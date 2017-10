Con la intención de afianzar su buen arranque en el campeonato, el Violeta se presenta desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Nicolás Sánchez o Federico Jourdan es la duda en el once titular de Felipe De la Riva. Con tres victorias en cuatro partidos y luego de haber ganado por primera vez en su historia en Jujuy, el arranque de temporada de Villa Dálmine ha superado las expectativas previas. Y, a su vez, ha despertado mucha expectativa en sus simpatizantes, que esta tarde tendrán la oportunidad de seguir de cerca a su equipo cuando desde las 15.30 horas se enfrente a Los Andes por la sexta fecha del campeonato del Nacional B. Y será también un partido especial, porque en el Milrayitas habrá muchas caras conocidas para los simpatizantes Violetas: los jugadores Matías Valdez, Gabriel Sanabria, Ezequiel Cérica y el entrenador Sergio Rondina fueron protagonistas del inolvidable ascenso logrado en 2014 (también estará otro ex como Nicolás Álvarez). En cuanto a lo futbolístico, en el elenco que dirige Felipe De la Riva está en duda la presencia de Nicolás Sánchez (se extrajo una muela en las últimas horas) y su lugar podría ser ocupado por Federico Jourdan, un mediocampista de otras características. Después, serían los mismos titulares que se presentaron en Jujuy ante Gimnasia y en el último amistoso frente a Tigre. Es decir: Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López, Sánchez o Jourdan; Pablo Burzio y Jorge Córdoba Mientras que en el banco de suplentes quedarán esperando su oportunidad Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Marcelo Tinari, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Santiago Giordana y Juan Manuel Mazzocchhi. Los Andes, por su parte, tiene 8 puntos en cinco partidos y también busca consolidarse en el lote de punteros. Para este encuentro, "Huevo" Rondina, fiel a su estilo, no confirmó la formación, aunque se estima que realizaría un único cambio: Junior Mendieta por Bogado. Por lo tanto, los probables once del Milrayitas serían: Maximiliano Gagliardo; Nicolás Álvarez, Matías Valdez, Maximiliano García, Raúl Iberbia; Gabriel Sanabria, Matías Escobar, Gastón Álvarez Suárez, Junior Mendieta; Ezequiel Cérica y Osvaldo Miranda. El partido comenzará a las 15.30 horas y contará con arbitraje de Nazareno Arasa y los asistentes Mariano Viale y Nadya Chiariotti Marrochi.

UNO DE LOS SIETE EX. RAMIRO LÓPEZ, AL IGUAL QUE TINARI Y CÓRDOBA, PASARON RECIENTEMENTE POR LOS ANDES. EN TANTO, EN EL MILRAYITAS ESTÁN VALDEZ, ALVAREZ, SANABRIA Y CERÍCA. ADEMÁS, LOS DOS DT TAMBIÉN SON EX RECIENTES. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39: En 38 partidos, Villa Dálmine venció en 14 ocasiones, Los Andes se impuso en 12 oportunidades y empataron 12 veces. Villa Dálmine convirtió 45 goles, al igual que Los Andes. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 18 veces. Villa Dálmine ganó 7 (24 goles), Los Andes ganó 3 (13 goles). Empataron 8 veces COMO LOCAL LOS ANDES: jugaron 20 veces. Los Andes ganó 9 partidos (32 goles), Villa Dálmine ganó 7 (21 goles). Igualaron 4 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO: Fue el sábado 1º de Abril de 2017, por la 25ª fecha de la B Nacional 2016/17, cuando Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Ezequiel Cérica y Lucas Favalli (penal). Arbitraje de Ramiro López. APOSTILLAS: Cinco encuentros sin perder lleva Villa Dálmine ante Los Andes, con tres victorias y dos empates. La última derrota Violeta fue el domingo 23 de marzo de 2014, por la 30ª de la Primera B 2013/14, por 1 a 0, con gol convertido por Fernando Lorefice. Como local, Villa Dálmine acumula siete partidos sin perder, con tres triunfos y cuatro empates. La última derrota en Campana se remonta al sábado 8 de octubre de 1983 por la 35ª fecha de la Primera B. Fue por 2 a 1, con goles de Aldo Ramón Ifrán y Néstor Omar Garay para el Milrayitas, mientras que Francisco Ramón Portillo anotó para el Violeta. MÁXIMO GOLEADORES DE VILLA DÁLMINE: Francisco Ramón Portillo (3), Luis Fortunato Gómez (2), Jorge Omar Pietrone (2), Pedro Medina (2), Oscar Bautista Cassinerio (2), Miguel Ernesto Benítez (2), Héctor Fernández (2), Juan Alberto Martínez (2), Germán Antonio Panichelli (2), Gustavo Humberto Nievas (2), Mauricio Sebastián Alonso (2) y Ezequiel Adrián Cérica (2). MÁXIMOS GOLEADORES DE LOS ANDES: Rubén Alejandro Rojas (6), Matías Linás (3), José María Toccalino (2), Horacio Eduardo Vadell (2), Enrique Lanza (2), Roberto Stawkowy (2), Nicolás Horacio Cuellos (2), Juan Carlos Díaz (2) y Néstor Omar Garay (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1977 Se produjo el domingo 19 de junio, por la 17ª fecha de la Primera B: VILLA DALMINE 2 - LOS ANDES 0. VILLA DALMINE (2): Hugo Alberto Zitta; Mario Ramón Contte, Mario Jesús Marinich, Carlos Alfredo Morales y Pedro Luis Zeballos (Hugo Oscar Arias); Norberto Antonio Fuentes, Carlos Alberto Vázquez y Juan Alberto Martínez; Pedro Rodolfo Bases (Miguel Ernesto Benítez) , Eduardo Alberto Muñoz y Hugo Rodolfo Palmaz. DT: Rodolfo Carlos Bettinotti. SUPLENTES: Hugo Mario Cefo, Eduardo Luis Quinteros y Carlos R. Canale. LOS ANDES (0): Horacio Alfredo Yonadis; Roberto Capellán (Enrique Lanza), Oscar Alberto Giorgi, Oscar Abelardo Pagiola y Carlos Manuel Piñero; Horacio Ángel Vañasco, Juan Carlos Díaz y Roberto Stawkowy (Hugo Luis Pizarro); Carlos Ramón Fernández, Rubén Alejandro Rojas y Hugo Ricardo Aimetta. DT: Jorge Ginarte. SUPLENTES: Aldo Leguizamón, Guillermo Daniel Vilar y Horacio Luis Agostinelli. GOLES: PT 11m Contte (VD), de penal. ST 19m Muñoz (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Alberto Bísero. RECAUDACIÓN: $505.900.

Nacional B:

Villa Dálmine recibe hoy a Los Andes

