Igualó 2-2 como visitante frente a Juventud Unida tras haber estado dos veces en desventaja. Alexis Merlo marcó el 1-1, mientras que sobre el cierre del partido, Tadeo MacIntyre estableció el empate agónico, cuando el Auriazul jugaba con dos hombres más. Una parada muy difícil tenía Puerto Nuevo. Porque debía visitar a un Juventud Unida que llegaba entonado (con tres victorias consecutivas) y porque Carlos Hernández debió meter mucha mano en el once inicial del Auriazul ante la gran cantidad de bajas sufridas por lesiones y expulsiones. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad redondeó una buena presentación y mostró carácter para recuperar dos desventajas en el marcador. De esa manera, con el 2-2 final sumó un punto positivo, más allá que no pudo volver a la victoria y ahora suma cuatro encuentros sin triunfos (dos empates y dos derrotas en esa racha). Fue ayer en la cancha Ciudad de San Miguel, a metros de la estación Muñiz, por la novena fecha del campeonato de la Primera D, en una tarde en la que Alexis Merlo y Tadeo MacIntyre marcaron para Puerto Nuevo. Los dirigidos por "Bocha" Hernández saltaron al campo de juego con cinco cambios: Esteban Montesano (debut absoluto) ocupó el arco en lugar del suspendido Rodrigo Ponce de León; Joaquín Montiel ingresó en la defensa (jugó como marcador central; Antoni Rodríguez pasó al lateral derecho y Tadeo MacIntyre se desempeño como volante por ese sector); Marcelo Dorregaray lo hizo como lateral izquierdo (suplantó al suspendido Pablo Godoy); Alejandro González debutó en la temporada jugando como "doble 5" en lugar del expulsado Maximiliano Díaz (cumplió su sanción); y Alexis Merlo reemplazó a Pablo Sosa en la izquierda del mediocampo. Pero a pesar de los cambios y las dificultades del terreno de juego, Puerto Nuevo se acomodó bien al partido e, incluso, contó con la primera situación clara de riesgo cuando un defensor salvó en extremo cuando Águila llegaba para empujar el balón al gol. Iban diez minutos y el juego asomaba entretenido, porque la respuesta de Juventud Unida no se hizo esperar: un remate de Fonzalida dio en el travesaño y, luego, el debutante Montesano se lució a mano cambiada para desviar la pelota al córner. Más tarde, a los 17, en una buena jugada colectiva, MacIntyre quedó mano a mano con Grieger, pero definió mal y el arquero controló en una acción que mereció ser gol por su concepción. La apertura del marcador llegó a los 20 minutos, luego de una dudosa falta que le sancionaron a Dorregaray dentro del área. Valenzuela ejecutó desde los doce pasos y estableció el 1-0. Por suerte para el Auriazul, el empate llegó ocho minutos después, luego de un desborde por derecha de Águila, quien envió el centro atrás para la llegada goleadora de Alexis Merlo. De allí en adelante, la primera mitad se fue apagando y prácticamente no se volvieron a generar situaciones de gol. Un contexto que se repitió en el segundo tiempo, cuando Puerto Nuevo fue el que mostró mayor ambición (aunque sin claridad para generar peligro) ante un rival que pareció sentirse más cómodo de contragolpe. De hecho, por esa vía llegaría Juventud Unida al 2-1: de un córner a favor de Puerto Nuevo, el local encontró espacios para la corrida de Fonzalida, quien en el centro ubicó a Bentivegna, que definió para el 2-1. Entonces, el Auriazul debió asumir todas las responsabilidades. Y fue por el empate con empuje, pero también con buenas intenciones. Las expulsiones de Valenzuela y Godoy en el local lo ayudaron en los minutos finales. Y sobre el filo de los 45 encontró su premio, luego que Águila bajara por el segundo palo una pelota parada para la aparición goleadora de Tadeo MacIntyre. Fue un premio a la búsqueda del equipo de nuestra ciudad, que volvió a apoyarse en la entrega y el despliegue de Kevin Redondo y Germán Águila, y que contó también con una buena presentación del "Melli" Alejandro González Ahora, por la próxima fecha, Puerto Nuevo recibirá a Liniers (que ayer venció 2-0 a Deportivo Paraguayo) en un encuentro que se disputaría en cancha de Villa Dálmine y para el que recuperara a Maximiliano Díaz y Pablo Godoy. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (2): Ricardo Grieger; Santiago Brítez Cardenas, Octavio Di Virgilio, Damián Lescano y Brian Bolli; Mauro Romay, Franco Martel y Juan Peloso; Alexis Valenzuela, Lionel Fonzalida e Iván Bentivegna. DT: Daniel Sagman. SUPLENTES: Javier Iglesias Biscarra, Iván Romero, Gastón Sánchez, Brian Koncny, Nicolás Riquelme, Emanuel Godoy y Tomás Carballo. PUERTO NUEVO (2): Esteban Montesano; Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Paulo Boumerá, Marcelo Dorregaray; Tadeo Macintyre, Alejandro González, Kevin Redondo, Alexis Merlo; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Franco Carrizo, Walter Ibarra, Ezequiel Ramón, Ramiro Litardo, Gustavo Roldán, Pablo Sosa y Alex Curto. GOLES: PT 20m Alexis Valenzuela (JU) -de penal- y 28m Alexis Merlo (PN). ST 15m Iván Bentivegna (JU) y 44m Tadeo MacIntyre (PN). CAMBIOS: ST 12m Godoy x Romay (JU); 20m Sosa x Dorregaray (PN), 22m Sánchez x Peloso (JU); 31m Roldán x González (PN); 32m Romero x Brítez (JU); y 43m Curto x Boumerá (PN). AMONESTADOS: Grieger, Di Virgilio, Brítez (JU); Dorregaray, Redondo, Montiel y Bustamante (PN). EXPULSADOS: ST 32m Valenzuela (JU) y 36m Godoy (JU). CANCHA: Juventud Unida. ÁRBITRO: Juan Pablo Loustau.

El emotivo festejo de Tadeo Macintyre, tras marcar de cabeza el 2-2.





DE CABEZA AL EMPATE. LA ACCIÓN CON LA QUE TADEO MACINTYRE ESTABLECIÓ EL 2-2 DEFINITIVO EN EL MINUTO 44..





DESPLIEGUE Y ENTREGA. LA TAREA DE KEVIN REDONDO FUE CLAVE EN EL MEDIOCAMPO.





EL PRIMER GOL. TRAS EL DESBORDE DE GERMÁN ÁGUILA POR DERECHA, LLEGÓ EL CENTRO ATRÁS Y APARECIÓ ALEXIS MERLO PARA MARCAR LA IGUALDAD AURIAZUL.

Primera D:

