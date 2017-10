Berta Chudnobsky No se asusten por el nombre. Se trata de una receta mexicana que se prepara para el 1 y 2 de noviembre, Día de los Muertos. El Día de Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en dos días: el 1 de noviembre es dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. El origen del Día de Muertos tiene sus raíces en el sincretismo de las culturas prehispánica y europea, de las cuales se enriquecieron los ritos y las ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad. Aunque la celebración anglosajona de Halloween se ha popularizado entre la población mexicana, en la mayoría de los familias la tradición persiste y se colocan ofrendas con elementos muy particulares. La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños. Una parte muy importante de ésta tradición implica visitar los cementerios. Ya sea durante el día o la noche, las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. Algo infaltable en cada cena y ofrenda es el delicioso pan de muerto. Los hay de diferentes estilos y formas. El más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o roja, con tiras que simulan huesitos. Manera de hacer la masa Desbarata la levadura hasta que quede hecha polvo, puedes ayudarte con un tenedor. En tanto, en otro trasto diluye el azúcar en media taza de agua. Agrega la levadura en la harina con cuatro cucharadas de agua de azúcar y revuelve enérgicamente. El resultado deberá ser una pasta ligera, suave y tersa. Una vez que lo consigas, déjala reposar, hasta que en su superficie se formen burbujas. Para ello se requieren unos 35 ó 40 minutos. Manera de hacer la masa de pan Mientras esperas a que se formen las burbujas en la pasta, cierne la harina con la sal. Haz un hueco en el centro, y ahí agrega la mantequilla blanda, la lata de leche, el agua de azúcar y el agua de anís. Mezcla con ritmo una y otra vez, hasta no sentir grumos. El ritmo es importante para evitar el cansancio y para que el cocinar sea una acción placentera. Cuando sientas que ya no hay ningún grumo, amasála con la siembra -que para ese entonces, tendrá tantas burbujas como una fuente-. Y otra vez, a amasar con ritmo y enjundia. Amasar, amasar, amasar hasta que el preparado no se pegue ni en tu mesa ni en tus dedos. Terminada esta labor, haz dos bolas con la masa y colócalas en un traste tibio, previamente engrasado con mantequilla, con la punta del cuchillo marca en la masa una cruz de dos centímetros de profundidad. Tapa la masa con un trapo húmedo y déjala reposar unas dos horas hasta que aumente su volumen. No comas ansias, recuerda que esta receta requiere tiempo y paciencia. Una vez que hayan pasado las dos horas, notarás que casi se borró la cruz. No te preocupés, es normal, en realidad sólo es parte del adorno. Ahora golpea la masa tantas veces como puedas con todas tus fuerzas, por unos dos o tres minutos. Ahora, separa una pequeña porción de masa para formar los huesos y las lagrimitas de los fieles difuntos. Colocá todo en un comal de barro colorado y embadurna los futuros panes con la clara de huevo, luego, déjalos reposar en un lugar tibio durante 40 minutos. Cuando veas que aumentaron su tamaño, colócalos en el horno previamente calentado a 200°. Déjalos ahí de 35 a 40 minutos; sacálos y dales unos brochazos con el azúcar disuelto en agua. Finalmente, espolvorea azúcar. Ingredientes Para la siembra - 40 grs. levadura fresca de panadería - 2 cdas. azúcar - 1/2 taza azúcar - 2 cdas. harina Para el pan - 6 tazas harina - 1 pizca de sal - 3 1/2 barras de mantequilla - 6 yemas - 6 huevos - 1 lata de leche condensada - 1/4 taza agua de azahar - 1/4 taza agua de anís Para adornar - 1 clara - 5 cdas. azúcar - 5 cdas. agua Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Pan de muerto

Por Berta Chudnobsky

