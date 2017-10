Half izquierdo, como se le decía en su tiempo, Ricardo "Rusito" Monteiro vino sin pensarlo a ocupar ese puesto en el Club Villa Dálmine, para coronarse posteriormente Campeón en 1961 del Torneo de Tercera de Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Nació el 28 de enero de 1937 en Zárate y a los 13 años ya integraba Quinta División del Club Atlético Belgrano. En 1954 pasó a Primera hasta 1960, cuando fue llamado a formar parte del seleccionado zarateño. Desde 1954 y hasta 1960 ocupó varios puestos en la cancha, como arquero, half derecho e izquierdo y también insider. Juan Ciancio, recordado guardavalla que jugara en el Club Belgrano de la vecina ciudad y luego en nuestro medio en los clubes Arsenal, Independiente y Plaza Italia, en el inicio de la pretemporada de 1961, se lo recomendó al flamante director técnico Violeta, José "Perico" Marante. El mismo de aquel Boca campeón de 1944 que formaba con Vacca; Marante y Velussi; Sosa; Lanzzatti y Pescia; Boye, Corcuera, Sarlanga, Varela y Sanchez. En lo que fue el glorioso campo de juego del Club Reformer (Dálmine en ese entonces construía su propio estadio en Avenida Mitre y Puccini) hacía sus prácticas. Lo primero que le preguntó el famoso entrenador al "Rusito" fue: "¿Y vos de qué jugás?". -"En verdad, soy un defensor al que le hicieron ocupar distintos puestos", le respondió Ricardo. Y el maestro, con larga experiencia en observar valores, le dio la posibilidad de mostrarse. Y este nuevo integrante del entrenamiento rindió la prueba. A tal nivel que Marante, concluída la misma, lo llamó y le manifestó: "Vas a ser el 6 de la Primera". Y en realidad no se equivocó. Con su 1,74 metros de altura, fue mostrando con el correr de las fechas su repertorio de buenos recursos. Y transpiró su nueva divisa, como antes lo había hecho en su ciudad natal. Fue un jugador polifundacional. El todo terreno que llegó del Club Belgrano de la vecina ciudad y se encontró con otros tres valores, que al igual que él habían nacido e iniciado su trayectoria deportiva en suelo zarateño. Oscar Ángel Coronel en el Club Smithfield; Oscar Ismael Montero en el Club Dorrego; y Luis Ernesto Cesáreo en Defensores Unidos. Al "Rusito" le bastaron pocos partidos para meterse en el corazón de la hinchada, que vivió con los integrantes del plantel Violeta un año inolvidable. Fue un debut con el anhelo rápidamente concretado. Campeón el 17 de diciembre de 1961, de la entonces denominada categoría Tercera de Ascenso, un título nuevo para los campanenses, que hicieron que la vieja calle Rivadavia (entonces angosta) fuera, con la llegada de los campeones, prácticamente intransitable. El triunfo se convirtió en apoteótica llegada a nuestra ciudad, donde una inmensa muchedumbre se dio cita en las calles, en la Plaza Eduardo Costa y como ya les señalé, en la entrada principal, para esperar desde la ruta a la caravana arribada desde La Bombonera e integrada por 18 colectivos, autos, camiones, entre el estruendo de bombas, fuegos artificiales, aplausos y una lluvia de papelitos, como estupenda y emotiva coronación de tan hermosa campana. Un campeón de lujo. Con la defensa menos vencida y la delantera más goleada. Ricardo Angel Monteiro fue uno de los baluartes de un conjunto que no tuvo fisuras. A tal nivel que varios compromisos los definió con la clara diferencia, que finalmente se vio reflejada en el marcador. Defendió con orgullo la divisa "violeta" en varias temporadas y luego de aquel título de 1961, también fue Subcampeón en 1962 y Campeón en 1963 con Villa Dálmine en la Primera C.

UN EQUIPO SIN FISURAS. VILLA DÁLMINE, CON RICARDO ANGEL MONTEIRO, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE LA TERCERA DE ASCENSO DE AFA EN 1961 LUEGO DE VENCER A ARSENAL DE SARANDI.



Por el Camino del Recuerdo:

Un polifuncional; el ”Rusito” Monteiro

Por Hector Taborda

