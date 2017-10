Se define qué equipos avanzan directamente a Octavos de Final y cuáles acceden a la reclasificación.

Esta tarde se disputará la 14ª fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana. Será la anteúltima jornada de la fase regular, que definirá qué ocho equipos avanzan directamente a Octavos de Final y cuáles serán los 16 que se cruzarán en la Reclasificación por un lugar en dicha instancia.

Hasta el momento, Italianísimas FCA, Carpintería Metálica Curti, Lavadero Mr Wash y Amarula son los cuatro líderes de la Zona Campeonato y ya están en Octavos de Final.

En tanto, en la Zona Repechaje, ya hay cinco equipos que sacaron boleto para la Reclasificación (la juegan los ubicados del 9º al 15º de la Zona Campeonato y los posiciones del 1º al 9º en la Repechaje): Humilde Team, Cabañas Yerua, Amigos de Ronaldo, Mirtha La Pantera y CyL/Buen Sabor.

En cambio, Carnicería El Apo, La Negrita, Cervecero y El Muro FC ya no tienen chances de llegar a los playoffs.

Esto, dado los resultados y goleadores de la 13ª fecha, que fueron los siguientes:

Zona Campeonato

-Hierros Campana 1 - La Chancleta de Neymar 6. Goles: Sebastián Ratto (HIE); Sebastián Allogio (2), Patricio Cataldo (2) y Martín Bigi (2) (LCN).

-Panadería Fénix/Distrihuev 3 - Transportes Espartaco 1. Goles: Nicolás Cossali (2) y Jonathan Boscoso (PFD); Ezequiel Díaz (TRA).

-Interacero S.A. 1 - Carpintería Metálica Curti 3. Goles: Nicolas Nistch (INT); Nicolás Nobili, Fernando Canci y Diego Scoccia (CMC).

-Amarula FC 1 - Lavadero Mr. Wash 1. Goles: Emiliano Forgione (AFC); Gerardo Riva (LMW).

-Tarántula FC 0 - Italianísimas FCA 0.

-Paso a Paso/Cerveza La Reserva 4 - Super Mc Cottas/JCO 2. Goles: Adrián Sassone (2) y Augusto Puzzo (2) (PAP); Kevin Fox (2) (SMC).

-Pago al Toque 3 - Branca FC 1. Goles: Matías Marchan (3) (PAT); Alan Fuse (BFC).

Libre: Académicos/Ameghino Servicios

Zona Repechaje

-Martha La Pantera 3. Goles: Sergio Loyola (CEA); Lucas Puca, Martín Cabrera y Walter Bertoli Barsotti (MLP)

-Inmatel/MM Inst. Eléctricas 1 - Amigos de Ronaldo 3. Goles: Javier Pons (INM); Santiago Medici (2) y Francisco Santini (ADR)

-Paliza Táctica 1 - Humilde Team 1. Goles: Luciano De la Canal (PAL); Juan Bautista Amestoy (HUT).

-La Negrita 2 - La20 5. Goles: Facundo Dimmena y Julián Ithurburu (LAN); Nicolás Vasile (4) y Franco Flores (LA20).

-El Muro FC 0 - CYL/El Buen Sabor 2. Goles: Matías López (2) (CYL).

-La Era Repuestos/Aut. Gallego 2 - Esturión 1. Goles: Mauro Navarro y Agustín Lucero (LER); Rodrigo Rossi (EST).

-Libre: Cabañas Yerua/Carnicería Belén

POSICIONES

-Zona Campeonato: 1) Italianisimas FCA, 28 puntos; 2) Carpintería Metálica Curti, 26 puntos; 3) Lavadero Mr. Wash, 26 puntos; 4) Amarula FC, 25 puntos; 5) Interacero, 19 puntos; 6) Hierros Campana, 18 puntos; 7) La Chancleta de Neymar, 16 puntos; 8) Transportes Espartaco, 16 puntos; 9) Branca FC, 15 puntos; 10) Paso a Paso/Cerveza La Reserva, 13 puntos; 11) Panadería Fénix/Distrihuev, 13 puntos; 12) Tarantula FC, 12 puntos; 13) Super Mc Cottas/JCO, 11 puntos; 14) Académicos/Ameghino Servicios, 10 puntos; 15) Pago al Toque. 9 puntos.

-Zona Repechaje: 1) Humilde Team, 29 puntos; 2) Cabañas Yerua/Carnicería Belén, 28 puntos; 3) Amigos de Ronaldo, 26 puntos; 4) Mirtha La Pantera, 24 puntos; 5) CyL/El Buen Sabor, 23 puntos; 6) Esturión, 21 puntos; 7) La Era Repuestos/Aut. Gallego, 20 puntos; 8) Plegadoras Migueles, 19 puntos; 9) La20, 18 puntos; 10) Paliza Táctica, 15 puntos; 11) Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas, 15 puntos; 12) Carnicería El Apo, 10 puntos; 13) La Negrita, 6 puntos; 14) Cervecero, 4 puntos; 15) El Muro FC, 3 puntos.

-Goleadores: 1) Matías Marchan (Pago al Toque), 35 goles; 2) Matías López (CYL/El Buen Sabor), 28 goles; 3) Agustín Carreras (Super Mc Cottas/JCO), 27 goles; 4) Federico Díaz (Cabañas Yerua/Carnicería Belén), 25 goles; 5) Juan José Fraccaroli (Humilde Team), 21 goles; 6) Mauro Navarro (La Era Repuestos/Automotores Gallego), 20 goles; 7) Matías Irigoyen (Amarula FC), 20 goles; 8) Matías Rojas (Carp. Metálica Curti), 20 goles; 9) Martín Bigi (La Chancleta de Neymar), 19 goles; 10) Juan Pablo Moreira (Transportes Espartaco), 19 goles.

PRÓXIMA FECHA. Se jugará esta tarde desde las 14 horas, siempre en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana. Los partidos programados son los siguientes:

Zona Campeonato: Pago al Toque vs Tarántula FC; Panadería Fénix/Distrihuev vs Académicos/Ameghino Servicios; Interacero S.A. vs Italianísimas FCA; Hierros Campana vs Branca FC; Amarula FC vs Super Mc Cottas/JCO; La Chancleta de Neymar vs Transportes Espartaco; Lavadero Mr. Wash vs Carpintería Metálica Curti. Libre: Paso a Paso/Cerveza La Reserva.

Zona Repechaje: Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas vs La Era Repuestos/Aut. Gallego; Paliza Táctica vs Cabañas Yerua/Carnicería Belén; El Muro FC vs Esturión; Cervecero vs La 20; Plegadoras Migueles vs CYL/El Buen Sabor; Mirtha La Pantera vs Humilde Team; Carnicería El Apo vs Amigos de Ronaldo. Libre: La Negrita