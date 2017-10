La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Elecciones:

Cambiemos se impuso en cuatro de las cinco circunscripciones de nuestra ciudad

Una radiografía de las Legislativas 2017 en nuestra ciudad









Cambiemos mejoró más en el único circuito en el que no logró imponerse, el 156: creció 42,3%. Fue en el circuito donde se vio más reducida la cantidad de votos en blanco, nulos e impugnados. El análisis de los cinco circuitos del distrito. Cambiemos se impuso en cuatro de ellos, mientras que Unidad Ciudadana ganó en el corredor que va del barrio Lubo a Otamendi, por su parte la UV Más Campana obtuvo más votos "nuevos" que UC. La caída de Un País se dio en todos los sectores de la ciudad. Las Elecciones Generales Legislativas van quedando atrás, pero los números que arrojaron los comicios recién comienzan en a conocerse en detalle. Gracias a un relevamiento de los telegramas de casi todas las mesas de la ciudad realizado por nuestro columnista José Abel Perdomo, se puede vislumbrar cómo votaron los campanenses en las distintas circunscripciones electorales, lo que hecha más luz sobre el triunfo de Cambiemos y la performance de las otras fuerzas políticas. Nuestra ciudad está dividida en cinco circuitos electorales, sirviendo como límites las avenidas Rocca, Varela, Rivadavia y 6 de Julio, y las rutas 6 y 9. Como se ve en la imagen, se trata de regiones comprendidas por varios y heterogéneos barrios. Sin embargo, a grandes rasgos su lectura electoral permite discernir en qué parte de la ciudad se sintió más "el cambio" de los últimos dos años, y en cuales la gente prefiere una opción de diferente. En efecto, Cambiemos (25.167 votos en total) se impuso en cuatro de los cinco circuitos: 155, 155 A, 156 A y 156 B. Unidad Ciudadana (17.416), segunda fuerza de la elección, se quedó con el 156. El oficialismo obtuvo el caudal de votos más importante en el 155, cosechando 6.914 (45,3%). También logró un fuerte acompañamiento en el 155 A (6.025 – 43%) y en el 156 A (5.138 – 40,4%). En el único que perdió, salió segundo con 3.633 sufragios (31,1%). Donde la elección resultó muy pareja fue en el 156 B, donde Cambiemos apenas obtuvo 92 votos más que el kirchnerismo (3.157 contra 3.065). En tanto, Unidad Ciudadana ganó su única circunscripción en la 156 por un total de 4.039 votos (34,5%), 406 más que la boleta de Cambiemos. Su segundo mejor desempeño fue en el 156 B (3.065 – 33,9%). Tal vez el dato más sobresaliente de la jornada electoral fue el gran crecimiento del oficialismo respecto a las PASO (+5.232 votos), por lo que pudo despegarse varios puntos porcentuales de su inmediato competidor. De hecho, el pasado domingo Unidad Ciudadana obtuvo menos votos "nuevos" que la UV Más Campana (825 contra 897), tercera fuerza a casi 10 mil sufragios de distancia. Paradójicamente, Cambiemos mejoró más su performance en el único circuito en el que no logró imponerse (156), sacando un 42,3% más de votos. En el que menos necesitó crecer fue en el ganó con mayor comodidad: el 155, donde sumó un 15% más. Unidad Ciudadana se mantuvo muy estable, no pudiendo siquiera igualar el peor porcentaje de incremento de Cambiemos. El mejor rendimiento diferencial lo tuvo en el 155 A, ensanchando su caudal en un 9%. Sin ser una sorpresa, en el que menos pudo mejorar su acompañamiento fue en el 155. Otras fuerzas Como se mencionó, la UV Más Campana fue la segunda fuerza en optimizar su labor electoral con respecto a las Primarias, sacando 897 (12,5%) votos más. El crecimiento de la boleta encabezada por Axel Cantlon fue más fuerte en el casco céntrico de la ciudad (26,1% en el 155 A y 11% en el 155), siendo más débil en el 156 B (5%). La cuarta fuerza en alza fue el Frente de Izquierda, que sumó 442 sufragios (+21,6%), 146 de los cuales se los llevó en el sector 155 A. Por su parte, el frente Un País y el Justicialista se desangraron en casi todos los circuitos, en una migración de votos que posiblemente haya contribuido a apuntalar la performance oficialista y la de la UV Más Campana. La caída de la boleta liderada por Juan Ghione se registró en todas las circunscripciones, perdiendo el 23,5% (1.579) de los votos que había obtenido en agosto. La mayor caída se dio en el 155 (-27,8%), donde ganó con comodidad Sergio Roses y Cantlon amplió bastante su acompañamiento. También decayó fuerte en el 156 B, área peleada palmo a palmo por Cambiemos y Unidad Ciudadana. El Frente Justicialista perdió 268 votos con relación a las PASO, la mayor parte de los cuales los dejó en los circuitos 155 y 156 A. Solo elevó su caudal en el 156 -el mismo en el que Cambiemos registró su mejor levantada-, aunque de manera modesta (+3,4%). Los votos en blanco descendieron a 2.229, representando un 3,5% del total de sufragios. La sumatoria de votos en blanco, nulos, impugnados y recurridos se vio reducida en comparación con lo que arrojaron las PASO de agosto. En donde más cayó fue en el circuito 156 (-32,9%), el mismo donde más creció el oficialismo.

Relevamiento estadístico: José Abel Perdomo. VARIACIÓN DE CADA FUERZA ENTRE LAS PASO DE AGOSTO Y LAS GENERALES DE OCTUBRE

Notas: (*) No se han podido computar las mesas 52 (155) y 125 (156) por la falta de los telegramas correspondientes. (**) Los porcentajes de las diferencias de votos obtenidos entre las paso y las generales se calcularon sobre el total de los votos válidos.

Elecciones:

Cambiemos se impuso en cuatro de las cinco circunscripciones de nuestra ciudad

Una radiografía de las Legislativas 2017 en nuestra ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: