Desde 2016, la entidad de nuestra ciudad viene desarrollando esta disciplina con un crecimiento sostenido. Un repaso a la actualidad de los equipos masculinos y femeninos que compiten en la Federación Metropolitana de Balonmano. Impulsado por las buenas actuaciones de "Los Gladiadores", tal como se denomina a la Selección Argentina, y también por las de "Las Gladiadoras" (en la rama femenina), el handball ha sido uno de los deportes que ha encontrado una repercusión que anteriormente no tenía. Y sostenida por la práctica que se realiza en muchos establecimientos escolares, la disciplina ha tenido un crecimiento que alcanzó incluso a ciudades como la nuestra. De ello tomó nota el Campana Boat Club, que le dio espacio a este deporte para empezar a formarse y proyectarse en la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Y para entender el fenómeno vale la pena repasar la actualidad de las diferentes categorías, tanto masculinas como femeninas, con las que cuenta el CBC en estos momentos. LOS MAYORES. El equipo de Primera División, dirigido por Eduardo Godoy, comenzó el año en la sexta categoría, la última división del ascenso en FEMEBAL, luego de obtener dos campeonatos y un subcampeonato en el torneo promocional. Este último es organizado de manera paralela por la propia federación, con el objetivo de brindar una posibilidad para quienes no poseen techo en su cancha o buscan tener una competencia de menor nivel antes de entrar a las categorías del ascenso. Debido a que el Campana Boat Club no cuenta con una cancha techada, el equipo que representa a la ciudad hace de local en el Club Ciudad de Campana o en el Centro de Educación Física (CEF) de Escobar. En la primera parte del año, el equipo tuvo diez lesionados y en ningún momento contó con el plantel completo. Es por eso que muchas veces, jugadores de las categorías juveniles y juniors formaron parte de la Primera División. Una vez finalizadas las vacaciones de invierno, el elenco de Campana quedó en la 13ª posición entre diecinueve equipos. El sistema de competencias determina que los descensos fueran nueve, por lo que en la segunda mitad del año, los mayores del CBC compitieron en la séptima categoría. Hoy se encuentran posicionados como únicos punteros y están invictos en cuatro fechas disputadas. Por eso son candidatos a lograr el ascenso y recuperar la categoría. INFERIORES MASCULINAS. El proyectó comenzó en 2016, año en que el handball del CBC ingresó a la categoría D de la FEMEBAL en las categorías cadetes (sub 16), juveniles (sub 18) y junior (sub 21). En la segunda mitad del mismo año se sumaron a los entrenamientos dos categorías más chicas: los menores (sub 14) e infantiles (sub 12). El año 2017 se puso en marcha con las cinco categorías formativas desde el inicio. Quienes llevan adelante dicho proyecto son Luciano Díaz, (a cargo de los juniors, juveniles y cadetes) y Julián Barletta (a cargo de menores e infantiles). "Si bien es formativo, lo que se busca es que los chicos perduren en el deporte" explica Luciano Díaz. El puntaje de la tira corresponde a la suma de las categorías Juniors, Juveniles y Cadetes. En cambio, los Menores e Infantiles suman puntos por el sólo hecho de presentarse, pero sus resultados no son relevantes para la pelea por el ascenso o descenso de categoría. La tira del CBC obtuvo buenos resultados. En primer lugar evitó el descenso a la categoría "E", formada en este segundo semestre. Y en la actualidad cuenta con posibilidades de ascender a la categoría "C". De diez equipos, ascienden tres y los del Boat Club hoy se ubican en la cuarta posición. "El andar de los equipos en general es bueno", destaca Díaz. Tres de las cinco categorías se encuentran ubicadas de mitad de tabla para arriba y los Juveniles aspiran seriamente a salir campeones. LAS MAYORES. Las chicas del CBC, también dirigidas por Eduardo Godoy, lograron entrar en la quinta categoría de FEMEBAL luego de obtener el título del torneo promocional en 2015. Al año siguiente, continuaron los buenos resultados y consiguieron el ascenso a Cuarta División. El equipo femenino apuntaba a mantener la categoría, pero en lo que va del torneo superó sus expectativas y puede aspirar a más. Actualmente se encuentra en la sexta posición del Torneo Clausura, pero en el promedio general (Apertura y Clausura) se ubica en el cuarto lugar a cuatro unidades de las terceras. Y es en esa tabla en la que se definen los tres ascensos en juego. INFERIORES FEMENINAS. La tira femenina cuenta con dos categorías (menores y cadetes) a cargo de las profesoras Loana Vietta y Tatiana Alvarado. Mientras que la categoría Juvenil está en formación. Las dos divisiones en actividad se encuentran jugando el torneo promocional de FEMEBAL hace dos años. En este primer semestre del año 2017, las cadetes terminaron punteras e invictas de la Zona A, integrada por 10 equipos, y ahora deberán jugar una final por el título de este torneo promocional frente a Banco Central (líder de la Zona B), aunque todavía no está definida la fecha por una cuestión de calendarios. En tanto, la categoría Menores terminó en la quinta posición de su primer torneo oficial y busca seguir acumulando experiencia en este segundo semestre.

EN RECUPERACIÓN. DESPUÉS DE UN PRIMER SEMESTRE CON MUCHAS LESIONES, LA PRIMERA DIVISIÓN DEL CBC ESTÁ RETOMANDO SU MEJOR NIVEL.





CINCO CATEGORÍAS. EL PROYECTO EN EL BOAT CLUB COMENZÓ CON TRES DIVISIONES: SUB 16, SUB 18 Y SUB 21. LUEGO SE SUMARON LOS MENORES Y LOS INFANTILES PARA COMPLETAR LAS CINCO CATEGORÍAS.



Handball:

Un deporte que se proyecta en el Campana Boat Club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: