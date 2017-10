Experimentan formas novedosas de relacionarse. Se conocen más, no le temen al diván y se animan a aprender arte, cocina o jardinería, sin tenerle miedo a la mirada ajena. Especulan menos, su sí es sí y su no es no. Cuidan el cuerpo para sentirse bien, para estar más saludables, pero le huyen al narcisismo. Se animan a explorar sentimientos, cuidan niños , cada tanto se les escapa una lágrima. No son "raros": evolucionaron. El Nuevo Hombre ya está entre nosotros. Mezclado entre los demás, brillan por la autenticidad de sus ideas, el coraje de romper los mandatos familiares y sociales, por la capacidad de utilizar la fuerza masculina que poseen para cuidar a los que aman, ser fieles a sus ideales y leales a sus sueños. Con gran sorpresa los veo aparecer con sus historias a cuestas, tan distintas a la de sus antecesores, los discapacitados emocionales, que no podían comprometerse con nada ni con nadie. Dueños de sus historias, sensibles, emprendedores, curiosos, aventureros, de veinte, cuarenta o sesenta años, homo, heteros, cristianos, judíos, paganos, profesionales liberales o escapados de la universidad , el Nuevo Hombre se niega a vivir sin corazón. Panópticos, desparramen la buena noticia: el patrimatriarcado se anuncia. Una Era más justa se avecina.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Blog de la autora: fabianadaversa.com

El Panóptico:

El nuevo hombre

Por Fabiana Daversa

