Esta tarde, por la última fecha de la Segunda División visita a Club Argentino en Avellaneda con la obligación de ganar para tratar de alcanzar el repechaje y tener una vida más. Para ello también necesita de una derrota de San Marcos o Mercedes.

Sin margen de error y con la necesidad de contar con una ayuda extra para contar con una chance más para evitar el descenso. Así llega Ciudad de Campana a la última fecha de la temporada de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Es que esta tarde, el CCC (28 puntos) enfrentará como visitante a Club Argentino de Rugby en Avellaneda con la obligación de ganar y, a su vez, de contar con una derrota de Mercedes RC (tiene 31 unidades y visita a Varela Junior) o de San Marcos (suma 32 y visita a Atlético y Progreso).

De darse esa combinación, el Tricolor podría alcanzar la antepenúltima posición y lograr un boleto al repechaje que disputarán los ubicados en las posiciones 11 y 12 de Segunda frente a los que terminaron 3º y 4º en Tercera División. En tanto, los ubicados en los puestos 13 y 14 descenderán directamente.

Los dirigidos por César Gigena y Nicolás Danylyszyn vencieron el pasado sábado 33-17 a San José y sumaron además un punto bonus clave, aunque sin el efecto esperado en la tabla de posiciones por la victoria de San Marcos sobre Areco Rugby. Por eso llegan a la última fecha sin poder depender de sí mismos.

POSICIONES: 1) San Andrés, 110 puntos; 2) Los Cedros, 86 puntos; 3) Varela Junior, 84 puntos; 4) El Retiro 80 puntos,5) Areco Rugby 78 puntos; 6) Las Cañas, 73 puntos; 7) Atlético y Progreso, 69 puntos; 8) Club Argentino, 63 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 45 puntos; 10) Tigre Rugby, 37 puntos; 11) San Marcos, 32 puntos; 12) Mercedes Rugby, 31 puntos 13) Ciudad de Campana, 28 puntos; 14) San José, 20 puntos.

FECHA 26: El Retiro vs San Andrés; Varela Junior vs Mercedes; Tigre Rugby vs Las Cañas; Areco Rugby vs Tiro Federal (SP); Atlético y Progreso vs San Marcos; San José vs Los Cedros; Argentino vs Ciudad de Campana.