.00), Atlético Rafaela vs Nueva Chicago (21.05 por TV), Independiente Rivadavia vs Agropecuario de Carlos Casares (21.30); y Mitre (SdE) vs Almagro (22.00 horas).

EN DUDA. EL ENGANCHE NICOLÁS "CUCA" SÁNCHEZ. EN PLENA RECUPERACIÓN Luego de la fractura de tibia y la distensión ligamentaria que sufrió en el tobillo de la misma pierna durante el primer amistoso que Villa Dálmine disputó en la pretemporada (frente a Luján el 8 de agosto), el defensor Nicolás Cherro avanza con el proceso de rehabilitación de la operación a la que fue sometido y ya realizó incluso ejercicios con pelota, tal como se lo ve en la imagen, durante el entrenamiento que el Violeta realizó el miércoles en el predio Mis Marías de Loma Verde.

EN PLENA RECUPERACIÓN



Nacional B:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a los Andes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: