Esta tarde reciben a Los Andes por la antepenúltima fecha. Necesitan sumar de a tres para seguir con chances en la pelea por mantenerse en la Primera E.

Por la novena y antepenúltima fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat Club recibirá esta tarde la visita de Los Andes en un partido que se disputará en la cancha "Héctor Tallón"..

Las dirigidas por Santiago Castaño sólo han sumado tres empates en ocho presentaciones y necesitan una victoria para tratar de mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Primera E la próxima temporada.

Esta novena fecha se completará con los siguientes partidos: Santa Bárbara ´´D´´ vs. San Isidro Club ´´C´´; Liceo Naval ´´B´´ vs. Pucará ´´C´´; Pueyrredón vs. Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´; San Cirano ´´B´´ vs. Belgrano Day School; y Almafuerte vs. Belgrano Athletic Club ´´C´´.