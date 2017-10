Zárate acordó la compra del terreno de Cóncaro donde funciona el basural a cielo abierto

Es una decisión que podría tener consecuencias sobre la disposición de residuos de nuestra ciudad. El gobierno local, que no participó de la negociación, se mostró sorprendido por la noticia. A su vez, Zárate también rubricó un convenio con la empresa Veolia Argentina para que se instale una "Planta de tratamiento de residuos industriales no peligrosos". En una noticia que generó sorpresa en el gobierno de nuestra ciudad, el Municipio de Zárate informó un acuerdo para la compra del terreno donde funciona el basural a cielo abierto en el que se disponen los residuos de ambos distritos. A su vez, también difundió un convenio con la empresa Veolia Argentina para que se instale una "Planta de tratamiento de residuos industriales no peligrosos". El intendente Osvaldo Cáffaro se reunió el jueves con representantes de la familia Concaro, propietarios del terreno donde actualmente se sigue arrojando todo tipo de residuos a cielo abierto. Finalmente, arregló con la familia la compra del predio y para ello se firmó un boleto de reserva de la compra por una parte del terreno, a través del cual el Municipio adquiriría estas tierras. Hace cuatro años que el Ejecutivo de Zárate viene gestionando un crédito ante el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) de 20 millones de pesos para la construcción del relleno sanitario. El problema, que terminó cercenando esa posibilidad, fue la titularidad del terreno, dado que el municipio debía ser el propietario para acceder a un crédito internacional. De hecho, se trata de una condición necesaria para acceder a cualquier crédito. Este convenio anunciado el miércoles, precisamente apunta a solucionar el problema de la titularidad y abre el camino a posibles vías de financiamiento en función del saneamiento ambiental y la erradicación del basural a cielo abierto. Por otro lado, uno de los motivos que ralentizó las gestiones de Zárate fue que el propio Banco Provincia, tras ser contactado por el municipio, se negó a tasar aquel terreno por considerarlo sin valor de mercado al estar altamente impactado con cientos de toneladas de basura. Finalmente esta situación fue "destrabada" con la conformación de un Comité de Tasación local creado para tal fin, entre otros proyectos. No obstante, la compra del terreno sería tratada la semana que viene en el Concejo Deliberante de Zárate. "La compra del terreno deberá ser refrendado por el HCD, meses atrás hemos viajado a Europa para ver las experiencias de gestión de residuos a donde nos han acompañado concejales de la oposición, por eso esto es una base sólida de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, esta es una solución de Estado", argumentó el Secretario de Servicios Públicos de la vecina ciudad, Aldo Morino. Según lo estimado desde el municipio de Zárate, la escritura se firmará en enero del año entrante para que, formalmente, pase a ser del Estado municipal. Convenio con Veolia Según lo informado por el Ejecutivo de la vecina ciudad, el terreno de Concaro será subdividido en dos parcelas: en una de ellas permanecerán las altas montañas de residuos domiciliarios que se arrojan sin ningún tipo de tratamiento, mientras que la parte delantera del predio entró en un convenio con la empresa Veolia Argentina. Con esta firma multinacional se rubricó un acuerdo para que se instale una "Planta de tratamiento de residuos industriales no peligrosos". En la información oficial enviada por el municipio de Zárate no se detallaba qué residuos se clasificarían, pero según consigna el diario La Voz se trataría de excedentes y residuos orgánicos de los comedores de fábrica, desechos de chapas y estructuras metálicas y otros "residuos asimilables a domiciliarios". "Se trata de dos proyectos que se vinculan de manera directa. Veolia trabaja con residuos industriales no especiales y en otra parte del predio el Municipio trabajará con los residuos urbanos. Pero además, Veolia aportará muchos de los servicios necesarios para el funcionamiento del lugar", agregaron desde el Ejecutivo zarateño. Uno de estos "servicios necesarios" es la refacción y mantenimiento del camino de acceso al predio, la instalación de iluminación, la construcción de un alambrado perimetral, la realización de la fosa donde iría la celda para depositar los residuos y la construcción de un galpón. Servicios que serían invertidos por la empresa en contraprestación por la posibilidad de construir este tipo de plantas de tratamiento de "residuos industriales no especiales". "Por otro lado, los recicladores que trabajan en el predio recolectando y separando los residuos serán agrupados en una cooperativa y se les mejorará las condiciones laborales", señalaron funcionarios de la vecina ciudad. De la reunión, celebrada el jueves al mediodía, estuvo presente el intendente Cáffaro; el secretario de Servicios Públicos, Aldo Morino; el subsecretario de Medio Ambiente Claudio Gregoris.; y Carlos Chana, director de Desarrollo de Veolia Argentina. Campana fuera del acuerdo Desde el año 2010, los municipios de Zárate y Campana comenzaron a evaluar cómo financiar la construcción del relleno sanitario cuya estimación inicial fue de más de 70 millones de pesos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prometió un préstamo de 20 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento en el lugar previa adquisición. Pero lo llamativo del convenio firmado el jueves fue que la Municipalidad de Campana no entró en la negociación. Así se lo confirmó a La Voz el Director de Medio Ambiente de Zárate, Juan José Ferrari (ex funcionario y concejal de nuestra ciudad durante la gestión de Stella Maris Giroldi). En tanto, fuentes de la Municipalidad de Campana consultadas por La Auténtica Defensa se mostraron sorprendidas por la noticia y explicaron que hasta fin de año existe un contrato con Cóncaro. A su vez, y en esa misma línea, aseguraron desconocer el detalle de los convenios a los que llegó Zárate tanto con Cóncaro como con Veolia. La decisión de Zárate, al hacerse cargo del terreno de Concaro, podría generar consecuencias en la disposición de residuos de nuestra ciudad, dado que probablemente se deba abrir una negociación entre ambas ciudades para que Campana siga arrojando allí sus residuos. Una situación que asoma extraña si se tiene en cuenta que el diálogo entre ambos Ejecutivos parecería no existir en la actualidad. Al menos, esta noticia lo dejó en evidencia.

TRES AÑOS ATRÁS, EL INTENDENTE DE ZÁRATE, OSVALDO CÁFFARO, RECORRÍA EL PREDIO JUNTO A FUNCIONARIOS DE CAMPANA, ENCABEZADOS POR EL ARQ. CLAUDIO RODRÍGUEZ, Y AUTORIDADES NACIONALES.

