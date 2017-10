P U B L I C







Alejandra Dip

Espejo reflejo que nos muestra la sociedad, corta con la ilusión, con las apariencias, nos muestra la verdad, ordenamiento emocional. Kin espejo 2, energía de corte, cortar con el auto engaño, el auto sacrificio, último escalón de ordenamiento de las emociones antes de la transformación. Espejo 2 marcando el desafío a seguir estos 13 días, guiado por el perro. El tono 2, son los desafíos a sortear, es la polaridad, la dualidad, su función es mantener el equilibrio, moderar. Este tono es difícil de tener en eje porque tiende a irse a los extremos, DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE!! Son los miedos profundos e inconscientes, Son los obstáculos internos que no nos dejan avanzar hacia nuestra meta, y aquí hoy se encuentra el sello EZTNAB, el ESPEJO, energía de alta vibración, energía de corte, en estos 13 días donde el propósito es poner orden en nuestras vidas, en nuestras emociones, en absolutamente todo. Orden interno y externo, re acomodar para avanzar, el espejo nos desafía a cortar con lo que no nos sirve, a dejar las malas vibras atrás, a dejar de auto engañarnos, a dejar de pensar que todo, absolutamente todo se consigue con sacrificio. la vida es para vivirla, no para sufrirla e inmolarse en ella, no es eterno sacrificio, cambiarse los anteojos para mirar las cosas desde otro punto de vista!! Muchos días miro a los chicos que están en el grupo mochileros argentinos y deciden dejar "sus vida sacrificadas" y salir a la aventura, y salen de viaje con fecha de salida y sin pensar en el regreso, ni en el itinerario. Y pienso que hermosa capacidad de cambiarle la mirada a la vida!! Eso nos propone el espejo. Basta de auto sacrificio, basta de auto engañarnos creyendo que lo material nos va a resolver la vida y perdemos la vida detrás de conseguirlo. La tierra nos aporta el movimiento de viajes, de mudanza, de mudar viejos hábitos, de mudar cosas viejas enquistadas en nuestro interior, la tierra nos propone y el espejo nos desafía! Podremos cortar con todo aquello que no nos tiene satisfechos??? O seguiremos esperando que vuelva a pasar la trecena de la tierra en 260 día y nos de otra oportunidad?? pensalo!! El perro lo guía al espejo para que podamos conectar con el corazón y elegir desde ese lugar lo que nos hace felices!! Buen día para viajar, mudarse, para la enseñanza, para orden y planificación y para el consejo justo, no dramaticen, no critiquen, no se desestabilicen ni se pongan pesimista. Aceptar al otro como un verdadero otro es la consigna, liberar el ego, y estar empáticos! lo demás viene en consecuencia!! Te veoooooooooo, decían en avatar! y conectaban con la esencia del otro! In lak ech!! Buen finde para todos!!

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Espejo 2 - Energía del Sábado 28/10/2017 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: